https://uz.sputniknews.ru/20210904/tashkent-gotov-pomoch-rimu-v-dostavke-gumanitarnoy-pomoschi-v-afganistan-20362346.html

Ташкент готов помочь Риму в доставке гуманитарной помощи в Афганистан

Ташкент готов помочь Риму в доставке гуманитарной помощи в Афганистан

Итальянская сторона поблагодарила Узбекистан за помощь с эвакуацией граждан ЕС и других государств из нестабильного региона. 04.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-04T14:00+0500

2021-09-04T14:00+0500

2021-09-04T14:00+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

афганистан

италия

мид узбекистана

внешняя политика

гуманитарная помощь

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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Власти Узбекистана выразили готовность оказывать содействие властям Италии в доставке гуманитарных грузов в Афганистан.Об этом сообщили в МИД РУз.В субботу министры иностранных дел Узбекистана и Италии Абдулазиз Камилов и Луиджи Ди Майо провели встречу в Ташкенте. Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, в том числе ситуации в Афганистане.По данным ведомства, итальянская сторона выразила благодарность Узбекистану за оказанное посильное содействие в организации процесса эвакуации граждан стран Европы и других государств.Главы МИД рассмотрели график предстоящих мероприятий на различных уровнях, в том числе проведения второй министерской встречи в формате "Италия – Центральная Азия" на уровне глав внешнеполитических ведомств в Ташкенте. Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране определится в ближайшее время.Последние две недели через аэропорт Кабула проводилась экстренная эвакуация граждан стран Запада, а также афганцев, работавших на иностранных военных и представительства в Афганистане.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210902/es-zaplatit-600-mln-sosedyam-afganistana-priyutivshim-bejentsev--smi-20337395.html

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узбекистан, афганистан, италия, мид узбекистана, внешняя политика, гуманитарная помощь