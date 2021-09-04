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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210904/tashkent-gotov-pomoch-rimu-v-dostavke-gumanitarnoy-pomoschi-v-afganistan-20362346.html
Ташкент готов помочь Риму в доставке гуманитарной помощи в Афганистан
Ташкент готов помочь Риму в доставке гуманитарной помощи в Афганистан
Итальянская сторона поблагодарила Узбекистан за помощь с эвакуацией граждан ЕС и других государств из нестабильного региона. 04.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-04T14:00+0500
2021-09-04T14:00+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
афганистан
италия
мид узбекистана
внешняя политика
гуманитарная помощь
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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Власти Узбекистана выразили готовность оказывать содействие властям Италии в доставке гуманитарных грузов в Афганистан.Об этом сообщили в МИД РУз.В субботу министры иностранных дел Узбекистана и Италии Абдулазиз Камилов и Луиджи Ди Майо провели встречу в Ташкенте. Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, в том числе ситуации в Афганистане.По данным ведомства, итальянская сторона выразила благодарность Узбекистану за оказанное посильное содействие в организации процесса эвакуации граждан стран Европы и других государств.Главы МИД рассмотрели график предстоящих мероприятий на различных уровнях, в том числе проведения второй министерской встречи в формате "Италия – Центральная Азия" на уровне глав внешнеполитических ведомств в Ташкенте. Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране определится в ближайшее время.Последние две недели через аэропорт Кабула проводилась экстренная эвакуация граждан стран Запада, а также афганцев, работавших на иностранных военных и представительства в Афганистане.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210902/es-zaplatit-600-mln-sosedyam-afganistana-priyutivshim-bejentsev--smi-20337395.html
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узбекистан, афганистан, италия, мид узбекистана, внешняя политика, гуманитарная помощь

Ташкент готов помочь Риму в доставке гуманитарной помощи в Афганистан

14:00 04.09.2021
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© REUTERS / Saeed Ali AchakzaiАфганцы в импровизированном лагере возле железнодорожной станции в Чамане, Пакистан
Афганцы в импровизированном лагере возле железнодорожной станции в Чамане, Пакистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.09.2021
© REUTERS / Saeed Ali Achakzai
Итальянская сторона поблагодарила Узбекистан за помощь с эвакуацией граждан ЕС и других государств из нестабильного региона.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Власти Узбекистана выразили готовность оказывать содействие властям Италии в доставке гуманитарных грузов в Афганистан.
Об этом сообщили в МИД РУз.
В субботу министры иностранных дел Узбекистана и Италии Абдулазиз Камилов и Луиджи Ди Майо провели встречу в Ташкенте.
Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, в том числе ситуации в Афганистане.
"Высказана готовность продолжить взаимодействие на афганском направлении, в частности, в обеспечении региональной безопасности и стабильности, а также в доставке гуманитарных грузов в Афганистан", — говорится в сообщении МИД.
По данным ведомства, итальянская сторона выразила благодарность Узбекистану за оказанное посильное содействие в организации процесса эвакуации граждан стран Европы и других государств.
Главы МИД рассмотрели график предстоящих мероприятий на различных уровнях, в том числе проведения второй министерской встречи в формате "Италия – Центральная Азия" на уровне глав внешнеполитических ведомств в Ташкенте.

Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну, чтобы "предотвратить бойню".
Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране определится в ближайшее время.
Последние две недели через аэропорт Кабула проводилась экстренная эвакуация граждан стран Запада, а также афганцев, работавших на иностранных военных и представительства в Афганистане.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
Ситуация у аэропорта Кабула - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.09.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
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