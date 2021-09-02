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Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210902/es-zaplatit-600-mln-sosedyam-afganistana-priyutivshim-bejentsev--smi-20337395.html
ЕС заплатит €600 млн соседям Афганистана, "приютившим" беженцев — СМИ
ЕС заплатит €600 млн соседям Афганистана, "приютившим" беженцев — СМИ
Приход к власти талибов вызвал у ЕС опасения по поводу нестабильности в стране и потенциально большого числа беженцев. 02.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-02T12:18+0500
2021-09-02T12:18+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
беженцы
сми
ес
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Евросоюз намерен предложить соседям Афганистана —соседям Афганистана Узбекистану, Таджикистану, Пакистану и Ирану — 600 миллионов евро.Об этом пишет газета Financial Times.Взамен ЕС рассчитывает, что указанные страны приютят у себя афганских беженцев.Как отмечает издание, таким образом Европа пытается избежать повторения сирийского миграционного кризиса 2015 года. Тогда в страны ЕС хлынуло более миллиона беженцев.Брюссель даже предложил финансовую помощь Турции, чтобы та приняла мигрантов и те перестали стремиться в Европу.Теперь же, после того, как к власти в Афганистане пришли талибы*, в Европе снова появились опасения.Ранее президент РФ Владимир Путин выступил против идеи размещения в странах Центральной Азии афганских беженцев до того, как они получат визы.Российский лидер отметил, что это несправедливо, учитывая, что США тем временем не допускают к себе мигрантов.* члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210830/mid-uzbekistana-oproverg-otkrytie-granits-dlya-bejentsev-20298502.html
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афганистан, беженцы, сми, ес, радикальное движение "талибан"

ЕС заплатит €600 млн соседям Афганистана, "приютившим" беженцев — СМИ

12:18 02.09.2021
612
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация у аэропорта Кабула
Ситуация у аэропорта Кабула - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.09.2021
© Sputnik / Стрингер
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Приход к власти талибов вызвал у ЕС опасения по поводу нестабильности в стране и потенциально большого числа беженцев.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Евросоюз намерен предложить соседям Афганистана —соседям Афганистана Узбекистану, Таджикистану, Пакистану и Ирану — 600 миллионов евро.
Об этом пишет газета Financial Times.
"Это может означать, что Брюссель предоставит деньги Пакистану, возможно, Узбекистану и Таджикистану, и даже Ирану, который находится под международными санкциями", — говорится в материале.
Взамен ЕС рассчитывает, что указанные страны приютят у себя афганских беженцев.
Как отмечает издание, таким образом Европа пытается избежать повторения сирийского миграционного кризиса 2015 года. Тогда в страны ЕС хлынуло более миллиона беженцев.
Брюссель даже предложил финансовую помощь Турции, чтобы та приняла мигрантов и те перестали стремиться в Европу.
Теперь же, после того, как к власти в Афганистане пришли талибы*, в Европе снова появились опасения.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил против идеи размещения в странах Центральной Азии афганских беженцев до того, как они получат визы.
Российский лидер отметил, что это несправедливо, учитывая, что США тем временем не допускают к себе мигрантов.
* члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран
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Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
МИД Узбекистана опроверг открытие границ для беженцев
30 августа, 18:35
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