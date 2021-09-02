https://uz.sputniknews.ru/20210902/es-zaplatit-600-mln-sosedyam-afganistana-priyutivshim-bejentsev--smi-20337395.html

ЕС заплатит €600 млн соседям Афганистана, "приютившим" беженцев — СМИ

ЕС заплатит €600 млн соседям Афганистана, "приютившим" беженцев — СМИ

Приход к власти талибов вызвал у ЕС опасения по поводу нестабильности в стране и потенциально большого числа беженцев. 02.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-02T12:18+0500

2021-09-02T12:18+0500

2021-09-02T12:18+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

беженцы

сми

ес

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Евросоюз намерен предложить соседям Афганистана —соседям Афганистана Узбекистану, Таджикистану, Пакистану и Ирану — 600 миллионов евро.Об этом пишет газета Financial Times.Взамен ЕС рассчитывает, что указанные страны приютят у себя афганских беженцев.Как отмечает издание, таким образом Европа пытается избежать повторения сирийского миграционного кризиса 2015 года. Тогда в страны ЕС хлынуло более миллиона беженцев.Брюссель даже предложил финансовую помощь Турции, чтобы та приняла мигрантов и те перестали стремиться в Европу.Теперь же, после того, как к власти в Афганистане пришли талибы*, в Европе снова появились опасения.Ранее президент РФ Владимир Путин выступил против идеи размещения в странах Центральной Азии афганских беженцев до того, как они получат визы.Российский лидер отметил, что это несправедливо, учитывая, что США тем временем не допускают к себе мигрантов.* члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210830/mid-uzbekistana-oproverg-otkrytie-granits-dlya-bejentsev-20298502.html

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афганистан, беженцы, сми, ес, радикальное движение "талибан"