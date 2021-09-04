https://uz.sputniknews.ru/20210904/v-chirchike-xotyat-sravnyat-s-zemley-pamyatnik-arxitektury-1935-goda--foto-20363803.html

В Чирчике хотят снести памятник архитектуры 1935 года — фото

В Чирчике хотят снести памятник архитектуры 1935 года — фото

В книгах и журналах по архитектуре СССР и Узбекистана об этом здании регулярно писали. 04.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-04T16:36+0500

2021-09-04T16:36+0500

2021-09-04T16:41+0500

культура

памятник

архитектура

чирчик

архитектурное наследие

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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В Узбекистане планируют снести бывшую гостиницу Чирчикстроя, спроектированную в 1935-1936 годах.Специалисты Обсерватории культурного наследия в Центральной Азии — Alerte Héritage — считают, что это выдающийся памятник архитектуры Узбекистана, а также самый известный объект, выстроенный в стиле постконструктивизма. О том, что бывшая гостиница Чирчикстроя представляет архитектурную ценность, говорят многочисленные упоминания этого объекта с 1930-х годов в книгах и журналах по архитектуре СССР и Узбекистана.Эксперты Alerte Héritage признают, что в последние годы здание и правда находилось в упадке, однако все еще было местом паломничества историков, архитекторов и всех, кого интересует культурное наследие Узбекистана. Специалисты предлагают реконструировать старое здание и дать ему новую жизнь. Однако пока главная задача — не допустить, чтобы строение убрали, убеждены в обсерватории. Работы по сносу, к слову, запланированы на 6 сентября.

https://uz.sputniknews.ru/20210622/vlasti-razrabotayut-dorojnuyu-kartu-po-soxraneniyu-v-tashkente-arxitektury-modernizma--19357616.html

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памятник, архитектура, чирчик, архитектурное наследие