https://uz.sputniknews.ru/20210904/v-chirchike-xotyat-sravnyat-s-zemley-pamyatnik-arxitektury-1935-goda--foto-20363803.html
В Чирчике хотят снести памятник архитектуры 1935 года — фото
В Чирчике хотят снести памятник архитектуры 1935 года — фото
В книгах и журналах по архитектуре СССР и Узбекистана об этом здании регулярно писали. 04.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-04T16:36+0500
2021-09-04T16:36+0500
2021-09-04T16:41+0500
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архитектура
чирчик
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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В Узбекистане планируют снести бывшую гостиницу Чирчикстроя, спроектированную в 1935-1936 годах.Специалисты Обсерватории культурного наследия в Центральной Азии — Alerte Héritage — считают, что это выдающийся памятник архитектуры Узбекистана, а также самый известный объект, выстроенный в стиле постконструктивизма. О том, что бывшая гостиница Чирчикстроя представляет архитектурную ценность, говорят многочисленные упоминания этого объекта с 1930-х годов в книгах и журналах по архитектуре СССР и Узбекистана.Эксперты Alerte Héritage признают, что в последние годы здание и правда находилось в упадке, однако все еще было местом паломничества историков, архитекторов и всех, кого интересует культурное наследие Узбекистана. Специалисты предлагают реконструировать старое здание и дать ему новую жизнь. Однако пока главная задача — не допустить, чтобы строение убрали, убеждены в обсерватории. Работы по сносу, к слову, запланированы на 6 сентября.
https://uz.sputniknews.ru/20210622/vlasti-razrabotayut-dorojnuyu-kartu-po-soxraneniyu-v-tashkente-arxitektury-modernizma--19357616.html
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памятник, архитектура, чирчик, архитектурное наследие
В Чирчике хотят снести памятник архитектуры 1935 года — фото
16:36 04.09.2021 (обновлено: 16:41 04.09.2021)
В книгах и журналах по архитектуре СССР и Узбекистана об этом здании регулярно писали.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В Узбекистане планируют снести бывшую гостиницу Чирчикстроя, спроектированную в 1935-1936 годах.
Специалисты Обсерватории культурного наследия в Центральной Азии — Alerte Héritage — считают, что это выдающийся памятник архитектуры Узбекистана, а также самый известный объект, выстроенный в стиле постконструктивизма.
"Построенный по проекту московских архитекторов Георгия Орлова, ученика и соавтора Виктора Веснина в проекте знаменитого Днепрогэса (руководитель бюро), и В.Лаврова (главный архитектор проекта), он является свидетельством и памятником эпохи индустриализации и электрификации Средней Азии", — подчеркнули в Alerte Héritage.
О том, что бывшая гостиница Чирчикстроя представляет архитектурную ценность, говорят многочисленные упоминания этого объекта с 1930-х годов в книгах и журналах по архитектуре СССР и Узбекистана.
Эксперты Alerte Héritage признают, что в последние годы здание и правда находилось в упадке, однако все еще было местом паломничества историков, архитекторов и всех, кого интересует культурное наследие Узбекистана.
"Мы убеждены, что это сооружение должно быть как можно быстрее включено в список охраняемых государством памятников", — говорится в совместном заявлении Alerte Héritage.
Специалисты предлагают реконструировать старое здание и дать ему новую жизнь. Однако пока главная задача — не допустить, чтобы строение убрали, убеждены в обсерватории.
Работы по сносу, к слову, запланированы на 6 сентября.