https://uz.sputniknews.ru/20210904/v-shkolax-devochkam-razreshili-nosit-platki-i-tyubeteyki-20361936.html

В школах девочкам разрешили носить платки и тюбетейки

В школах девочкам разрешили носить платки и тюбетейки

На эту тему от родителей учениц поступило очень много обращений, заявил глава МНО Шерзод Шерматов. 04.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-04T13:30+0500

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общество

узбекистан

школьники

религия

министерство народного образования узбекистана

школа

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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В Узбекистане школьницам разрешили приходить на учебу в платках и тюбетейках. Об этом сообщили в Министерстве народного образования (МНО) республики. В МНО отметили, что решение было принято в связи с многочисленными обращениями родителей ряда учащихся. Между тем глава ведомства Шерзод Шерматов подчеркнул: такая одежда разрешена именно в виде исключения. В Узбекистане новый учебный год начинается в обычном режиме из-за снижения уровня случаев COVID-19 в стране. Ранее власти планировали сохранить прошлогодний гибридный формат обучения — помимо очных занятий вести еще и онлайн-обучение. В начале июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О свободе совести и религиозных организациях" в новой редакции. Документ, в частности, снимает запрет на ношение хиджаба и других культовых одеяний в общественных местах. Позднее МНО уточнило, что в соответствии с законом "Об образовании", учащиеся должны приходить на занятие в форме, утвержденной регламентом конкретной школы.

https://uz.sputniknews.ru/20200923/V-GUVD-Tashkenta-prokommentirovali-video-s-zaderzhaniem-devushek-v-khidzhbe-15034638.html

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узбекистан, школьники, религия, министерство народного образования узбекистана, школа