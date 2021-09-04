https://uz.sputniknews.ru/20210904/v-shkolax-devochkam-razreshili-nosit-platki-i-tyubeteyki-20361936.html
В школах девочкам разрешили носить платки и тюбетейки
В школах девочкам разрешили носить платки и тюбетейки
На эту тему от родителей учениц поступило очень много обращений, заявил глава МНО Шерзод Шерматов. 04.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-04T13:30+0500
2021-09-04T13:30+0500
2021-09-04T13:34+0500
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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В Узбекистане школьницам разрешили приходить на учебу в платках и тюбетейках. Об этом сообщили в Министерстве народного образования (МНО) республики. В МНО отметили, что решение было принято в связи с многочисленными обращениями родителей ряда учащихся. Между тем глава ведомства Шерзод Шерматов подчеркнул: такая одежда разрешена именно в виде исключения. В Узбекистане новый учебный год начинается в обычном режиме из-за снижения уровня случаев COVID-19 в стране. Ранее власти планировали сохранить прошлогодний гибридный формат обучения — помимо очных занятий вести еще и онлайн-обучение. В начале июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О свободе совести и религиозных организациях" в новой редакции. Документ, в частности, снимает запрет на ношение хиджаба и других культовых одеяний в общественных местах. Позднее МНО уточнило, что в соответствии с законом "Об образовании", учащиеся должны приходить на занятие в форме, утвержденной регламентом конкретной школы.
https://uz.sputniknews.ru/20200923/V-GUVD-Tashkenta-prokommentirovali-video-s-zaderzhaniem-devushek-v-khidzhbe-15034638.html
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В школах девочкам разрешили носить платки и тюбетейки
13:30 04.09.2021 (обновлено: 13:34 04.09.2021)
На эту тему от родителей учениц поступило очень много обращений, заявил глава МНО Шерзод Шерматов.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В Узбекистане школьницам разрешили приходить на учебу в платках и тюбетейках.
Об этом сообщили
в Министерстве народного образования (МНО) республики.
"Принимая во внимание наши национальные ценности, девочкам в порядке исключения разрешается носить в школе национальный платок (завязанный на затылке) белого и светлых цветов и доппи", – говорится в заявлении ведомства.
В МНО отметили, что решение было принято в связи с многочисленными обращениями родителей ряда учащихся.
Между тем глава ведомства Шерзод Шерматов подчеркнул: такая одежда разрешена именно в виде исключения.
"Не подумайте, что завтра все должны приходить в школу в таком виде. Если ученица ходит в свободной форме, не заставляйте ее носить платок", — добавил министр народного образования.
В Узбекистане новый учебный год начинается в обычном режиме из-за снижения уровня случаев COVID-19 в стране. Ранее власти планировали сохранить прошлогодний гибридный формат обучения — помимо очных занятий вести еще и онлайн-обучение.
В начале июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О свободе совести и религиозных организациях" в новой редакции.
Документ, в частности, снимает запрет
на ношение хиджаба и других культовых одеяний в общественных местах.
Позднее МНО уточнило, что в соответствии с законом "Об образовании", учащиеся должны приходить на занятие в форме, утвержденной регламентом конкретной школы.