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Слёзы, хаос, отчаяние: как афганцы бегут от режима "Талибана"* — фото

Слёзы, хаос, отчаяние: как афганцы бегут от режима "Талибана"* — фото

После того, как в Афганистане к власти пришли талибы, в стране начался настоящий хаос. 05.09.2021, Sputnik Узбекистан

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фото

мультимедиа

афганистан

беженцы

радикальное движение "талибан"

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Сотни тысяч афганцев пытаются покинуть родину, однако сделать это не так просто — все КПП на границе сейчас находятся под контролем боевиков. Единственный способ выехать из страны — улететь. Международный аэропорт Кабула остался последним спасением для беженцев. После захвата власти "Талибаном"*, в воздушной гавани началась паника: люди гибли из-за взрывов, устроенных террористами, давок и стрельбы.Давка также образовалась на КПП "Спин-Болдак — Чаман" на границе с Пакистаном, куда хлынули афганцы. В результате, погиб по меньшей мере один человек. Между тем вопрос наплыва беженцев становится все более актуальным для стран Центральной Азии и Европы. Недавно СМИ стало известно о намерении Евросоюза заплатить €600 млн соседям Афганистана, "приютившим" беженцев. * — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

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фото, мультимедиа , афганистан, беженцы, радикальное движение "талибан"