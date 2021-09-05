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Слёзы, хаос, отчаяние: как афганцы бегут от режима "Талибана"* — фото
Слёзы, хаос, отчаяние: как афганцы бегут от режима "Талибана"* — фото
После того, как в Афганистане к власти пришли талибы, в стране начался настоящий хаос. 05.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-05T13:15+0500
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фото
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афганистан
беженцы
радикальное движение "талибан"
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Сотни тысяч афганцев пытаются покинуть родину, однако сделать это не так просто — все КПП на границе сейчас находятся под контролем боевиков. Единственный способ выехать из страны — улететь. Международный аэропорт Кабула остался последним спасением для беженцев. После захвата власти "Талибаном"*, в воздушной гавани началась паника: люди гибли из-за взрывов, устроенных террористами, давок и стрельбы.Давка также образовалась на КПП "Спин-Болдак — Чаман" на границе с Пакистаном, куда хлынули афганцы. В результате, погиб по меньшей мере один человек. Между тем вопрос наплыва беженцев становится все более актуальным для стран Центральной Азии и Европы. Недавно СМИ стало известно о намерении Евросоюза заплатить €600 млн соседям Афганистана, "приютившим" беженцев. * — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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фото, мультимедиа , афганистан, беженцы, радикальное движение "талибан"

Слёзы, хаос, отчаяние: как афганцы бегут от режима "Талибана"* — фото

13:15 05.09.2021
77
После того, как в Афганистане к власти пришли талибы, в стране начался настоящий хаос.
Сотни тысяч афганцев пытаются покинуть родину, однако сделать это не так просто — все КПП на границе сейчас находятся под контролем боевиков.
Единственный способ выехать из страны — улететь. Международный аэропорт Кабула остался последним спасением для беженцев.
После захвата власти "Талибаном"*, в воздушной гавани началась паника: люди гибли из-за взрывов, устроенных террористами, давок и стрельбы.
Давка также образовалась на КПП "Спин-Болдак — Чаман" на границе с Пакистаном, куда хлынули афганцы. В результате, погиб по меньшей мере один человек.
Между тем вопрос наплыва беженцев становится все более актуальным для стран Центральной Азии и Европы. Недавно СМИ стало известно о намерении Евросоюза заплатить €600 млн соседям Афганистана, "приютившим" беженцев.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
© REUTERS / Saeed Ali Achakzai

Афганские беженцы бегут в Пакистан семьями и живут в палатках в приграничном городе Чаман.

Афганские беженцы бегут в Пакистан семьями и живут в палатках в приграничном городе Чаман. - Sputnik Узбекистан
1/10
© REUTERS / Saeed Ali Achakzai

Афганские беженцы бегут в Пакистан семьями и живут в палатках в приграничном городе Чаман.

© REUTERS / Saeed Ali Achakzai

Тысячи афганцев бросились на КПП "Спин-Болдак - Чаман", когда узнали о его закрытии: в результате на границе двух стран произошла давка.

Тысячи афганцев бросились на КПП &quot;Спин-Болдак - Чаман&quot;, когда узнали о его закрытии: в результате на границе двух стран произошла давка. - Sputnik Узбекистан
2/10
© REUTERS / Saeed Ali Achakzai

Тысячи афганцев бросились на КПП "Спин-Болдак - Чаман", когда узнали о его закрытии: в результате на границе двух стран произошла давка.

© REUTERS / Murad Sezer

Афганские беженцы прячутся в тоннеле, чтобы не попасться турецким полицейским после незаконного пересечения границы.

Афганские беженцы прячутся в тоннеле, чтобы не попасться турецким полицейским после незаконного пересечения границы. - Sputnik Узбекистан
3/10
© REUTERS / Murad Sezer

Афганские беженцы прячутся в тоннеле, чтобы не попасться турецким полицейским после незаконного пересечения границы.

© REUTERS / Saeed Ali Achakzai

На границе между Афганистаном и Пакистаном разрастаются огромные очереди беженцев.

На границе между Афганистаном и Пакистаном разрастаются огромные очереди беженцев. - Sputnik Узбекистан
4/10
© REUTERS / Saeed Ali Achakzai

На границе между Афганистаном и Пакистаном разрастаются огромные очереди беженцев.

© REUTERS / Saeed Ali Achakzai

Афганцев не пугает неизвестное будущее: куда страшнее оставаться в стране под властью "Талибана".

Афганцев не пугает неизвестное будущее: куда страшнее оставаться в стране под властью &quot;Талибана&quot;. - Sputnik Узбекистан
5/10
© REUTERS / Saeed Ali Achakzai

Афганцев не пугает неизвестное будущее: куда страшнее оставаться в стране под властью "Талибана".

© REUTERS / Saeed Ali Achakzai

Большинство соседних стран отказались принимать афганских беженцев.

Большинство соседних стран отказались принимать афганских беженцев. - Sputnik Узбекистан
6/10
© REUTERS / Saeed Ali Achakzai

Большинство соседних стран отказались принимать афганских беженцев.

© REUTERS / Saeed Ali Achakzai

Пакистанский пограничник проверяет документы прибывших в страну афганцев.

Пакистанский пограничник проверяет документы прибывших в страну афганцев. - Sputnik Узбекистан
7/10
© REUTERS / Saeed Ali Achakzai

Пакистанский пограничник проверяет документы прибывших в страну афганцев.

© REUTERS / Saeed Ali Achakzai

Количество афганских беженцев в Чамане продолжает расти.

Количество афганских беженцев в Чамане продолжает расти. - Sputnik Узбекистан
8/10
© REUTERS / Saeed Ali Achakzai

Количество афганских беженцев в Чамане продолжает расти.

© REUTERS / Murad Sezer

Многие афганцы готовы нарушать закон и нелегально пересекать границу других стран.

Многие афганцы готовы нарушать закон и нелегально пересекать границу других стран. - Sputnik Узбекистан
9/10
© REUTERS / Murad Sezer

Многие афганцы готовы нарушать закон и нелегально пересекать границу других стран.

© REUTERS / Murad Sezer

Кладбище беженцев на границе Турции и Ирана.

Кладбище беженцев на границе Турции и Ирана. - Sputnik Узбекистан
10/10
© REUTERS / Murad Sezer

Кладбище беженцев на границе Турции и Ирана.

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