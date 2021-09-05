Слёзы, хаос, отчаяние: как афганцы бегут от режима "Талибана"* — фото

Сотни тысяч афганцев пытаются покинуть родину, однако сделать это не так просто — все КПП на границе сейчас находятся под контролем боевиков. Единственный способ выехать из страны — улететь. Международный аэропорт Кабула остался последним спасением для беженцев. После захвата власти "Талибаном"*, в воздушной гавани началась паника: люди гибли из-за взрывов, устроенных террористами, давок и стрельбы.Давка также образовалась на КПП "Спин-Болдак — Чаман" на границе с Пакистаном, куда хлынули афганцы. В результате, погиб по меньшей мере один человек. Между тем вопрос наплыва беженцев становится все более актуальным для стран Центральной Азии и Европы. Недавно СМИ стало известно о намерении Евросоюза заплатить €600 млн соседям Афганистана, "приютившим" беженцев. * — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
После того, как в Афганистане к власти пришли талибы, в стране начался настоящий хаос.
Сотни тысяч афганцев пытаются покинуть родину, однако сделать это не так просто — все КПП на границе сейчас находятся под контролем боевиков.
Единственный способ выехать из страны — улететь. Международный аэропорт Кабула остался последним спасением для беженцев.
После захвата власти "Талибаном"*, в воздушной гавани началась паника: люди гибли из-за взрывов, устроенных террористами, давок и стрельбы.
Давка также образовалась на КПП "Спин-Болдак — Чаман" на границе с Пакистаном, куда хлынули афганцы. В результате, погиб по меньшей мере один человек.
Между тем вопрос наплыва беженцев становится все более актуальным для стран Центральной Азии и Европы. Недавно СМИ стало известно о намерении Евросоюза заплатить €600 млн соседям Афганистана, "приютившим" беженцев.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран