https://uz.sputniknews.ru/20210905/britaniya-ne-pomogla-svoim-grajdanam-popast-iz-afganistana-v-uzbekistan--times-20370117.html

Британия не помогла своим гражданам попасть из Афганистана в Узбекистан — Times

Британия не помогла своим гражданам попасть из Афганистана в Узбекистан — Times

По данным СМИ, многие граждане Британии заявили, что не смогли связаться с МИД страны, чтобы получить помощь. 05.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-05T11:30+0500

2021-09-05T11:30+0500

2021-09-05T11:30+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

великобритания

афганистан

эвакуация

посольство

кабул

граница

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Посольство Великобритании в Ташкенте не смогло помочь своим гражданам, пытавшимся пересечь границу, попасть из Афганистана в Узбекистан.Об этом сообщила газета Times со ссылкой на оказавшуюся в ее распоряжении запись телефонного разговора между сотрудницей посольства и гражданином Британии.По данным издания, один из граждан Великобритании позвонил в британское посольство в Ташкенте, когда его и двух других британцев не пропустили на афгано-узбекской границе, тогда как гражданам Германии, Турции и Афганистана удалось ее пересечь.Издание отмечает, что повторного звонка не последовало.Как пишет Times, на государственном сайте приводится номер посольства в Кабуле для граждан, однако, как сообщили газете несколько человек, их звонки остались без ответа.По словам газеты, британским гражданам рекомендовали зарегистрировать свое присутствие в Афганистане с помощью онлайн-формы, но многие из них заявили, что это все равно не позволило им связаться с МИД Великобритании, чтобы получить помощь.Британия 29 августа полностью вывела свой контингент из Афганистана. С 13 августа британские войска эвакуировали из Афганистана почти 15 тысяч человек. Глава МИД Британии Доминик Рааб затруднился назвать число британских граждан, которые не смогли эвакуироваться из Афганистана, предположив, что их от 100 до 400 человек.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране определится в ближайшее время.Последние две недели через аэропорт Кабула проводилась экстренная эвакуация граждан стран Запада, а также афганцев, работавших на иностранных военных и представительства в Афганистане.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210902/britaniya-reshila-usilit-svoi-posolstva-v-tsentralnoy-i-yujnoy-azii-20334437.html

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узбекистан, великобритания, афганистан, эвакуация, посольство, кабул, граница