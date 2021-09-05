https://uz.sputniknews.ru/20210905/minvuz-opublikoval-poryadok-podachi-apellyatsii-dlya-abiturientov-20373751.html
Минвуз опубликовал порядок подачи апелляции для абитуриентов
Минвуз опубликовал порядок подачи апелляции для абитуриентов
Апелляционная жалоба рассматривается комиссией только в присутствии выпускника на основании его письменных ответов. 05.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-05T15:11+0500
2021-09-05T15:11+0500
2021-09-05T15:11+0500
общество
вузы
вступительные экзамены
апелляция
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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Абитуриенты, не удовлетворенные результатами вступительных экзаменов, имеют право подать апелляцию.Сделать это можно с сегодняшнего дня, 5 сентября, и до 14 сентября.Об этом сообщили в пресс-службе Минвуза.Апелляцию необходимо подать через сайт apellatsiya.dtm.uz. Абитуриенту нужно будет заполнить личные данные и создать заявку.Все заявки рассмотрит специальная рабочая группа, начиная с 7 сентября. Апелляционная жалоба рассматривается комиссией только в присутствии выпускника на основании его письменных ответов.
https://uz.sputniknews.ru/20210905/ofitsialno-zanyatiya-dlya-studentov-pervyx-kursov-nachnutsya-s-13-sentyabrya-20368617.html
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вузы, вступительные экзамены, апелляция
Минвуз опубликовал порядок подачи апелляции для абитуриентов
Апелляционная жалоба рассматривается комиссией только в присутствии выпускника на основании его письменных ответов.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Абитуриенты, не удовлетворенные результатами вступительных экзаменов, имеют право подать апелляцию.
Сделать это можно с сегодняшнего дня, 5 сентября, и до 14 сентября.
Об этом сообщили
в пресс-службе Минвуза.
Апелляцию необходимо подать через сайт apellatsiya.dtm.uz
. Абитуриенту нужно будет заполнить личные данные и создать заявку.
Все заявки рассмотрит специальная рабочая группа, начиная с 7 сентября.
Апелляционная жалоба рассматривается комиссией только в присутствии выпускника на основании его письменных ответов.