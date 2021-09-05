https://uz.sputniknews.ru/20210905/minvuz-opublikoval-poryadok-podachi-apellyatsii-dlya-abiturientov-20373751.html

Минвуз опубликовал порядок подачи апелляции для абитуриентов

Минвуз опубликовал порядок подачи апелляции для абитуриентов

Апелляционная жалоба рассматривается комиссией только в присутствии выпускника на основании его письменных ответов. 05.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-05T15:11+0500

2021-09-05T15:11+0500

2021-09-05T15:11+0500

общество

вузы

вступительные экзамены

апелляция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1b/19841912_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_f668fbabb4a4982ff7fe48c0062b1fd2.jpg

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Абитуриенты, не удовлетворенные результатами вступительных экзаменов, имеют право подать апелляцию.Сделать это можно с сегодняшнего дня, 5 сентября, и до 14 сентября.Об этом сообщили в пресс-службе Минвуза.Апелляцию необходимо подать через сайт apellatsiya.dtm.uz. Абитуриенту нужно будет заполнить личные данные и создать заявку.Все заявки рассмотрит специальная рабочая группа, начиная с 7 сентября. Апелляционная жалоба рассматривается комиссией только в присутствии выпускника на основании его письменных ответов.

https://uz.sputniknews.ru/20210905/ofitsialno-zanyatiya-dlya-studentov-pervyx-kursov-nachnutsya-s-13-sentyabrya-20368617.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вузы, вступительные экзамены, апелляция