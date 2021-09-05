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https://uz.sputniknews.ru/20210905/ofitsialno-zanyatiya-dlya-studentov-pervyx-kursov-nachnutsya-s-13-sentyabrya-20368617.html
Официально: занятия для студентов первых курсов начнутся с 13 сентября
Официально: занятия для студентов первых курсов начнутся с 13 сентября
Занятия у студентов старших курсов между тем начнутся, согласно расписанию, с 6 сентября. 05.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-05T11:00+0500
2021-09-05T11:00+0500
общество
узбекистан
образование
студент
студенты
вузы
вуз
высшее образование
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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В этом году для первокурсников первую неделю решено сделать ознакомительной. В этот период будут проводиться уроки независимости. Также неделю используют для ознакомления новичков с кредитно-модульной системой, порядком ее внедрения в учебный процесс, а также внутренними правилами вуза и другими моментами.Кроме того, ознакомительная неделя позволит студентам из других регионов Узбекистана заселиться в общежития и вовремя начать обучение. Основные занятия у первокурсников, согласно программе, начнутся с 13 сентября. Между тем студентов других курсов эта информация не касается — их учебный год начнется с 6 сентября.
https://uz.sputniknews.ru/20210903/kogda-budut-obyavleny-itogi-vstupitelnyx-ekzamenov-v-uzbekistanskie-vuzy--otvet-gtst-20355936.html
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узбекистан, образование, студент, студенты, вузы, вуз, высшее образование

Официально: занятия для студентов первых курсов начнутся с 13 сентября

11:00 05.09.2021
1302
© Pixabay / Gerd AltmannСтудентка
Студентка - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.09.2021
© Pixabay / Gerd Altmann
Занятия у студентов старших курсов между тем начнутся, согласно расписанию, с 6 сентября.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В этом году для первокурсников первую неделю решено сделать ознакомительной.
В этот период будут проводиться уроки независимости. Также неделю используют для ознакомления новичков с кредитно-модульной системой, порядком ее внедрения в учебный процесс, а также внутренними правилами вуза и другими моментами.
Кроме того, ознакомительная неделя позволит студентам из других регионов Узбекистана заселиться в общежития и вовремя начать обучение.
Основные занятия у первокурсников, согласно программе, начнутся с 13 сентября.
Между тем студентов других курсов эта информация не касается — их учебный год начнется с 6 сентября.
Абитуриенты стоят возле ограждения - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2021
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3 сентября, 18:09
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