https://uz.sputniknews.ru/20210905/ofitsialno-zanyatiya-dlya-studentov-pervyx-kursov-nachnutsya-s-13-sentyabrya-20368617.html

Официально: занятия для студентов первых курсов начнутся с 13 сентября

Официально: занятия для студентов первых курсов начнутся с 13 сентября

Занятия у студентов старших курсов между тем начнутся, согласно расписанию, с 6 сентября. 05.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-05T11:00+0500

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В этом году для первокурсников первую неделю решено сделать ознакомительной. В этот период будут проводиться уроки независимости. Также неделю используют для ознакомления новичков с кредитно-модульной системой, порядком ее внедрения в учебный процесс, а также внутренними правилами вуза и другими моментами.Кроме того, ознакомительная неделя позволит студентам из других регионов Узбекистана заселиться в общежития и вовремя начать обучение. Основные занятия у первокурсников, согласно программе, начнутся с 13 сентября. Между тем студентов других курсов эта информация не касается — их учебный год начнется с 6 сентября.

https://uz.sputniknews.ru/20210903/kogda-budut-obyavleny-itogi-vstupitelnyx-ekzamenov-v-uzbekistanskie-vuzy--otvet-gtst-20355936.html

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