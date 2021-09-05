Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210905/plemyannitsa-trampa-raskryla-ego-istinnoe-otnoshenie-k-putinu-20372139.html
Племянница Трампа раскрыла его истинное отношение к Путину
Племянница Трампа раскрыла его истинное отношение к Путину
Мэри Трамп рассказала, мнение каких мировых лидеров уважал ее дядя на самом деле. 05.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-05T14:00+0500
2021-09-05T14:00+0500
владимир путин
дональд трамп
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/05/20372294_0:270:2603:1734_1920x0_80_0_0_ba4284be6050dae90caf35385cade768.jpg
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Экс-президент США Дональд Трамп, находясь у власти, предпочитал иметь дело с авторитарными лидерами, нежели с теми, кто "желает заниматься дипломатией".Об этом заявила племянница Трампа — психолог Мэри Трамп — в интервью Business Insider. По ее словам, будучи президентом США ее дядя "не был впечатлен" европейскими лидерами. Речь шла о президенте Франции Эммануэле Макроне и канцлере ФРГ Ангеле Меркель.Вместо этого, Дональд Трамп придавал куда большее значение мнениям президента РФ Владимира Путина, а также лидера КНДР Ким Чен Ына.В августе 2020-го Трамп заявил, что Путин является "шахматистом мирового класса". Сюда же экс-глава Белого дома отнес турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя КНР Си Цзиньпина.Трамп тогда отмечал, что его соперник Джо Байден не сможет работать с этими мировыми лидерами на равных.
https://uz.sputniknews.ru/20210416/prezident-klutin-vaktsinatsiya-konflikta-bayden-snova-udivil-publiku-lyapami-18362515.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/05/20372294_0:26:2603:1978_1920x0_80_0_0_912adecd861ae01c1192f62b2f11c88b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
владимир путин, дональд трамп

Племянница Трампа раскрыла его истинное отношение к Путину

14:00 05.09.2021
319
© REUTERS / Jonathan DrakeБывший президент США Дональд Трамп во время выступления на съезде республиканцев Северной Каролины
Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления на съезде республиканцев Северной Каролины - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.09.2021
© REUTERS / Jonathan Drake
Мэри Трамп рассказала, мнение каких мировых лидеров уважал ее дядя на самом деле.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Экс-президент США Дональд Трамп, находясь у власти, предпочитал иметь дело с авторитарными лидерами, нежели с теми, кто "желает заниматься дипломатией".
Об этом заявила племянница Трампа — психолог Мэри Трамп — в интервью Business Insider.
"Единственная вещь, которая имеет для него значение, — это то, что он считает силой с его точки зрения", — рассказала Мэри Трамп.
По ее словам, будучи президентом США ее дядя "не был впечатлен" европейскими лидерами. Речь шла о президенте Франции Эммануэле Макроне и канцлере ФРГ Ангеле Меркель.
Вместо этого, Дональд Трамп придавал куда большее значение мнениям президента РФ Владимира Путина, а также лидера КНДР Ким Чен Ына.
В августе 2020-го Трамп заявил, что Путин является "шахматистом мирового класса". Сюда же экс-глава Белого дома отнес турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя КНР Си Цзиньпина.
Трамп тогда отмечал, что его соперник Джо Байден не сможет работать с этими мировыми лидерами на равных.
Президент США Джо Байден - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.04.2021
В мире
"Президент Клутин", "вакцинация конфликта": Байден снова удивил публику "ляпами"
16 апреля, 10:57
1035
101000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:50В Ташкенте подписаны соглашения на сумму $330 млн — президент ИБР
15:11Минвуз опубликовал порядок подачи апелляции для абитуриентов
14:40UzAuto Motors вышла на рынок Таджикистана с 4 моделями Chevrolet — фото
14:00Армейское "серебро": как Узбекистан выступил на АрМИ-2021
14:00Племянница Трампа раскрыла его истинное отношение к Путину
13:15Слёзы, хаос, отчаяние: как афганцы бегут от режима "Талибана"* — фото
12:30Узбекистан получил еще 1,5 млн доз вакцины из Китая
12:00Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами
11:30Британия не помогла своим гражданам попасть из Афганистана в Узбекистан — Times
11:00Официально: занятия для студентов первых курсов начнутся с 13 сентября
10:40Китайское предупреждение: из фанатов звезд секты выдаивают миллионы
10:25Учебный год во всех школах Узбекистана начнется в традиционном формате
09:03Без моря в торговое плавание: эксперты о нереализованном потенциале Узбекистана
ВчераЭто точно осень? Узбекистанцев в сентябре ожидает жара до +39
ВчераВосьмое "золото": тхэквондистка Гулжаной Наимова вырвала победу у бразильянки
ВчераМигрантов в России обяжут получать ID-карту с чипом о дактилоскопии
ВчераВ Чирчике хотят снести памятник архитектуры 1935 года — фото
ВчераЗеленский обеспечил ядерный прорыв Украины
ВчераВо ВГИК поступили более 20 кинематографистов из Узбекистана
ВчераТашкент готов помочь Риму в доставке гуманитарной помощи в Афганистан