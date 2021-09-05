https://uz.sputniknews.ru/20210905/plemyannitsa-trampa-raskryla-ego-istinnoe-otnoshenie-k-putinu-20372139.html
Племянница Трампа раскрыла его истинное отношение к Путину
Племянница Трампа раскрыла его истинное отношение к Путину
Мэри Трамп рассказала, мнение каких мировых лидеров уважал ее дядя на самом деле. 05.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-05T14:00+0500
2021-09-05T14:00+0500
2021-09-05T14:00+0500
владимир путин
дональд трамп
в мире
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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Экс-президент США Дональд Трамп, находясь у власти, предпочитал иметь дело с авторитарными лидерами, нежели с теми, кто "желает заниматься дипломатией".Об этом заявила племянница Трампа — психолог Мэри Трамп — в интервью Business Insider. По ее словам, будучи президентом США ее дядя "не был впечатлен" европейскими лидерами. Речь шла о президенте Франции Эммануэле Макроне и канцлере ФРГ Ангеле Меркель.Вместо этого, Дональд Трамп придавал куда большее значение мнениям президента РФ Владимира Путина, а также лидера КНДР Ким Чен Ына.В августе 2020-го Трамп заявил, что Путин является "шахматистом мирового класса". Сюда же экс-глава Белого дома отнес турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя КНР Си Цзиньпина.Трамп тогда отмечал, что его соперник Джо Байден не сможет работать с этими мировыми лидерами на равных.
https://uz.sputniknews.ru/20210416/prezident-klutin-vaktsinatsiya-konflikta-bayden-snova-udivil-publiku-lyapami-18362515.html
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владимир путин, дональд трамп
Племянница Трампа раскрыла его истинное отношение к Путину
Мэри Трамп рассказала, мнение каких мировых лидеров уважал ее дядя на самом деле.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Экс-президент США Дональд Трамп, находясь у власти, предпочитал иметь дело с авторитарными лидерами, нежели с теми, кто "желает заниматься дипломатией".
Об этом заявила
племянница Трампа — психолог Мэри Трамп — в интервью Business Insider.
"Единственная вещь, которая имеет для него значение, — это то, что он считает силой с его точки зрения", — рассказала Мэри Трамп.
По ее словам, будучи президентом США ее дядя "не был впечатлен" европейскими лидерами. Речь шла о президенте Франции Эммануэле Макроне и канцлере ФРГ Ангеле Меркель.
Вместо этого, Дональд Трамп придавал куда большее значение мнениям президента РФ Владимира Путина, а также лидера КНДР Ким Чен Ына.
В августе 2020-го Трамп заявил
, что Путин является "шахматистом мирового класса". Сюда же экс-глава Белого дома отнес турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя КНР Си Цзиньпина.
Трамп тогда отмечал, что его соперник Джо Байден не сможет работать с этими мировыми лидерами на равных.