https://uz.sputniknews.ru/20210905/plemyannitsa-trampa-raskryla-ego-istinnoe-otnoshenie-k-putinu-20372139.html

Племянница Трампа раскрыла его истинное отношение к Путину

Племянница Трампа раскрыла его истинное отношение к Путину

Мэри Трамп рассказала, мнение каких мировых лидеров уважал ее дядя на самом деле. 05.09.2021, Sputnik Узбекистан

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владимир путин

дональд трамп

в мире

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Экс-президент США Дональд Трамп, находясь у власти, предпочитал иметь дело с авторитарными лидерами, нежели с теми, кто "желает заниматься дипломатией".Об этом заявила племянница Трампа — психолог Мэри Трамп — в интервью Business Insider. По ее словам, будучи президентом США ее дядя "не был впечатлен" европейскими лидерами. Речь шла о президенте Франции Эммануэле Макроне и канцлере ФРГ Ангеле Меркель.Вместо этого, Дональд Трамп придавал куда большее значение мнениям президента РФ Владимира Путина, а также лидера КНДР Ким Чен Ына.В августе 2020-го Трамп заявил, что Путин является "шахматистом мирового класса". Сюда же экс-глава Белого дома отнес турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя КНР Си Цзиньпина.Трамп тогда отмечал, что его соперник Джо Байден не сможет работать с этими мировыми лидерами на равных.

https://uz.sputniknews.ru/20210416/prezident-klutin-vaktsinatsiya-konflikta-bayden-snova-udivil-publiku-lyapami-18362515.html

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владимир путин, дональд трамп