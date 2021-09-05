https://uz.sputniknews.ru/20210905/uchebnyy-god-vo-vsex-shkolax-uzbekistana-nachnetsya-v-traditsionnom-formate-20368177.html

Учебный год во всех школах Узбекистана начнется в традиционном формате

Учебный год во всех школах Узбекистана начнется в традиционном формате

В МНО отказались от гибридной формы обучения в школах в этом году. 05.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-05T10:25+0500

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общество

узбекистан

образование

школьники

школа

министерство народного образования узбекистана

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. С понедельника занятия во всех школах Узбекистана начнутся полностью в традиционном формате.Об этом сообщили в Министерстве народного образования. В этом году в ведомстве решили отказаться от гибридной формы обучения в школах. Теперь занятия будут проводиться только оффлайн — то есть, непосредственно в классах. Однако вариант временных дистанционных занятий все еще доступен:Школьники, которые пока не имеют возможности учиться оффлайн, могут продолжить онлайн-обучение. В то же время, для временно закрытых школ откроют телеклассы.

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узбекистан, образование, школьники, школа, министерство народного образования узбекистана