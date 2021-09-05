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Учебный год во всех школах Узбекистана начнется в традиционном формате
Учебный год во всех школах Узбекистана начнется в традиционном формате
В МНО отказались от гибридной формы обучения в школах в этом году. 05.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-05T10:25+0500
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общество
узбекистан
образование
школьники
школа
министерство народного образования узбекистана
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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. С понедельника занятия во всех школах Узбекистана начнутся полностью в традиционном формате.Об этом сообщили в Министерстве народного образования. В этом году в ведомстве решили отказаться от гибридной формы обучения в школах. Теперь занятия будут проводиться только оффлайн — то есть, непосредственно в классах. Однако вариант временных дистанционных занятий все еще доступен:Школьники, которые пока не имеют возможности учиться оффлайн, могут продолжить онлайн-обучение. В то же время, для временно закрытых школ откроют телеклассы.
https://uz.sputniknews.ru/20210904/v-shkolax-devochkam-razreshili-nosit-platki-i-tyubeteyki-20361936.html
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узбекистан, образование, школьники, школа, министерство народного образования узбекистана

Учебный год во всех школах Узбекистана начнется в традиционном формате

10:25 05.09.2021
878
© Pixabay / sobimaПервоклассница
Первоклассница - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.09.2021
© Pixabay / sobima
В МНО отказались от гибридной формы обучения в школах в этом году.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. С понедельника занятия во всех школах Узбекистана начнутся полностью в традиционном формате.
Об этом сообщили в Министерстве народного образования.
В этом году в ведомстве решили отказаться от гибридной формы обучения в школах. Теперь занятия будут проводиться только оффлайн — то есть, непосредственно в классах.
Однако вариант временных дистанционных занятий все еще доступен:
для учеников, которые сами или кто-либо из членов семьи находятся на лечении от коронавируса;
для классов или школ, где был обнаружен COVID-19 среди учителей или учеников в течение учебного года;
Школьники, которые пока не имеют возможности учиться оффлайн, могут продолжить онлайн-обучение. В то же время, для временно закрытых школ откроют телеклассы.
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