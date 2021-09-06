https://uz.sputniknews.ru/20210906/amerika-podvodit-itogi-velikoy-voyny-million-ubityx-trilliony-ukrali-20382237.html

Америка подводит итоги великой войны: миллион убитых, триллионы украли

Америка подводит итоги великой войны: миллион убитых, триллионы украли

В знаменитом Брауновском университете США подсчитали, что в оккупированных американцами странах были убиты как минимум миллион человек. Нита Крофорд, одна из... 06.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-06T14:28+0500

2021-09-06T14:28+0500

2021-09-06T14:28+0500

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В США готовятся к печальному юбилею — 20 лет со дня теракта 11 сентября. Это апокалиптическое событие, срежиссированное неведомыми сценаристами по всем канонам голливудского фильма-катастрофы, стало поводом для того, чтобы американское правительство объявило войну международному терроризму и начало вооруженную интервенцию в другие страны.Под впечатлением момента — самолеты, врезающиеся в башни-близнецы, люди, выпрыгивающие с верхних этажей, лишь бы не сгореть заживо, падение сразу трех небоскребов (хотя в третий вроде бы никто не врезался) — международное сообщество выдало американцам мандат на борьбу с террористами по всему свету. С тех пор прошло почти двадцать лет. Можно подводить итоги.В знаменитом Брауновском университете США подсчитали, что за это время в оккупированных американцами странах были убиты как минимум миллион человек. Нита Крофорд, одна из основателей университетского проекта "Цена войны", подчеркивает, что это "огромное преуменьшение".В число жертв попали только те, кто был убит непосредственно во время боестолкновений. Туда не вошли люди, погибшие от разнообразных бедствий войны — голода, жажды, болезней, отсутствия медпомощи, вызванных тотальным разрушением инфраструктуры.По оценкам других правозащитников, смертей было куда больше. "Врачи за социальную ответственность", например, подсчитали, что около миллиона человек было убито только в Афганистане, Ираке и Пакистане с 2001 по 2015 год.Интересна структура смертей, отображенных в докладе Брауновского университета: 387 тысяч погибших были мирными жителями, около 200 тысяч — местными военными, сражавшимися на стороне американцев, и больше 300 тысяч — местными партизанами, которых американцы называли "террористами". Нита Крофорд признает, что большая часть людей, посмертно зачисленных в террористы, были обычными мирными гражданами.Достойно упоминания, что военнослужащих США в ходе "войны с терроризмом" погибло около семи тысяч человек, контрактников — порядка восьми тысяч. То есть почти в сто раз меньше, чем жителей оккупированных стран. Хочется спросить: и что, вот на это давало в свое время мандат США международное сообщество?Нет, президент Джордж Буш отнюдь не говорил, что его армия будет заниматься геноцидом мирных жителей. Он клялся, что американцы построят в Ираке, Афганистане и далее везде "национальные демократические государства". Всем казалось, что у богатейшей страны мира есть для этого все возможности. Ну хотят Штаты быть мировым полицейским — пусть будут.Предполагалось, что американцы зайдут на территории проблемных стран, зачистят реальные террористические группировки и начнут привлекать к сотрудничеству сильных местных политиков, чтобы, опираясь на них, потихоньку реформировать государства. Например, очевидным шагом было бы пригласить в Афганистан бывшего короля Захир-шаха. Он пользовался заметной популярностью и мог бы объединить страну.Но нет, американцы этого делать не стали. Они запустили среди местных политиков негативный отбор. К власти — очень условной, разумеется, — допускали только самых продажных, самых бездарных, самых ненавидимых в народе. Национальных предателей, попросту говоря.Главной заботой последнего президента Афганистана Ашрафа Гани в августе стало побыстрее улететь из страны. При этом его охрана спешно запихивала мешки долларов в четыре машины и вертолет. Из вертолета доллары вываливались. Исторический момент нацлидера, ничего не скажешь.На самом деле, единственной заботой американских партнеров было погрузить оккупированные территории в тотальный хаос, а там уже наживаться на всякой нелегальщине — торговать наркотиками, продавать туда свое оружие.Тот же Брауновский университет подсчитал, что США потратили больше восьми триллионов долларов на "войну с терроризмом". Это очень лукавая цифра. Формально деньги шли на развитие оккупированных территорий. Но, как мы видим, они туда не дошли. Ирак и Ливия погрязли в нищете. В Афганистане треть населения банально голодает. Масштабное воровство из бюджета могло бы стать поводом для интересных уголовных дел.Мало этого — Афганистан после захода туда американцев превратился в гигантскую нарколабораторию. Она обеспечивает производство 90 процентов героина в мире. Афганцы полагают, что львиная доля прибылей от наркоторговли идет как раз американским силовикам. То есть триллионы инвестиций были просто распиханы по частным карманам и с прибылью вернулись в США.Да, а что там с терроризмом? Все ведь затевалось ради борьбы с ним. Но число терактов в Афганистане, Ираке, Ливии выросло за это время на порядки и перешло просто в гражданскую войну всех против всех. Вместо заявленных национальных государств возникли территории, где сражаются между собой отдельные племена, кланы и бандформирования. Вместо западной демократии — чистое средневековье с пытками, бессудными казнями, массовыми зачистками, издевательствами над женщинами, детьми и меньшинствами.С лидерами организаций, которые они объявляли террористическими, американские силовики поддерживают довольно запутанные отношения. Сначала они посадили в тюрьму вождей "Талибана"*. Потом внезапно выпустили их из тюрьмы — и вот сегодня как раз эти люди входят в Кабул и возглавляют афганское правительство.Бандитов из ИГИЛ* американские военные прикрывали во время боестолкновений в Сирии. Об этом не раз говорили российские военные и дипломаты. В общем, "высокие, высокие отношения".Вся "война с терроризмом" свелась к тому, что американцы раскалывали страну пополам и натравливали своих ставленников на местных партизан. Отобранные местные "элиты" чутко контролировали процесс. В этом кровавом хаосе американский бизнес, силовики и военпром десятилетиями наваривали прибыль. Что-то доставалось и простым американцам: как часы работали военные заводы, развивалась оборонка, американскому оружию обеспечивался высокий спрос на мировом рынке.Ценой этого были жизни ни в чем неповинных людей. Американская экономика буквально перерабатывала кровь в доллары и жила за счет разграбления территорий. Американские политики отлично все это осознавали. В 1996 году ведущая телеканала CBS спросила Мадлен Олбрайт: "В Ираке (в результате американских санкций. — Прим. ред.), по данным ЮНИСЕФ, погибло около полумиллиона детей. Это больше, чем в Хиросиме. Неужели этого того стоило?" — "Трудный выбор, — ответила Олбрайт. — Но да, это того стоило".Несколько лет назад жизни иракских детей уносили уже не американские санкции, а американские пули. А буквально на днях американская бомба взорвала автомобиль в Кабуле. Предположительно, он был заминирован. Взрыв убил до двадцати кабульцев, оказавшихся поблизости. Среди них было шесть детей. Самой младшей девочке было два года."Мировой полицейский" стал все больше напоминать героя "Безнадеги" Стивена Кинга — одержимого демоном копа, убивающего всех вокруг. Писателя американцы считают фантастом, но на самом деле он самый что ни на есть реалист.Преступления, совершенные американскими военными в ходе так называемой войны с терроризмом, заслуживают, конечно, тщательного международного расследования. США в свое время весьма предусмотрительно уклонились от участия в работе Международного уголовного суда. Однако правозащитные организации и НКО по всему миру продолжают писать страшную летопись американской оккупации. Это наш общий долг перед погибшими.А мирового полицейского пора срочно отправлять в отставку. На сегодня единственным спасителем народов от демократизирующих американских томагавков остается Россия. Российские военные остановили "контролируемый хаос" в Сирии. Российские дипломаты не позволили разразиться гражданской войне на Украине. Россия прекратила кровопролитие между Арменией и Азербайджаном. Мы экспортируем мир и безопасность, американцы — кровавый хаос.Особо упертым поклонникам американской гегемонии, которых не пугает кровь детей на руках их патронов, хотелось бы напомнить, что деятельность Вашингтона в последнее время приводит в ужас даже самих американцев."Американская империя, униженная в Афганистане, Ираке, Сирии, как раньше во Вьетнаме и на Кубе, остается слепой к своему упадку, бессилию и одичанию, — пишет знаменитый американский журналист Крис Хеджес. — Те, кто, оставаясь в тени, манипулируют империей, <…> могут радоваться гибели афганцев и убеждать себя, что "оно того стоило", не понимая, что виселицы, которые они строят, предназначены для них самих".*Террористические организации, запрещенные в России.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20190911/Chernyy-den-v-istorii-SShA-terakt-11-sentyabrya-2001-goda--arkhivnye-kadry-12404121.html

https://uz.sputniknews.ru/20210818/tsentr-sobytiy-v-afganistane-kabul-ili--pandjsher-20135782.html

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