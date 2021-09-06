https://uz.sputniknews.ru/20210906/buduschiy-pedagogicheskiy-xab-dlya-tsa-filial-universiteta-gertsena-nachal-rabotu-v-tashkente-20387283.html

Будущий педагогический хаб для ЦА: филиал университета Герцена начал работу в Ташкенте

Будущий педагогический хаб для ЦА: филиал университета Герцена начал работу в Ташкенте

В первом для филиала учебном году на восемь направлений приняты 405 студентов, около 80 из которых будут учиться за счет государственных грантов. 06.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-06T19:53+0500

2021-09-06T19:53+0500

2021-09-06T19:53+0500

общество

узбекистан

образование

педагогический

вуз

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Филиал РГПУ им. А.И. Герцена в Ташкенте принял первых студентов. Будущих педагогов с началом учебы поздравили Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Узбекистане Олег Мальгинов, и.о. ректора РГПУ им. Герцена Василий Рабош, представитель Администрации президента РФ Алексей Власов, представитель Министерства просвещения РФ Андрей Ефремов, а также министр дошкольного образования Агриппина Шин.Уровень и качество образования Герценовского университета, научные школы и профессионализм ученых получили признание на международном уровне. В июне этого года опубликован ежегодный глобальный рейтинг лучших мировых университетов QS World University Rankings (QS), куда впервые был включен РГПУ им. А. И. Герцена.Среди российских педагогических вузов в общем рейтинге РГПУ остается лидером.По словам дипломата, русский язык — это доступ к огромной кладовой культуры. Мальгинов также подчеркнул, что два народа объединяет многое, в частности, научная сфера, ведь русский язык дает возможность идти вперед, учиться дальше, получать новые знания, навыки и компетенции. Это важный показатель развития двусторонних отношений между РФ и Узбекистаном. Открытие вузов только укрепляет эти связи."В ближайшее время предстоит визит Шавката Мирзиёева в РФ. В рамках этого будет намечена программа нового поступательного развития двусторонних отношений. Это также будет касаться развития высшего образования, поддержки русского языка, развития контактов между специалистами", - сказал посол.Как подчеркнул и.о. ректора РГПУ им. Герцена Василий Рабош, образование по праву считается важнейшим фактором межкультурной коммуникации и дружественных отношений между странами. По его словам, создание на территории независимых государств открытого научно-образовательного пространства способствует укреплению взаимопонимания и согласованности стран в решении сложных задач современности.Он также добавил, что внедрение программы магистратуры запланировано на следующий год, также планируется подготовка кадров высшей квалификации.Представитель Министерства просвещения РФ Андрей Ефремов выразил надежду, что первый выпуск филиала через четыре года состоится в таком же составе."Вы выбрали прекрасную профессию. В руках педагога или учителя – детские души и мысли. А дети — это наше будущее. От того, какими вы их воспитаете, как будете их обучать, зависит будущее вашей страны", — сказал Ефремов.Обучаться студенты будут по восьми направлениям, среди которых дошкольное образование, психология человека и социального взаимодействия, а также теория и методика преподавания русского языка как иностранного и межкультурная коммуникация.Преподавательский состав в основном представлен российскими специалистами, однако есть и национальные кадры.Кандидат филологических наук, доцент кафедры Русского языка как иностранного и методики его преподавания Екатерина Ардатова приехала в Узбекистан уже во второй раз. В профессии она более 30 лет."Я работала с разными людьми, разных возрастов и интересов со всех уголков мира. Очень хочется, чтобы этот опыт был полезен и в Узбекистане. В качестве методиста я уже была весной 2021 года в рамках проекта "Класс!" в городе Джизаке, где мы тестировали местных учителей и выявили такую проблему: пожилые педагоги свободно владеют русским языком и показывают великолепные результаты. Но некоторые проблемы есть с молодежью. Мы будем прилагать усилия, чтобы устранить эти трудности. Я увидела очень положительное отношение к этому проекту, поэтому мне захотелось продолжить работу уже в качестве преподавателя", - рассказала педагог.По мнению Екатерины Ардатовой, русский язык становится в Узбекистане иностранным, поэтому нужны новые методики преподавания. Именно над этим работает ее кафедра. Специалист убеждена, что с современными студентами невозможно взаимодействовать авторитарно. Педагог должен быть другом, сотрудником, уважаемым старшим товарищем. Конечно, в сочетании с определенной строгостью. Эта профессия требует самопожертвования, любви к людям, к ученикам, поэтому ее нужно выбирать со всей ответственностью, заключила Екатерина Ардатова.В 2021/2022 учебному году выделена квота на прием 405 студентов. Из них — 81 человек принят на основании государственного бюджета и 324 — на платно-контрактной основе.

https://uz.sputniknews.ru/20210802/rossiyskaya-kuznitsa-pedkadrov-teper-i-v-tashkente-kogo-budet-uchit-filial-rgpu-im-gertsena-19919707.html

https://uz.sputniknews.ru/20210804/obuchenie-v-rossii-bolshe-kvot-i-sistema-grantov--na-chto-rasschityvat-uzbekistantsam-19955024.html

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2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

узбекистан, образование, педагогический, вуз