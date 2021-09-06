https://uz.sputniknews.ru/20210906/evropeyskie-investory-rasshiryayut-prisutstvie-v-uzbekistane-20388399.html

Европейские инвесторы расширяют присутствие в Узбекистане

Европейские инвесторы расширяют присутствие в Узбекистане

Крупнейшие европейские инвесторы в Узбекистане и России подписали меморандум о сотрудничестве. 06.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-06T19:52+0500

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2021-09-06T19:52+0500

экономика

бизнес

европа

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ТАШКЕНТ, 6 сен – Sputnik. В Брюсселе состоялся первый деловой круглый стол "ЕС-Узбекистан", в рамках которого меморандум о сотрудничестве подписали Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в России и Европейско-узбекская ассоциация Экономического Сотрудничества (EUROUZ). Документ направлен на расширение торговли и инвестиций между участниками ассоциаций, сообщает пресс-служба АЕБ.Две бизнес-ассоциации планируют реализовывать совместные проекты, инициативы и специалиированные сервисные предложения для иностранных инвесторов.Европейско-узбекская ассоциация по экономическому сотрудничеству реализует в Узбекистане проект по внедрению электронной платформы, позволяющей узбекским производителям представлять свою продукцию на рынке Европы. По итогам 2020 года Узбекистан поставил в европейские страны продукции на сумму свыше 288 миллионов долларов.

https://uz.sputniknews.ru/20210813/malyy-i-sredniy-biznes-uzbekistana-otsifruyut-i-vyvedut-na-mejdunarodnyy-rynok-20072023.html

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бизнес, европа