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Европейские инвесторы расширяют присутствие в Узбекистане
Европейские инвесторы расширяют присутствие в Узбекистане
Крупнейшие европейские инвесторы в Узбекистане и России подписали меморандум о сотрудничестве. 06.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-06T19:52+0500
2021-09-06T19:52+0500
2021-09-06T19:52+0500
экономика
бизнес
европа
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ТАШКЕНТ, 6 сен – Sputnik. В Брюсселе состоялся первый деловой круглый стол "ЕС-Узбекистан", в рамках которого меморандум о сотрудничестве подписали Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в России и Европейско-узбекская ассоциация Экономического Сотрудничества (EUROUZ). Документ направлен на расширение торговли и инвестиций между участниками ассоциаций, сообщает пресс-служба АЕБ.Две бизнес-ассоциации планируют реализовывать совместные проекты, инициативы и специалиированные сервисные предложения для иностранных инвесторов.Европейско-узбекская ассоциация по экономическому сотрудничеству реализует в Узбекистане проект по внедрению электронной платформы, позволяющей узбекским производителям представлять свою продукцию на рынке Европы. По итогам 2020 года Узбекистан поставил в европейские страны продукции на сумму свыше 288 миллионов долларов.
https://uz.sputniknews.ru/20210813/malyy-i-sredniy-biznes-uzbekistana-otsifruyut-i-vyvedut-na-mejdunarodnyy-rynok-20072023.html
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бизнес, европа
Европейские инвесторы расширяют присутствие в Узбекистане
Крупнейшие европейские инвесторы в Узбекистане и России подписали меморандум о сотрудничестве.
ТАШКЕНТ, 6 сен – Sputnik. В Брюсселе состоялся первый деловой круглый стол "ЕС-Узбекистан", в рамках которого меморандум о сотрудничестве подписали Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в России и Европейско-узбекская ассоциация Экономического Сотрудничества (EUROUZ). Документ направлен на расширение торговли и инвестиций между участниками ассоциаций, сообщает пресс-служба АЕБ.
"Подписание меморандума между двумя крупнейшими представительствами европейских инвесторов в России и Узбекистане стало логическим продолжением многолетней работы по улучшению инвестиционного климата в регионе как со стороны европейских инвесторов, так и со стороны правительства и деловых кругов Узбекистана и России", - говорится в пресс-релизе ассоциации.
Две бизнес-ассоциации планируют реализовывать совместные проекты, инициативы и специалиированные сервисные предложения для иностранных инвесторов.
"Вместе мы будем предоставлять экспертную помощь компаниям, которые планируют открыть или расширить свой бизнес в Узбекистане и в ЕС, а также стимулировать торговлю и прямые иностранные инвестиции между регионами", - заявил на церемонии подписания председатель правления АЕБ Йохан Вандерплаетсе.
Европейско-узбекская ассоциация по экономическому сотрудничеству реализует в Узбекистане проект по внедрению электронной платформы, позволяющей узбекским производителям представлять свою продукцию на рынке Европы. По итогам 2020 года Узбекистан поставил в европейские страны продукции на сумму свыше 288 миллионов долларов.