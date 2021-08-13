https://uz.sputniknews.ru/20210813/malyy-i-sredniy-biznes-uzbekistana-otsifruyut-i-vyvedut-na-mejdunarodnyy-rynok-20072023.html

Малый и средний бизнес Узбекистана оцифруют и выведут на международный рынок

Малый и средний бизнес Узбекистана оцифруют и выведут на международный рынок

Малый и средний бизнес Узбекистана готов выйти в международное торговое онлайн пространство. В Ташкенте представители сферы обсудили развитие экспорта и... 13.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-13T20:54+0500

2021-08-13T20:54+0500

2021-08-13T20:54+0500

экономика

узбекистан

торговля

малый бизнес

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Треть населения Узбекистана занимается малым и средним бизнесом и в некоторых отраслях народного хозяйства производится от 27 до 99% от общего объема товаров и услуг. По словам генерального директора компании Orient Swiss Tashkent Аскарбека Алшанбаева, в Узбекистане доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны составляет более 50% и находится на уровне показателей развитых государств. Как отметили специалисты, это значительно выше чем в Казахстане (25,6%) и России (20%). Благодаря цифровизации, выходу на международные рынки и расширению доступа покупателей к продукции узбекских производителей объемы продаж могут вырасти в разы.В связи с этим в Узбекистане запускается цифровизации МСП (малое и среднее предпринимательство), а также экспорт их продукции в страны дальнего и ближнего зарубежья через торговую международную платформу Zoodmall — главного инициатора проекта. Его цель - прямой экспорт продукции местного малого и среднего бизнеса через онлайн торговые площадки в страны СНГ, Ближнего Востока (далее Европы и США). Инициативу поддержали Почта Узбекистана, Ассоциация электронной коммерции, MyUZcard, Международный торговый центр (ITC) при ВТО и ООН и Агентство по продвижению экспорта Министерства инвестиций и внешней торговли.Так, по словам участников встречи, в Узбекистане уже создана вся необходимая базовая инфраструктура: логистика, инструменты оплаты, торговые платформы для успешной организации B2C (бизнес для потребителя) экспорта товаров, т.е. продажи товаров или услуг в розницу напрямую покупателю.Прежде всего речь идет о цифровизации и доступе к шести неосвоенным рынкам – это Азербайджан, Ирак, Ливан, Иордания, Саудовская Аравия, Кувейт, которые эксперты платформы хорошо знают и понимают, что именно там будет наиболее востребовано. Теперь в приложении торговой площадки появится категория "узбекские товары".Для обеспечения надежного процесса логистики ZoodMall совместно с Почтой Узбекистана предоставят специальные тарифы на доставку и окажут поддержку малым и средним предприятиям в организации отправки товаров в офисах почты по всей стране.По словам Аскарбека Алшанбаева, уже в августе будут определены 50 пилотных партнёров, составлен список самых продаваемых товаров и подписаны договоры. Затем планируется открытие онлайн-магазина партнеров, цифровизация и размещение переведённого на восемь языков каталога продукции. Специалисты торговой площадки также займутся обучением всех желающих предпринимателей тому, как организовать экспорт своей продукции.А уже в конце сентября наряду с определением тестовых стран для экспорта будет запущена продажа с участием пилотных МСБ. По словам Алшанбаева, торговая платформа с 2021 по 2023 годы инвестирует в проект 10 млн долларов. Ожидается, что ключевые показатели эффективности проекта за этот период составят минимум 5,3 млн заказов на сумму 1,6 млрд сумов.

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2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

узбекистан, торговля, малый бизнес