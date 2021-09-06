https://uz.sputniknews.ru/20210906/evropeyskiy-investbank-vydelil-100-mln-dollarov-uzbekistanskomu-biznesu-20380072.html

Европейский инвестбанк выделил 100 млн долларов узбекистанскому бизнесу

Европейский инвестбанк выделил 100 млн долларов узбекистанскому бизнесу

Льготные револьверные кредиты выдадут предприятиям, пострадавшим от пандемии коронавируса 06.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-06T12:34+0500

2021-09-06T12:34+0500

2021-09-06T12:34+0500

экономика

бизнес

кредитная линия

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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Правительство Узбекистана договорилось с Европейским инвестиционным банком о выделении кредитной линии в размере до 100 миллионов долларов США. Кредит пойдет на экстренную поддержку бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса, следует из решения Кабинета министров.Средства выделяются на 15 лет с пятилетним льготным периодом. Выдавать кредиты и следить за их целевым использованием будут три коммерческих банка: "Узпромстройбанк", "Микрокредитбанк" и "Кишлок курилиш банк". Они же отвечают за выплату процентов и возврат кредитных средств ЕИБ. А координировать проект должно Агентство по развитию предпринимательства при Минэкономики.Получить льготный кредит смогут проекты стоимостью не выше 25 миллионов евро, при этом максимальная сумма кредита составит 12,5 миллионов евро. Не менее трети средств будут выдаваться проектам, реализуемым женщинами-предпринимательницами.Кроме того, Европейский инвестиционный банк выделил 50 миллионов евро на поддержку здравоохранения Узбекистана. В целом, объем портфеля проектов ЕИБ в стране должен увеличиться до 500 миллионов евро.ЕИБ, совместно с другими банками, финансирует ряд проектов в Узбекистане. К примеру, банк выделил 43,7 миллиона евро на строительство солнечной электростанции в Самарканде.В минувшем году Узбекистан предварительно договорился с международными финансовыми организациями о предоставлении льготных кредитов и грантов на общую сумму более 3 миллиардов долларов.

https://uz.sputniknews.ru/20210903/ibr-i-uzbekistan-sozdali-fond-podderjki-malogo-biznesa-s-veroyatnym-kapitalom-do-500-mln-20350223.html

https://uz.sputniknews.ru/20200916/EBRR-vydelil-banku-Uzbekistana-20-mln-na-podderzhku-malogo-i-srednego-biznesa-14991815.html

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бизнес, кредитная линия