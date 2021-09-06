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Европейский инвестбанк выделил 100 млн долларов узбекистанскому бизнесу
Европейский инвестбанк выделил 100 млн долларов узбекистанскому бизнесу
Льготные револьверные кредиты выдадут предприятиям, пострадавшим от пандемии коронавируса 06.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-06T12:34+0500
2021-09-06T12:34+0500
экономика
бизнес
кредитная линия
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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Правительство Узбекистана договорилось с Европейским инвестиционным банком о выделении кредитной линии в размере до 100 миллионов долларов США. Кредит пойдет на экстренную поддержку бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса, следует из решения Кабинета министров.Средства выделяются на 15 лет с пятилетним льготным периодом. Выдавать кредиты и следить за их целевым использованием будут три коммерческих банка: "Узпромстройбанк", "Микрокредитбанк" и "Кишлок курилиш банк". Они же отвечают за выплату процентов и возврат кредитных средств ЕИБ. А координировать проект должно Агентство по развитию предпринимательства при Минэкономики.Получить льготный кредит смогут проекты стоимостью не выше 25 миллионов евро, при этом максимальная сумма кредита составит 12,5 миллионов евро. Не менее трети средств будут выдаваться проектам, реализуемым женщинами-предпринимательницами.Кроме того, Европейский инвестиционный банк выделил 50 миллионов евро на поддержку здравоохранения Узбекистана. В целом, объем портфеля проектов ЕИБ в стране должен увеличиться до 500 миллионов евро.ЕИБ, совместно с другими банками, финансирует ряд проектов в Узбекистане. К примеру, банк выделил 43,7 миллиона евро на строительство солнечной электростанции в Самарканде.В минувшем году Узбекистан предварительно договорился с международными финансовыми организациями о предоставлении льготных кредитов и грантов на общую сумму более 3 миллиардов долларов.
https://uz.sputniknews.ru/20210903/ibr-i-uzbekistan-sozdali-fond-podderjki-malogo-biznesa-s-veroyatnym-kapitalom-do-500-mln-20350223.html
https://uz.sputniknews.ru/20200916/EBRR-vydelil-banku-Uzbekistana-20-mln-na-podderzhku-malogo-i-srednego-biznesa-14991815.html
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бизнес, кредитная линия

Европейский инвестбанк выделил 100 млн долларов узбекистанскому бизнесу

12:34 06.09.2021
134
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДоллары США.
Доллары США. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Льготные револьверные кредиты выдадут предприятиям, пострадавшим от пандемии коронавируса
ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Правительство Узбекистана договорилось с Европейским инвестиционным банком о выделении кредитной линии в размере до 100 миллионов долларов США. Кредит пойдет на экстренную поддержку бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса, следует из решения Кабинета министров.
Средства выделяются на 15 лет с пятилетним льготным периодом. Выдавать кредиты и следить за их целевым использованием будут три коммерческих банка: "Узпромстройбанк", "Микрокредитбанк" и "Кишлок курилиш банк". Они же отвечают за выплату процентов и возврат кредитных средств ЕИБ. А координировать проект должно Агентство по развитию предпринимательства при Минэкономики.
Получить льготный кредит смогут проекты стоимостью не выше 25 миллионов евро, при этом максимальная сумма кредита составит 12,5 миллионов евро. Не менее трети средств будут выдаваться проектам, реализуемым женщинами-предпринимательницами.
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Кроме того, Европейский инвестиционный банк выделил 50 миллионов евро на поддержку здравоохранения Узбекистана. В целом, объем портфеля проектов ЕИБ в стране должен увеличиться до 500 миллионов евро.
ЕИБ, совместно с другими банками, финансирует ряд проектов в Узбекистане. К примеру, банк выделил 43,7 миллиона евро на строительство солнечной электростанции в Самарканде.
В минувшем году Узбекистан предварительно договорился с международными финансовыми организациями о предоставлении льготных кредитов и грантов на общую сумму более 3 миллиардов долларов.
European Bank for Reconstruction and Development - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2020
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