https://uz.sputniknews.ru/20210906/massovaya-draka-s-uchastiem-migrantov-proizoshla-v-podmoskove-20385857.html

Массовая драка с участием мигрантов произошла в Подмосковье

Массовая драка с участием мигрантов произошла в Подмосковье

После драки в Одинцово в отделение полиции доставлено пятнадцать человек 06.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-06T18:14+0500

2021-09-06T18:14+0500

2021-09-06T18:14+0500

общество

происшествия

драка

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Полтора десятка человек задержано после драки в подмосковном Одинцово, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Московской области.Драка произошла 4 сентября в поселке Усово-Тупик у дома на Рублевке.В результате, против двоих участников драки составлены административные протоколы по статье 18.8 Административного кодекса "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации". Ведется проверка.Напомним, в последнее время сообщалось о нескольких масштабных драках с участием мигрантов из Средней Азии. Участвующих в беспорядках иностранцев высылают из страны. Звучали предложения запретить таким нарушителям въезд в РФ пожизненно.

https://uz.sputniknews.ru/20210709/id-karta-migranta-v-rf-besporyadok-vsem-nadoel-19620239.html

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, драка, трудовые мигранты