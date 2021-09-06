https://uz.sputniknews.ru/20210906/massovaya-draka-s-uchastiem-migrantov-proizoshla-v-podmoskove-20385857.html
Массовая драка с участием мигрантов произошла в Подмосковье
Массовая драка с участием мигрантов произошла в Подмосковье
После драки в Одинцово в отделение полиции доставлено пятнадцать человек 06.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-06T18:14+0500
2021-09-06T18:14+0500
2021-09-06T18:14+0500
общество
происшествия
драка
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Полтора десятка человек задержано после драки в подмосковном Одинцово, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Московской области.Драка произошла 4 сентября в поселке Усово-Тупик у дома на Рублевке.В результате, против двоих участников драки составлены административные протоколы по статье 18.8 Административного кодекса "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации". Ведется проверка.Напомним, в последнее время сообщалось о нескольких масштабных драках с участием мигрантов из Средней Азии. Участвующих в беспорядках иностранцев высылают из страны. Звучали предложения запретить таким нарушителям въезд в РФ пожизненно.
https://uz.sputniknews.ru/20210709/id-karta-migranta-v-rf-besporyadok-vsem-nadoel-19620239.html
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+74956456601
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происшествия, драка, трудовые мигранты
Массовая драка с участием мигрантов произошла в Подмосковье
После драки в Одинцово в отделение полиции доставлено пятнадцать человек
ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Полтора десятка человек задержано после драки в подмосковном Одинцово, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Московской области.
Драка произошла 4 сентября в поселке Усово-Тупик у дома на Рублевке.
"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В ходе отработки прилегающей территории и жилого сектора для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев полицейскими доставлены в дежурную часть Барвихинского отделения полиции 15 человек", - говорится в сообщении.
В результате, против двоих участников драки составлены административные протоколы по статье 18.8 Административного кодекса "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации". Ведется проверка.
Напомним, в последнее время сообщалось
о нескольких масштабных драках с участием мигрантов из Средней Азии. Участвующих в беспорядках иностранцев высылают из страны. Звучали предложения запретить таким нарушителям въезд в РФ пожизненно.