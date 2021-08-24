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https://uz.sputniknews.ru/20210824/migranty-iz-uzbekistana-i-tadjikistana-ustroili-massovuyu-draku-v-peterburge-20217648.html
Мигранты из Узбекистана и Таджикистана устроили массовую драку в Петербурге
Мигранты из Узбекистана и Таджикистана устроили массовую драку в Петербурге
Всего в беспорядках участвовало как минимум 25 человек. Один из них получил удар ножом, его госпитализировали. Сообщается о задержании четырех человек. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-24T15:52+0500
2021-08-24T15:52+0500
миграция
санкт-петербург
массовая драка
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Граждане Узбекистана и Таджикистана устроили массовую потасовку в Санкт-Петербурге, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.Всего в беспорядках участвовало как минимум 25 человек. Один из них получил удар ножом, его госпитализировали. Сообщается о задержании четырех человек.Ранее подобный резонансный случай произошел в Москве поздним вечером 12 июля у метро "Кузьминки". В нем участвовали около 150 человек.Драке предшествовало несогласованное массовое мероприятие граждан Средней Азии в сочетании форм митинга и шествия, которые скандировали лозунги на национальных языках.В ходе потасовки мигранты выбегали на дорогу, препятствуя проезду автомобилей и общественного транспорта, мешали пешеходам.Почти 50 участников той потасовки депортированы из России. Въезд в Россию им будет закрыт. Еще 41 человек ожидает своей очереди на выдворение.В Агентстве внешней трудовой миграции заявили о намерении подробно изучить случаи участия сограждан в массовых драках в РФ. В ведомстве призвали узбекистанцев соблюдать российское законодательство и не принимать участие в беспорядках.Там отметили, что это грозит судебным преследованием или депортацией в соответствии с российским законодательством.
https://uz.sputniknews.ru/20210811/za-uchastie-v-massovyx-drakax-migrantov-mogut-vyslat-iz-rossii-navsegda-20044165.html
https://uz.sputniknews.ru/20190620/massovaya-draka-migrantov-video-11813167.html
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санкт-петербург, массовая драка

Мигранты из Узбекистана и Таджикистана устроили массовую драку в Петербурге

15:52 24.08.2021
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© Sputnik / Максим БогодвидПолиция
Полиция - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
Всего в беспорядках участвовало как минимум 25 человек. Один из них получил удар ножом, его госпитализировали. Сообщается о задержании четырех человек.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Граждане Узбекистана и Таджикистана устроили массовую потасовку в Санкт-Петербурге, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
Всего в беспорядках участвовало как минимум 25 человек. Один из них получил удар ножом, его госпитализировали. Сообщается о задержании четырех человек.
Ранее подобный резонансный случай произошел в Москве поздним вечером 12 июля у метро "Кузьминки". В нем участвовали около 150 человек.
Драке предшествовало несогласованное массовое мероприятие граждан Средней Азии в сочетании форм митинга и шествия, которые скандировали лозунги на национальных языках.
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11 августа, 19:47
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В ходе потасовки мигранты выбегали на дорогу, препятствуя проезду автомобилей и общественного транспорта, мешали пешеходам.
Почти 50 участников той потасовки депортированы из России. Въезд в Россию им будет закрыт. Еще 41 человек ожидает своей очереди на выдворение.
В Агентстве внешней трудовой миграции заявили о намерении подробно изучить случаи участия сограждан в массовых драках в РФ. В ведомстве призвали узбекистанцев соблюдать российское законодательство и не принимать участие в беспорядках.
Там отметили, что это грозит судебным преследованием или депортацией в соответствии с российским законодательством.
Мужчина показывает разбитый кулак, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2019
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