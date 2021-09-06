https://uz.sputniknews.ru/20210906/rabota-bez-granits-chto-poluchit-uzbekistan-esli-vstupit-v-eaes-20384849.html

"Работа без границ": что получит Узбекистан, если вступит в ЕАЭС

"Работа без границ": что получит Узбекистан, если вступит в ЕАЭС

Сервис "Работа без границ" призван объединить данные о соискателях и потенциальных работодателях на пространстве ЕАЭС, а в перспективе и всего пространства... 06.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-06T17:08+0500

2021-09-06T17:08+0500

2021-09-06T17:08+0500

видео

еаэс

мигранты

снг

работа

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

рынок труда

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Более 2 месяцев функционирует новая поисковая платформа "Работа без границ" на пространстве ЕАЭС. Сейчас в приложении более 80 тысяч общих обращений. В чем уникальность системы для пользователей, какое взаимодействие планируется с третьими странами, не входящими в Союз и на что может рассчитывать Ташкент, рассказал на видеомосте в ММПЦ МИА "Россия сегодня" министр по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.Пока система охватывает только государства ЕАЭС, но в целом она открыта и для других государств, в том числе, находящихся в статусе наблюдателя.Как работает платформа и какие задачи на ближайшую перспективу перед ней поставлены, смотрите в нашем видео.

https://uz.sputniknews.ru/20210902/rossiya-rassmotrit-vozmojnost-vvoza-uzbekistanskix-trudovyx-migrantov-charternymi-poezdami-20343887.html

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еаэс, мигранты, снг, работа, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, рынок труда