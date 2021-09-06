https://uz.sputniknews.ru/20210906/rabota-bez-granits-chto-poluchit-uzbekistan-esli-vstupit-v-eaes-20384849.html
"Работа без границ": что получит Узбекистан, если вступит в ЕАЭС
"Работа без границ": что получит Узбекистан, если вступит в ЕАЭС
Сервис "Работа без границ" призван объединить данные о соискателях и потенциальных работодателях на пространстве ЕАЭС, а в перспективе и всего пространства... 06.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-06T17:08+0500
2021-09-06T17:08+0500
2021-09-06T17:08+0500
видео
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мигранты
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работа
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
рынок труда
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Более 2 месяцев функционирует новая поисковая платформа "Работа без границ" на пространстве ЕАЭС. Сейчас в приложении более 80 тысяч общих обращений. В чем уникальность системы для пользователей, какое взаимодействие планируется с третьими странами, не входящими в Союз и на что может рассчитывать Ташкент, рассказал на видеомосте в ММПЦ МИА "Россия сегодня" министр по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.Пока система охватывает только государства ЕАЭС, но в целом она открыта и для других государств, в том числе, находящихся в статусе наблюдателя.Как работает платформа и какие задачи на ближайшую перспективу перед ней поставлены, смотрите в нашем видео.
https://uz.sputniknews.ru/20210902/rossiya-rassmotrit-vozmojnost-vvoza-uzbekistanskix-trudovyx-migrantov-charternymi-poezdami-20343887.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
еаэс, мигранты, снг, работа, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, рынок труда
"Работа без границ": что получит Узбекистан, если вступит в ЕАЭС
Сервис "Работа без границ" призван объединить данные о соискателях и потенциальных работодателях на пространстве ЕАЭС, а в перспективе и всего пространства СНГ. Благодаря этой платформе можно будет дистанционно решить проблемы с трудоустройством в рамках союза.
Более 2 месяцев функционирует новая поисковая платформа "Работа без границ" на пространстве ЕАЭС. Сейчас в приложении более 80 тысяч общих обращений.
В чем уникальность системы для пользователей, какое взаимодействие планируется с третьими странами, не входящими в Союз и на что может рассчитывать Ташкент, рассказал на видеомосте в ММПЦ МИА "Россия сегодня" министр по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.
Пока система охватывает только государства ЕАЭС, но в целом она открыта и для других государств, в том числе, находящихся в статусе наблюдателя.
"Мы готовы к взаимодействию. Если заявка от Узбекистана поступит, думаю, она наверняка будет одобрена. А дальше останется решить технические нюансы с доступами к базам данных", — пояснил Варданян.
Как работает платформа и какие задачи на ближайшую перспективу перед ней поставлены, смотрите в нашем видео.