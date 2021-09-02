Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20210902/rossiya-rassmotrit-vozmojnost-vvoza-uzbekistanskix-trudovyx-migrantov-charternymi-poezdami-20343887.html
Россия рассмотрит возможность ввоза узбекистанских трудовых мигрантов чартерными поездами
Россия рассмотрит возможность ввоза узбекистанских трудовых мигрантов чартерными поездами
Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в рамках Восточного экономического форума. 02.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-02T16:29+0500
2021-09-02T16:29+0500
миграция
трудовые мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/04/15110742_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_594bedbf4f43a1a942b15384d748b90d.jpg
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Власти РФ и Узбекистана обсудят механизм ввоза трудовых мигрантов на российские стройки, который планируется наладить до конца этого года. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в рамках Восточного экономического форума, передает РИА Новости.По его словам, в ближайшее время намечено осуществить поездку в Узбекистан для тестового отбора мигрантов и их вакцинации. Пилотный проект позволит в безопасном режиме проработать возможность организовать чартер через территорию Казахстана, уточнил замминистра."До конца года рассчитываем полностью наладить процесс", - сказал Стасишин.Ранее он сообщал, что министерство не исключает возможность ввоза иностранных рабочих на территорию России чартерными поездами РЖД.Восточный экономический форум проходит в период со второго по четвертое сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
https://uz.sputniknews.ru/20210901/v-rf-vstupili-v-silu-izmeneniya-v-protseduru-sdachi-ekzamenov-migrantami-20332913.html
https://uz.sputniknews.ru/20210831/migrantam-uprostyat-protseduru-polucheniya-snils-20312752.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/04/15110742_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_e6684b80bba3c6b229b8ca106508bef6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
трудовые мигранты

Россия рассмотрит возможность ввоза узбекистанских трудовых мигрантов чартерными поездами

16:29 02.09.2021
730
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезентация концепта нового плацкартного вагона
Презентация концепта нового плацкартного вагона - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.09.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в рамках Восточного экономического форума.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Власти РФ и Узбекистана обсудят механизм ввоза трудовых мигрантов на российские стройки, который планируется наладить до конца этого года. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в рамках Восточного экономического форума, передает РИА Новости.
Сдача мигрантами экзамена по русскому языку - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.09.2021
Миграция
В РФ вступили в силу изменения в процедуру сдачи экзаменов мигрантами
Вчера, 21:15
3282
По его словам, в ближайшее время намечено осуществить поездку в Узбекистан для тестового отбора мигрантов и их вакцинации. Пилотный проект позволит в безопасном режиме проработать возможность организовать чартер через территорию Казахстана, уточнил замминистра.
"До конца года рассчитываем полностью наладить процесс", - сказал Стасишин.
Пешеходы идут по Патриаршему мосту в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2021
Россия
Мигрантам упростят процедуру получения СНИЛС
31 августа, 16:10
384
Ранее он сообщал, что министерство не исключает возможность ввоза иностранных рабочих на территорию России чартерными поездами РЖД.
Восточный экономический форум проходит в период со второго по четвертое сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:12Мирзиёев провел встречу с главой ИБР
16:29Россия рассмотрит возможность ввоза узбекистанских трудовых мигрантов чартерными поездами
16:26Победители Токио-2020 награждены юбилейными наградами
16:00ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Выступление Эдварда Сноудена в рамках марафона "Новое Знание"
15:35Из России с любовью: как в Подмосковье собирают поезда для ташкентского метро
15:15В России не зафиксирован штамм "лямбда" — ВОЗ
14:46В Узбекистане почтили память первого президента
13:58Шавкат Мирзиёев примет участие в 46-м ежегодном собрании Совета управляющих ИБР
13:52В День независимости жители Ташкента украли флаги со столбов
13:12Ниагарский водопад окрасился в цвета флага Узбекистана — видео
12:53Россия рассмотрит возможность ввоза узбекистанских трудовых мигрантов чартерными поездами
12:18ЕС заплатит €600 млн соседям Афганистана, "приютившим" беженцев — СМИ
11:43Теперь нужно выиграть медэстафету в другой стране — рекордсменка АрМИ-2021
11:32Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по числу голов за сборную
11:02В Сурхандарье семеро мужчин жестоко избили спортсмена — видео
11:00США больше не могут воевать. Вот как они собрались править миром
10:35Голубая мечта для Украины: что Зеленский действительно получил от Байдена
10:05Ученые узнали, что мозг человека способен предсказывать будущее
09:32Муниса Ризаева похвасталась законченным ремонтом в люксовой квартире — видео
09:09Почти 170 спортсменов из Узбекистана сразятся за "золото" на Играх стран СНГ