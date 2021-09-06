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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210906/tashkent-i-london-namereny-rasshiryat-kontakty-po-afganistanu--mid-uzbekistana-20387615.html
Ташкент и Лондон намерены расширять контакты по Афганистану – МИД Узбекистана
Ташкент и Лондон намерены расширять контакты по Афганистану – МИД Узбекистана
Ташкент и Лондон договорились продолжать тесно взаимодействовать в вопросах стабилизации обстановки в Афганистане. 06.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-06T19:24+0500
2021-09-06T19:24+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
великобритания
мид узбекистана
телефонный разговор
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Великобритания, также как Узбекистан, заинтересована в урегулировании политической ситуации в Афганистане. Об этом глава британского МИД Доминик Рааб сообщил в телефонной беседе своему коллеге из Узбекистана - Абдулазизу Камилову.Стороны договорились продолжать тесно взаимодействовать в вопросах стабилизации региональной обстановки.Шла речь и о двусторонних отношениях государств - в последние годы сотрудничество Узбекистана и Великобритании развивается динамично и приобрело качественно новый характер.Захват талибами* власти в АфганистанеПолитическая обстановка в Афганистане накалилась месяц назад - тогда боевики развернули наступление на Афганистан и к середине августа вошли в столицу Афганистана, заняв президентский дворец. Власть оказалась в руках талибов*.Президент Ашраф Гани покинул страну, но через несколько дней, находясь в ОАЭ, заявил, что в скором вернется на родину.В политофисе талибов* заявили, что форма правления в стране определится в ближайшее время.В понедельник, 6 сентября, талибы* заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Со своей стороны, силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.Граждане западных государств экстренно эвакуируются через аэропорт Кабула. Покидают страну также афганцы, работавшие на иностранных военных и представительства в Афганистане.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210903/taliby-ne-vozmut-pandjsher-nikogda--ekspert-20357909.html
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великобритания, мид узбекистана, телефонный разговор

Ташкент и Лондон намерены расширять контакты по Афганистану – МИД Узбекистана

19:24 06.09.2021
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© AP Photo / Shekib RahmaniСамолет C-17 в аэропорту Кабула
Самолет C-17 в аэропорту Кабула - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2021
© AP Photo / Shekib Rahmani
Ташкент и Лондон договорились продолжать тесно взаимодействовать в вопросах стабилизации обстановки в Афганистане.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Великобритания, также как Узбекистан, заинтересована в урегулировании политической ситуации в Афганистане. Об этом глава британского МИД Доминик Рааб сообщил в телефонной беседе своему коллеге из Узбекистана - Абдулазизу Камилову.
Стороны договорились продолжать тесно взаимодействовать в вопросах стабилизации региональной обстановки.
Шла речь и о двусторонних отношениях государств - в последние годы сотрудничество Узбекистана и Великобритании развивается динамично и приобрело качественно новый характер.

Захват талибами* власти в Афганистане

Политическая обстановка в Афганистане накалилась месяц назад - тогда боевики развернули наступление на Афганистан и к середине августа вошли в столицу Афганистана, заняв президентский дворец. Власть оказалась в руках талибов*.
Президент Ашраф Гани покинул страну, но через несколько дней, находясь в ОАЭ, заявил, что в скором вернется на родину.
В политофисе талибов* заявили, что форма правления в стране определится в ближайшее время.
В понедельник, 6 сентября, талибы* заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Со своей стороны, силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.
Ситуация в Афганистане после смены власти - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2021
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Талибы не возьмут Панджшер никогда – эксперт
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Граждане западных государств экстренно эвакуируются через аэропорт Кабула. Покидают страну также афганцы, работавшие на иностранных военных и представительства в Афганистане.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
100000
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