https://uz.sputniknews.ru/20210906/tashkent-i-london-namereny-rasshiryat-kontakty-po-afganistanu--mid-uzbekistana-20387615.html
Ташкент и Лондон намерены расширять контакты по Афганистану – МИД Узбекистана
Ташкент и Лондон намерены расширять контакты по Афганистану – МИД Узбекистана
Ташкент и Лондон договорились продолжать тесно взаимодействовать в вопросах стабилизации обстановки в Афганистане. 06.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-06T19:24+0500
2021-09-06T19:24+0500
2021-09-06T19:24+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
великобритания
мид узбекистана
телефонный разговор
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Великобритания, также как Узбекистан, заинтересована в урегулировании политической ситуации в Афганистане. Об этом глава британского МИД Доминик Рааб сообщил в телефонной беседе своему коллеге из Узбекистана - Абдулазизу Камилову.Стороны договорились продолжать тесно взаимодействовать в вопросах стабилизации региональной обстановки.Шла речь и о двусторонних отношениях государств - в последние годы сотрудничество Узбекистана и Великобритании развивается динамично и приобрело качественно новый характер.Захват талибами* власти в АфганистанеПолитическая обстановка в Афганистане накалилась месяц назад - тогда боевики развернули наступление на Афганистан и к середине августа вошли в столицу Афганистана, заняв президентский дворец. Власть оказалась в руках талибов*.Президент Ашраф Гани покинул страну, но через несколько дней, находясь в ОАЭ, заявил, что в скором вернется на родину.В политофисе талибов* заявили, что форма правления в стране определится в ближайшее время.В понедельник, 6 сентября, талибы* заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Со своей стороны, силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.Граждане западных государств экстренно эвакуируются через аэропорт Кабула. Покидают страну также афганцы, работавшие на иностранных военных и представительства в Афганистане.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210903/taliby-ne-vozmut-pandjsher-nikogda--ekspert-20357909.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
великобритания, мид узбекистана, телефонный разговор
Ташкент и Лондон намерены расширять контакты по Афганистану – МИД Узбекистана
Ташкент и Лондон договорились продолжать тесно взаимодействовать в вопросах стабилизации обстановки в Афганистане.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik.
Великобритания, также как Узбекистан, заинтересована в урегулировании политической ситуации в Афганистане. Об этом глава британского МИД Доминик Рааб сообщил
в телефонной беседе своему коллеге из Узбекистана - Абдулазизу Камилову.
Стороны договорились продолжать тесно взаимодействовать в вопросах стабилизации региональной обстановки.
Шла речь и о двусторонних отношениях государств - в последние годы сотрудничество Узбекистана и Великобритании развивается динамично и приобрело качественно новый характер.
Захват талибами* власти в Афганистане
Политическая обстановка в Афганистане накалилась месяц назад - тогда боевики развернули наступление на Афганистан и к середине августа вошли в столицу Афганистана, заняв президентский дворец. Власть оказалась в руках талибов*.
Президент Ашраф Гани покинул страну, но через несколько дней, находясь в ОАЭ, заявил, что в скором вернется на родину.
В политофисе талибов* заявили, что форма правления в стране определится в ближайшее время.
В понедельник, 6 сентября, талибы* заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Со своей стороны, силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.
Граждане западных государств экстренно эвакуируются через аэропорт Кабула. Покидают страну также афганцы, работавшие на иностранных военных и представительства в Афганистане.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран