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Трое мужчин отравились угарным газом в Хорезмской области
Трое мужчин отравились угарным газом в Хорезмской области
Детали трагического случая не уточняются: непонятно, почему трое взрослых мужчин упали в колодец и не смогли оттуда выбраться. 06.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-06T20:27+0500
2021-09-06T20:29+0500
происшествия
смерть
хорезмская область
прокуратура
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Трагедия в Хорезмской области: три человека отправились угарным газом, провалившись в канализационный люк, предназначенный для отвода сточных вод из многоквартирных домов.Областная прокуратура сообщила о происшествии только сегодня, хотя несчастье случилось в Ургенчском районе Хорезмской области 27 августа.Детали трагического случая не уточняются: непонятно, почему трое взрослых мужчин упали в колодец и не смогли оттуда выбраться.Следственный отдел при ОВД Ургенчского района в день трагедии возбудил уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 257 Уголовного кодекса (Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека).Дело взято на контроль прокуратурой области. В настоящее время проводится предварительное следствие.
https://uz.sputniknews.ru/20210329/v-samarkande-pyat-chelovek-otravilis-ugarnym-gazom-est-pogibshie-18006735.html
хорезмская область
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смерть, хорезмская область, прокуратура

Трое мужчин отравились угарным газом в Хорезмской области

20:27 06.09.2021 (обновлено: 20:29 06.09.2021)
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© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКоммуникационный люк
Коммуникационный люк - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
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Детали трагического случая не уточняются: непонятно, почему трое взрослых мужчин упали в колодец и не смогли оттуда выбраться.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Трагедия в Хорезмской области: три человека отправились угарным газом, провалившись в канализационный люк, предназначенный для отвода сточных вод из многоквартирных домов.
Областная прокуратура сообщила о происшествии только сегодня, хотя несчастье случилось в Ургенчском районе Хорезмской области 27 августа.
Детали трагического случая не уточняются: непонятно, почему трое взрослых мужчин упали в колодец и не смогли оттуда выбраться.
Следственный отдел при ОВД Ургенчского района в день трагедии возбудил уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 257 Уголовного кодекса (Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека).
Дело взято на контроль прокуратурой области. В настоящее время проводится предварительное следствие.
Скорая помощь, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
Происшествия
В Самарканде пять человек отравились угарным газом, есть погибшие
29 марта, 12:28
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