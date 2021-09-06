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Трое мужчин отравились угарным газом в Хорезмской области
Трое мужчин отравились угарным газом в Хорезмской области
Детали трагического случая не уточняются: непонятно, почему трое взрослых мужчин упали в колодец и не смогли оттуда выбраться. 06.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-06T20:27+0500
2021-09-06T20:27+0500
2021-09-06T20:29+0500
происшествия
смерть
хорезмская область
прокуратура
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Трагедия в Хорезмской области: три человека отправились угарным газом, провалившись в канализационный люк, предназначенный для отвода сточных вод из многоквартирных домов.Областная прокуратура сообщила о происшествии только сегодня, хотя несчастье случилось в Ургенчском районе Хорезмской области 27 августа.Детали трагического случая не уточняются: непонятно, почему трое взрослых мужчин упали в колодец и не смогли оттуда выбраться.Следственный отдел при ОВД Ургенчского района в день трагедии возбудил уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 257 Уголовного кодекса (Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека).Дело взято на контроль прокуратурой области. В настоящее время проводится предварительное следствие.
https://uz.sputniknews.ru/20210329/v-samarkande-pyat-chelovek-otravilis-ugarnym-gazom-est-pogibshie-18006735.html
хорезмская область
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смерть, хорезмская область, прокуратура
Трое мужчин отравились угарным газом в Хорезмской области
20:27 06.09.2021 (обновлено: 20:29 06.09.2021)
Детали трагического случая не уточняются: непонятно, почему трое взрослых мужчин упали в колодец и не смогли оттуда выбраться.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Трагедия в Хорезмской области: три человека отправились угарным газом, провалившись в канализационный люк, предназначенный для отвода сточных вод из многоквартирных домов.
Областная прокуратура сообщила
о происшествии только сегодня, хотя несчастье случилось в Ургенчском районе Хорезмской области 27 августа.
Детали трагического случая не уточняются: непонятно, почему трое взрослых мужчин упали в колодец и не смогли оттуда выбраться.
Следственный отдел при ОВД Ургенчского района в день трагедии возбудил уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 257 Уголовного кодекса (Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека).
Дело взято на контроль прокуратурой области. В настоящее время проводится предварительное следствие.