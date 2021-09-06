https://uz.sputniknews.ru/20210906/ugrozy-so-storony-afganistana-v-adres-sosednix-stran-nedopustimy---mid-uzbekistana-20382699.html

Угрозы со стороны Афганистана в адрес соседних стран недопустимы - МИД Узбекистана

Угрозы со стороны Афганистана в адрес соседних стран недопустимы - МИД Узбекистана

Стороны договорились оказывать Афганистану содействие, в частности, в гуманитарном направлении в период пандемии. 06.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-06T14:58+0500

2021-09-06T14:58+0500

2021-09-06T15:09+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

мид узбекистана

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Спецпредставители по Афганистану от Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Пакистана, Ирана и Китая провели переговоры в онлайн-формате. Говорили о важности совместных усилий, которые будут способствовать мирному урегулированию афганского кризиса. При этом в стране должно быть создано инклюзивное правительство на основе широкого представительства, обеспечения прав человека, в том числе женщин и национальных меньшинств, сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.Важно, чтобы талибы* выполнили свои обязательства по недопущению деятельности международных террористических организаций в Афганистане, звучало в ходе встречи. При этом угрозы с территории этой страны в адрес соседних государств должны быть полностью нейтрализованы.Стороны обменялись мнениями о приоритетных направлениях оказания Афганистану всемерного содействия, в частности гуманитарной помощи в период пандемии и недопущения продовольственного кризиса.Захват талибами* власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Афганистана и заняли президентский дворец. Власть оказалась в руках боевиков.Президент Ашраф Гани покинул страну, но через несколько дней заявил из ОАЭ, что в скором намерен вернуться на Родину.Позднее представитель политофиса талибов* Мухаммед Наим заявил, что форма правления в стране определится в ближайшее время.Граждане западных государств экстренно эвакуируются через аэропорт Кабула. Покидают страну также афганцы, работавшие на иностранных военных и представительства в Афганистане.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210903/taliby-ne-vozmut-pandjsher-nikogda--ekspert-20357909.html

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