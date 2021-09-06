https://uz.sputniknews.ru/20210906/v-angrene-startovalo-dosrochnoe-golosovanie-na-vyborax-v-gosdumu-rf-20381901.html
В Ангрене стартовало досрочное голосование на выборах в Госдуму РФ
В Ангрене стартовало досрочное голосование на выборах в Госдуму РФ
По данным дипмиссии, мероприятие организовано с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер по борьбе с пандемией COVID-19. 06.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-06T13:58+0500
2021-09-06T13:58+0500
2021-09-06T13:58+0500
общество
государственная дума рф
голосование
досрочное голосование
цик рф
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Досрочное голосование на выборах в Госдуму РФ началось в городе Ангрен Ташкентской области. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в республике."Сегодня в Ангрене Ташкентской области стартовало выездное досрочное голосование на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва", - информируется в Telegram-канале ведомства.По данным дипмиссии, мероприятие организовано с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер по борьбе с пандемией COVID-19. "Безопасность голосующих - наш приоритет", - подчеркнули в посольстве.Ранее пресс-служба дипмиссии заявляла, что в день голосования 19 сентября избирательные участки будут открыты для граждан с 8.00 до 22.00 (с 6.00 до 20.00 по Московскому времени) в Ташкенте, Самарканде и Фергане. Также досрочное голосование пройдет еще в двух городах Ташкентской области - Алмалыке (7 сентября) и Чирчике (10 сентября) - с 10.00 до 17.00 (с 8.00 до 15.00 по Москве).По данным из постановления ЦИК, в России голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
https://uz.sputniknews.ru/20210514/tsik-rf-pomojet-organizovat-golosovanie-na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-18737413.html
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государственная дума рф, голосование, досрочное голосование, цик рф
В Ангрене стартовало досрочное голосование на выборах в Госдуму РФ
По данным дипмиссии, мероприятие организовано с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер по борьбе с пандемией COVID-19.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik.
Досрочное голосование на выборах в Госдуму РФ началось в городе Ангрен Ташкентской области. Об этом сообщает
пресс-служба посольства РФ в республике.
"Сегодня в Ангрене Ташкентской области стартовало выездное досрочное голосование на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва", - информируется в Telegram-канале ведомства.
По данным дипмиссии, мероприятие организовано с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер по борьбе с пандемией COVID-19. "Безопасность голосующих - наш приоритет", - подчеркнули в посольстве.
Ранее пресс-служба дипмиссии заявляла, что в день голосования 19 сентября избирательные участки будут открыты для граждан с 8.00 до 22.00 (с 6.00 до 20.00 по Московскому времени) в Ташкенте, Самарканде и Фергане. Также досрочное голосование пройдет еще в двух городах Ташкентской области - Алмалыке (7 сентября) и Чирчике (10 сентября) - с 10.00 до 17.00 (с 8.00 до 15.00 по Москве).
По данным из постановления ЦИК, в России голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.