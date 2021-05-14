https://uz.sputniknews.ru/20210514/tsik-rf-pomojet-organizovat-golosovanie-na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-18737413.html

ЦИК РФ поможет организовать голосование на выборах президента Узбекистана

ЦИК РФ поможет организовать голосование на выборах президента Узбекистана

Представители двух стран в пятницу обсудили вопросы организации голосования граждан Узбекистана, проживающих в РФ, на президентских выборах, назначенных на 24... 14.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-14T18:44+0500

2021-05-14T18:44+0500

2021-05-14T18:44+0500

политика

элла памфилова

выборы президента

цик рф

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Центральная избирательная комиссия России поможет организовать голосование на президентских выборах в октябре для проживающих в РФ граждан Узбекистана, сообщается на сайте ЦИК.Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в пятницу встретилась с делегацией правительства Узбекистана. Во встрече приняли участие члены ЦИК России Павел Андреев, Антон Лопатин, руководство аппарата ЦИК.Были обсуждены вопросы организации голосования граждан Узбекистана, проживающих в России, на президентских выборах, назначенных на 24 октября."Советник премьер-министра Республики Узбекистан Мехриддин Хайриддинов рассказал о практике организации досрочного выездного голосования в местах компактного проживания узбекских граждан и просил Центризбирком оказать содействие в реализации этой возможности на территории России", — говорится в публикации.В этом году такое голосование планируется провести более чем в 50 субъектах РФ.Напомним, ранее была достигнута договоренность о том, что российские депутаты прибудут в качестве наблюдателей на выборы президента Узбекистана, а узбекские будут наблюдать за проведением выборов в Госдуму — те запланированы на сентябрь.

https://uz.sputniknews.ru/20201229/Mirzieev-vybory-prezidenta-v-2021-godu-pokazhut-rost-politicheskoy-kultury-15699757.html

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элла памфилова, выборы президента, цик рф