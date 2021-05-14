Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210514/tsik-rf-pomojet-organizovat-golosovanie-na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-18737413.html
ЦИК РФ поможет организовать голосование на выборах президента Узбекистана
ЦИК РФ поможет организовать голосование на выборах президента Узбекистана
Представители двух стран в пятницу обсудили вопросы организации голосования граждан Узбекистана, проживающих в РФ, на президентских выборах, назначенных на 24... 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T18:44+0500
2021-05-14T18:44+0500
политика
элла памфилова
выборы президента
цик рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0e/18737672_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_4ca10082480cbc6c0d635a756c010f7c.jpg
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Центральная избирательная комиссия России поможет организовать голосование на президентских выборах в октябре для проживающих в РФ граждан Узбекистана, сообщается на сайте ЦИК.Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в пятницу встретилась с делегацией правительства Узбекистана. Во встрече приняли участие члены ЦИК России Павел Андреев, Антон Лопатин, руководство аппарата ЦИК.Были обсуждены вопросы организации голосования граждан Узбекистана, проживающих в России, на президентских выборах, назначенных на 24 октября."Советник премьер-министра Республики Узбекистан Мехриддин Хайриддинов рассказал о практике организации досрочного выездного голосования в местах компактного проживания узбекских граждан и просил Центризбирком оказать содействие в реализации этой возможности на территории России", — говорится в публикации.В этом году такое голосование планируется провести более чем в 50 субъектах РФ.Напомним, ранее была достигнута договоренность о том, что российские депутаты прибудут в качестве наблюдателей на выборы президента Узбекистана, а узбекские будут наблюдать за проведением выборов в Госдуму — те запланированы на сентябрь.
https://uz.sputniknews.ru/20201229/Mirzieev-vybory-prezidenta-v-2021-godu-pokazhut-rost-politicheskoy-kultury-15699757.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0e/18737672_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_e794dabf45e58e730602d00354eb02b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
элла памфилова, выборы президента, цик рф

ЦИК РФ поможет организовать голосование на выборах президента Узбекистана

18:44 14.05.2021
294
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на избирательном участке во время выборов президента Узбекистана
Женщина голосует на избирательном участке во время выборов президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
/
Перейти в фотобанк
Представители двух стран в пятницу обсудили вопросы организации голосования граждан Узбекистана, проживающих в РФ, на президентских выборах, назначенных на 24 октября 2021 года.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Центральная избирательная комиссия России поможет организовать голосование на президентских выборах в октябре для проживающих в РФ граждан Узбекистана, сообщается на сайте ЦИК.
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в пятницу встретилась с делегацией правительства Узбекистана. Во встрече приняли участие члены ЦИК России Павел Андреев, Антон Лопатин, руководство аппарата ЦИК.
Были обсуждены вопросы организации голосования граждан Узбекистана, проживающих в России, на президентских выборах, назначенных на 24 октября.
Выборы в парламент Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2020
Общество
Мирзиёев: выборы президента в 2021 году покажут рост политической культуры
29 декабря 2020, 14:02
2606
"Советник премьер-министра Республики Узбекистан Мехриддин Хайриддинов рассказал о практике организации досрочного выездного голосования в местах компактного проживания узбекских граждан и просил Центризбирком оказать содействие в реализации этой возможности на территории России", — говорится в публикации.
В этом году такое голосование планируется провести более чем в 50 субъектах РФ.
Памфилова заверила участников встречи в готовности избирательных комиссий оказать всестороннюю поддержку в организации голосования на территории России.
Напомним, ранее была достигнута договоренность о том, что российские депутаты прибудут в качестве наблюдателей на выборы президента Узбекистана, а узбекские будут наблюдать за проведением выборов в Госдуму — те запланированы на сентябрь.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:21В Иране приступили к производству собственной вакцины COV-Iran Barekat
18:58Почти 30 тысяч столичных школьников в этом году станут выпускниками
18:44ЦИК РФ поможет организовать голосование на выборах президента Узбекистана
18:12"Вы не одни. Мы поддержим": Мирзиёев навестил маленьких пациентов Центра гематологии
18:10В Нурафшане открылся новый автовокзал — видео
18:03Узбекистан и Казахстан определились с проектом договора о демаркации госграницы
17:28В Госкомитете по автомобильным дорогам сразу три новых зама
16:59Рядом с Землей пролетел астероид крупнее пирамиды Хеопса — мы в опасности?
16:45В Нидерландах нашли адреса трех узбекских солдат, убитых в Амерсфорте
16:41Приятное с полезным: яркие моменты молодежного фестиваля в Чирчике
16:09В России прошел чемпионат по скоростному копанию могил — видео
16:09Узбекистан — Россия: дружба, проверенная временем
15:56В Ташкенте открылась выставка современных художников "Вакф"
15:41Экологи разобрались с цветной водой в самаркандских каналах
15:40Об Александре Файнберге снимут документальное кино
15:30Мирзиёев и Рахмон проведут саммит
15:28В праздничные дни туристам предоставили скидки в отелях и гостевых домах Узбекистана
14:44В Ташкентской области стартовал Молодежный фестиваль
14:18Заявивший о коррупции в узбекском футболе тренер Исмаилов ушел в отставку
14:06Криптомиллиардер Виталик Бутерин пожертвовал Индии $1 млрд на борьбу с коронавирусом