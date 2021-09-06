https://uz.sputniknews.ru/20210906/v-dobryy-put-v-surxandare-otkryli-novyy-jd-vokzal-20386004.html

В добрый путь: в Сурхандарье открыли новый ж/д вокзал

В добрый путь: в Сурхандарье открыли новый ж/д вокзал

Вокзал оснащен в соответствии с требованиями времени. В нем оборудован просторный зал ожидания, комната матери и ребенка, обустроен буфет, где можно... 06.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-06T18:27+0500

2021-09-06T18:27+0500

2021-09-06T18:27+0500

общество

узбекистон темир йуллари

сурхандарьинская область

вокзал

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Новый железнодорожный вокзал в Денауском районе Сурхандарьинской области готов к встрече и проводам своих первых пассажиров, сообщили в пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари".Открытие здания вокзала состоялось сегодня. В торжественной церемонии приняли участие заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов, а также главы и специалисты задействованных в его создании структур.Гости ознакомились с созданными условиями - это и просторный зал ожидания, и комната матери и ребенка, и буфет, где можно перекусить, ожидая поезд и т.д.Руководству были даны рекомендации - как улучшить качество функционирования нового объекта.Напомним, 30 апреля этого года узбекистанцам открыли свободный доступ в здания аэропортов и вокзалов. Соответствующее постановление подписал глава государства для того, чтобы улучшить качество оказываемых услуг пассажирам и пребывающим лицам на аэровокзалах, железнодорожных и автобусных вокзалах.

сурхандарьинская область

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узбекистон темир йуллари, сурхандарьинская область, вокзал