https://uz.sputniknews.ru/20210906/v-karshi-oshtrafovali-tiktokerov-izobrajavshix-inspektorov-dps--video-20378292.html

В Карши оштрафовали тиктокеров, изображавших инспекторов ДПС — видео

В Карши оштрафовали тиктокеров, изображавших инспекторов ДПС — видео

На одном из роликов парни, передвигавшиеся в машине, пытались познакомиться с сотрудницей УБДД, на другом - девушка позвонила папе-начальнику УБДД, чтобы... 06.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-06T10:36+0500

2021-09-06T10:36+0500

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Каршинских тиктокеров, надевших форму инспекторов ДПС ради популярности в социальных сетях, привлекли к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба областного УВД. По данным силового ведомства, трое жителей Карши - девушка и двое юношей выложили в TikTok два видео, на которых они изображают правоохранителей.На одном из роликов парни, передвигавшиеся в машине, пытались познакомиться с сотрудницей УБДД, на другом - девушка позвонила папе-начальнику УБДД, чтобы решить проблему остановки машины своего парня инспектором ДПС.Отмечается, что молодые люди не имели право надевать форму правоохранителей. Городской суд оштрафовал парней в размере 4 БРВ (1 млн 80 тысяч сумов), а девушку – в 2 БРВ (540 тысяч сумов).

https://uz.sputniknews.ru/20210523/uzbekskix-tiktokerov-zaderjali-za-parodiyu-na-inspektorov-dps--video-18863930.html

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карши, мвд узбекистана, tiktok