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В Карши оштрафовали тиктокеров, изображавших инспекторов ДПС — видео
В Карши оштрафовали тиктокеров, изображавших инспекторов ДПС — видео
На одном из роликов парни, передвигавшиеся в машине, пытались познакомиться с сотрудницей УБДД, на другом - девушка позвонила папе-начальнику УБДД, чтобы... 06.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-06T10:36+0500
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Каршинских тиктокеров, надевших форму инспекторов ДПС ради популярности в социальных сетях, привлекли к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба областного УВД. По данным силового ведомства, трое жителей Карши - девушка и двое юношей выложили в TikTok два видео, на которых они изображают правоохранителей.На одном из роликов парни, передвигавшиеся в машине, пытались познакомиться с сотрудницей УБДД, на другом - девушка позвонила папе-начальнику УБДД, чтобы решить проблему остановки машины своего парня инспектором ДПС.Отмечается, что молодые люди не имели право надевать форму правоохранителей. Городской суд оштрафовал парней в размере 4 БРВ (1 млн 80 тысяч сумов), а девушку – в 2 БРВ (540 тысяч сумов).
https://uz.sputniknews.ru/20210523/uzbekskix-tiktokerov-zaderjali-za-parodiyu-na-inspektorov-dps--video-18863930.html
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карши, мвд узбекистана, tiktok

В Карши оштрафовали тиктокеров, изображавших инспекторов ДПС — видео

10:36 06.09.2021 (обновлено: 12:28 06.09.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровДПС на посту
ДПС на посту - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
На одном из роликов парни, передвигавшиеся в машине, пытались познакомиться с сотрудницей УБДД, на другом - девушка позвонила папе-начальнику УБДД, чтобы решить проблему остановки машины своего парня инспектором ДПС.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Каршинских тиктокеров, надевших форму инспекторов ДПС ради популярности в социальных сетях, привлекли к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба областного УВД.
По данным силового ведомства, трое жителей Карши - девушка и двое юношей выложили в TikTok два видео, на которых они изображают правоохранителей.
На одном из роликов парни, передвигавшиеся в машине, пытались познакомиться с сотрудницей УБДД, на другом - девушка позвонила папе-начальнику УБДД, чтобы решить проблему остановки машины своего парня инспектором ДПС.
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Отмечается, что молодые люди не имели право надевать форму правоохранителей. Городской суд оштрафовал парней в размере 4 БРВ (1 млн 80 тысяч сумов), а девушку – в 2 БРВ (540 тысяч сумов).
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