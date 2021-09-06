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В столице произошло тройное ДТП, после - участники аварии устроили драку
В столице произошло тройное ДТП, после - участники аварии устроили драку
Двое водителей решили "выбить долг" у своего знакомого и устроили ДТП в Бектемирском районе столицы. 06.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-06T15:49+0500
2021-09-06T15:56+0500
происшествия
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В сети распространились кадры, на которых запечатлен момент ДТП в Бектемирском районе. После столкновения водители пустились в рукопашную. Интернет-пользователи предположили, что таким образом участники аварии пытались выяснить, кто является виновником происшествия. Кадрами заинтересовались в ГУВД Ташкента. Оказалось, что ДТП было спровоцировано нарочно. Второго сентября в 11-50 водитель машины марки "Matiz" создал аварийную ситуацию для автомобиля "ВАЗ 2107". В итоге транспортные средства столкнулись. Добавил напряжения ситуации и следовавший за ними автомобиль "Spark", который также намерено въехал в авто марки "ВАЗ 2107".Как выяснилось, все это было сделано для того, чтобы заставить водителя "Жигулей" остановиться. Однако этим дело не закончилось. Водители "нападавших" авто накинулись на потерпевшего с кулаками.Причиной конфликта стали долговые взаимоотношения.Обстоятельства ЧП изучаются сотрудниками УКД ОВД Бектемирского района. По результатам доследственной проверки будет вынесено законное решение.
https://uz.sputniknews.ru/20210817/massovoe-dtp-v-samarkandskoy-oblasti-chetyre-avtomobilya-stolknulis-na-trasse-20112674.html
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дтп, гувд ташкента

В столице произошло тройное ДТП, после - участники аварии устроили драку

15:49 06.09.2021 (обновлено: 15:56 06.09.2021)
487
© Sputnik / Рамиз БахтияровВодитель в автомобиле
Водитель в автомобиле - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Двое водителей решили "выбить долг" у своего знакомого и устроили ДТП в Бектемирском районе столицы.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В сети распространились кадры, на которых запечатлен момент ДТП в Бектемирском районе. После столкновения водители пустились в рукопашную. Интернет-пользователи предположили, что таким образом участники аварии пытались выяснить, кто является виновником происшествия.
Кадрами заинтересовались в ГУВД Ташкента. Оказалось, что ДТП было спровоцировано нарочно. Второго сентября в 11-50 водитель машины марки "Matiz" создал аварийную ситуацию для автомобиля "ВАЗ 2107". В итоге транспортные средства столкнулись. Добавил напряжения ситуации и следовавший за ними автомобиль "Spark", который также намерено въехал в авто марки "ВАЗ 2107".
Как выяснилось, все это было сделано для того, чтобы заставить водителя "Жигулей" остановиться.
Однако этим дело не закончилось. Водители "нападавших" авто накинулись на потерпевшего с кулаками.
Причиной конфликта стали долговые взаимоотношения.
Обстоятельства ЧП изучаются сотрудниками УКД ОВД Бектемирского района. По результатам доследственной проверки будет вынесено законное решение.
Массовое ДТП в Самаркандской области: четыре автомобиля столкнулись на трассе - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2021
Происшествия
Массовое ДТП в Самаркандской области: четыре автомобиля столкнулись на трассе
17 августа, 15:34
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200110
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