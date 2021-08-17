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Массовое ДТП в Самаркандской области: четыре автомобиля столкнулись на трассе
Массовое ДТП в Самаркандской области: четыре автомобиля столкнулись на трассе
В результате ДТП один из находившихся в автомобиле скончался от полученных травм. Еще двое серьезно пострадали. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-17T15:34+0500
2021-08-17T15:34+0500
происшествия
самаркандская область
дтп
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Трагедия произошла сегодня в первой половине дня в Пастдаргомском районе Самаркандской области. На трассе на полном ходу столкнулись сразу четыре автомобиля. Один из пассажиров погиб на месте, сообщает ГУВД.Как выяснили сотрудники патрульной службы, прибывшие на место происшествия, водитель Lacetti совершил столкновение с тремя автомобилями – "Ваз-21063", "Ваз-21011" и "Damas".В результате ДТП пассажир автомобиля "ВАЗ-21011" скончался от полученных травм. Еще два пострадавших госпитализированы. Проводится расследование.Накануне в Джизакской области также столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В аварии погиб водитель "легковушки".
https://uz.sputniknews.ru/20210716/strashnaya-avariya-na-polnom-xodu-na-trasse-stolknulis-neskolko-avtomobiley-19710334.html
самаркандская область
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самаркандская область, дтп

Массовое ДТП в Самаркандской области: четыре автомобиля столкнулись на трассе

15:34 17.08.2021
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© Пресс-служба ГУБДД МВД УзбекистанаМассовое ДТП в Самаркандской области: четыре автомобиля столкнулись на трассе
Массовое ДТП в Самаркандской области: четыре автомобиля столкнулись на трассе - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2021
© Пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана
В результате ДТП один из находившихся в автомобиле скончался от полученных травм. Еще двое серьезно пострадали.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Трагедия произошла сегодня в первой половине дня в Пастдаргомском районе Самаркандской области. На трассе на полном ходу столкнулись сразу четыре автомобиля. Один из пассажиров погиб на месте, сообщает ГУВД.
Как выяснили сотрудники патрульной службы, прибывшие на место происшествия, водитель Lacetti совершил столкновение с тремя автомобилями – "Ваз-21063", "Ваз-21011" и "Damas".
В результате ДТП пассажир автомобиля "ВАЗ-21011" скончался от полученных травм. Еще два пострадавших госпитализированы. Проводится расследование.
Массовое ДТП в Сырдарьинской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2021
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Накануне в Джизакской области также столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В аварии погиб водитель "легковушки".
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