https://uz.sputniknews.ru/20210817/massovoe-dtp-v-samarkandskoy-oblasti-chetyre-avtomobilya-stolknulis-na-trasse-20112674.html

Массовое ДТП в Самаркандской области: четыре автомобиля столкнулись на трассе

Массовое ДТП в Самаркандской области: четыре автомобиля столкнулись на трассе

В результате ДТП один из находившихся в автомобиле скончался от полученных травм. Еще двое серьезно пострадали. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-17T15:34+0500

2021-08-17T15:34+0500

2021-08-17T15:34+0500

происшествия

самаркандская область

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/11/20112243_0:55:707:453_1920x0_80_0_0_1dd2bfeadd991d1848c438ce71eb84be.jpg

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Трагедия произошла сегодня в первой половине дня в Пастдаргомском районе Самаркандской области. На трассе на полном ходу столкнулись сразу четыре автомобиля. Один из пассажиров погиб на месте, сообщает ГУВД.Как выяснили сотрудники патрульной службы, прибывшие на место происшествия, водитель Lacetti совершил столкновение с тремя автомобилями – "Ваз-21063", "Ваз-21011" и "Damas".В результате ДТП пассажир автомобиля "ВАЗ-21011" скончался от полученных травм. Еще два пострадавших госпитализированы. Проводится расследование.Накануне в Джизакской области также столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В аварии погиб водитель "легковушки".

https://uz.sputniknews.ru/20210716/strashnaya-avariya-na-polnom-xodu-na-trasse-stolknulis-neskolko-avtomobiley-19710334.html

самаркандская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

самаркандская область, дтп