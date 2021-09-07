Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210907/abr-vyrazil-gotovnost-podderjivat-uzbekistan-posle-pandemii-20403219.html
АБР выразил готовность поддерживать Узбекистан после пандемии
АБР выразил готовность поддерживать Узбекистан после пандемии
Шла речь и о том, чтобы включить развитие частного сектора в операции, поддерживаемые АБР, в том числе посредством государственно-частного партнерства и... 07.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-07T19:18+0500
2021-09-07T19:18+0500
экономика
узбекистан
абр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0a/19184704_0:282:2640:1767_1920x0_80_0_0_e9cb1f3f6039e505c8a3d3e2d41af113.jpg
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. АБР подтвердил свою всестороннюю и комплексную поддержку Узбекистану. Она выражается, в том числе посредством рекомендаций по вопросам политики, наращивания потенциала, консультационной поддержки по сделкам для подготовки приемлемых для финансирования проектов ГЧП, предоставления займов правительству и прямого финансирования ключевых организаций частного сектора.Об этом сообщил вице-президент Азиатского банка развития (АБР) по операциям частного сектора и государственно-частному партнерству Ашок Лаваса во время встречи в Ташкенте с официальными лицами правительства республики и ключевыми заинтересованными сторонами.При этом г-н Лаваса дал высокую оценку усилиям правительства по смягчению негативного воздействия пандемии на экономику. Зампремьера республики, глава МИВТ Узбекистана Сардор Умурзаков, присутствовавший на встрече, в свою очередь поблагодарил АБР за финансовую поддержку, которая позволила увеличить расходы на социальную защиту и сыграла важную роль в восстановлении экономики Узбекистана. В ходе дискуссии шла речь и о том, чтобы включить развитие частного сектора в операции, поддерживаемые АБР, в том числе посредством государственно-частного партнерства и продуктов повышения кредитного качества для привлечения иностранных инвесторов.Лаваса провел встречи также с главой министерства экономического развития и сокращения бедности Джамшидом Кучкаровым, а также генеральным директором Исламской корпорации развития частного сектора Айманом Амином Седжини, Генеральным директором Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов Усамой Абдулой Рахманом Каисси, Вице-президентом по отраслевым операциям Исламского банка развития (ИБР) Мансуром Мухтаром и другими официальными лицами банков и компаний для обсуждения областей сотрудничества и поддержки АБР частному сектору. Вместе с тем Лаваса принял участие в панельной дискуссии "ГЧП-инвестиции в эпоху после COVID-19" в рамках Ежегодных собраний ИБР, которые проходили в Ташкенте с 3 по 4 сентября.
https://uz.sputniknews.ru/20210604/abr-podderjit-postradavshie-ot-pandemii-malye-predpriyatiya-uzbekistana-19087006.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0a/19184704_0:34:2640:2014_1920x0_80_0_0_89d02b365244dd6c0bd5fa97d66628b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, абр

АБР выразил готовность поддерживать Узбекистан после пандемии

19:18 07.09.2021
451
© AFP / TED ALJIBEАзиатский банк развития (АБР)
Азиатский банк развития (АБР) - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
© AFP / TED ALJIBE
Шла речь и о том, чтобы включить развитие частного сектора в операции, поддерживаемые АБР, в том числе посредством государственно-частного партнерства и продуктов повышения кредитного качества для привлечения иностранных инвесторов.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. АБР подтвердил свою всестороннюю и комплексную поддержку Узбекистану. Она выражается, в том числе посредством рекомендаций по вопросам политики, наращивания потенциала, консультационной поддержки по сделкам для подготовки приемлемых для финансирования проектов ГЧП, предоставления займов правительству и прямого финансирования ключевых организаций частного сектора.
Об этом сообщил вице-президент Азиатского банка развития (АБР) по операциям частного сектора и государственно-частному партнерству Ашок Лаваса во время встречи в Ташкенте с официальными лицами правительства республики и ключевыми заинтересованными сторонами.
Правительство Узбекистана добилось значительного прогресса в развитии государственно-частного партнерства за последние несколько лет, особенно с учетом сложностей, связанных с пандемией COVID-19.
Ашок Лаваса
Вице-президент Азиатского банка развития
При этом г-н Лаваса дал высокую оценку усилиям правительства по смягчению негативного воздействия пандемии на экономику.
Купюры американских долларов - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
Экономика
АБР поддержит пострадавшие от пандемии малые предприятия Узбекистана
4 июня, 11:52
1416
Зампремьера республики, глава МИВТ Узбекистана Сардор Умурзаков, присутствовавший на встрече, в свою очередь поблагодарил АБР за финансовую поддержку, которая позволила увеличить расходы на социальную защиту и сыграла важную роль в восстановлении экономики Узбекистана.
В ходе дискуссии шла речь и о том, чтобы включить развитие частного сектора в операции, поддерживаемые АБР, в том числе посредством государственно-частного партнерства и продуктов повышения кредитного качества для привлечения иностранных инвесторов.
Лаваса провел встречи также с главой министерства экономического развития и сокращения бедности Джамшидом Кучкаровым, а также генеральным директором Исламской корпорации развития частного сектора Айманом Амином Седжини, Генеральным директором Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов Усамой Абдулой Рахманом Каисси, Вице-президентом по отраслевым операциям Исламского банка развития (ИБР) Мансуром Мухтаром и другими официальными лицами банков и компаний для обсуждения областей сотрудничества и поддержки АБР частному сектору.
Вместе с тем Лаваса принял участие в панельной дискуссии "ГЧП-инвестиции в эпоху после COVID-19" в рамках Ежегодных собраний ИБР, которые проходили в Ташкенте с 3 по 4 сентября.
000001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:04В Минэнерго объявили тендер по проекту строительства трех новых ФЭС
19:56В Узбекистане стартуют масштабные культурные мероприятия
19:18АБР выразил готовность поддерживать Узбекистан после пандемии
18:52Леонков: чем Центральной Азии грозит взятие Панджшера
18:37ЧМ-2022: в Катаре готовится к открытию разборный "лего-стадион" — фото и видео
17:45Когда танцует душа: в ГАБТе им.Навои состоялась премьера балетного спектакля "Лазги"
17:37Талибы наводят свои порядки, но другие страны признавать их не спешат
17:03Президент Туркменистана планирует официальный визит в Узбекистан
16:09В Сальвадоре официально легализовали биткоин
15:02Племенные нидерландские быки приедут в Узбекистан
15:00Компания UzAirways в сентябре увеличила число рейсов в РФ
14:16Очередные победы спортсменов Узбекистана: игры стран СНГ
14:13В Узбекистане на IT-сферу выделят дополнительно 50 млрд сумов
13:13Кухня за миллиард: Чиланзарский хокимият запросил на столовую кругленькую сумму
13:09Таможенный комитет Узбекистана потратил на новые авто почти 700 тысяч долларов
12:36Граждане России голосуют досрочно в Алмалыке
12:26Телеуроки для школьников Узбекистана покажут по трем каналам
11:43В Узбекистане от прививки смертей не зарегистрировано
11:41"Мы не должны позволить им": Запад попытался обмануть Россию и Китай
11:08США объявляют новую войну с русскими вредителями