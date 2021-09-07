https://uz.sputniknews.ru/20210907/abr-vyrazil-gotovnost-podderjivat-uzbekistan-posle-pandemii-20403219.html

АБР выразил готовность поддерживать Узбекистан после пандемии

АБР выразил готовность поддерживать Узбекистан после пандемии

Шла речь и о том, чтобы включить развитие частного сектора в операции, поддерживаемые АБР, в том числе посредством государственно-частного партнерства и... 07.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-07T19:18+0500

2021-09-07T19:18+0500

2021-09-07T19:18+0500

экономика

узбекистан

абр

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. АБР подтвердил свою всестороннюю и комплексную поддержку Узбекистану. Она выражается, в том числе посредством рекомендаций по вопросам политики, наращивания потенциала, консультационной поддержки по сделкам для подготовки приемлемых для финансирования проектов ГЧП, предоставления займов правительству и прямого финансирования ключевых организаций частного сектора.Об этом сообщил вице-президент Азиатского банка развития (АБР) по операциям частного сектора и государственно-частному партнерству Ашок Лаваса во время встречи в Ташкенте с официальными лицами правительства республики и ключевыми заинтересованными сторонами.При этом г-н Лаваса дал высокую оценку усилиям правительства по смягчению негативного воздействия пандемии на экономику. Зампремьера республики, глава МИВТ Узбекистана Сардор Умурзаков, присутствовавший на встрече, в свою очередь поблагодарил АБР за финансовую поддержку, которая позволила увеличить расходы на социальную защиту и сыграла важную роль в восстановлении экономики Узбекистана. В ходе дискуссии шла речь и о том, чтобы включить развитие частного сектора в операции, поддерживаемые АБР, в том числе посредством государственно-частного партнерства и продуктов повышения кредитного качества для привлечения иностранных инвесторов.Лаваса провел встречи также с главой министерства экономического развития и сокращения бедности Джамшидом Кучкаровым, а также генеральным директором Исламской корпорации развития частного сектора Айманом Амином Седжини, Генеральным директором Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов Усамой Абдулой Рахманом Каисси, Вице-президентом по отраслевым операциям Исламского банка развития (ИБР) Мансуром Мухтаром и другими официальными лицами банков и компаний для обсуждения областей сотрудничества и поддержки АБР частному сектору. Вместе с тем Лаваса принял участие в панельной дискуссии "ГЧП-инвестиции в эпоху после COVID-19" в рамках Ежегодных собраний ИБР, которые проходили в Ташкенте с 3 по 4 сентября.

https://uz.sputniknews.ru/20210604/abr-podderjit-postradavshie-ot-pandemii-malye-predpriyatiya-uzbekistana-19087006.html

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