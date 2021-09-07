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https://uz.sputniknews.ru/20210907/chislennost-naseleniya-uzbekistana-prevysila-otmetku-v-35-mln-20403825.html
Численность населения Узбекистана превысила отметку в 35 млн
Численность населения Узбекистана превысила отметку в 35 млн
Общее количество жителей республики составило 35 000 524. Причем 17,57 млн из них — мужчины и 17,43 млн — женщины. 07.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-07T20:21+0500
2021-09-07T20:21+0500
общество
население
государственный комитет по статистике
перепись населения
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. На обновленном сайте Государственного комитета по статистике появился счетчик постоянного населения Узбекистана, который обновляется в режиме реального времени.По данным Госкомстата, к 7 сентября количество жителей республики составило 35 000 524. Причем 17,57 млн от общего числа — мужчины и 17,43 млн — женщины.В Узбекистане готовятся к пробной переписи населения в 2021 году и к первой национальной переписи населения 2023 года.Специалисты будут использовать современные средства информационно-коммуникационных технологий и цифровые методы сбора информации, включая применение электронных карт, электронных переписных листов, Интернета.
https://uz.sputniknews.ru/20201113/Perepis-naseleniya-v-Uzbekistane-tochnye-daty-i-poryadok-15395678.html
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население, государственный комитет по статистике, перепись населения

Численность населения Узбекистана превысила отметку в 35 млн

20:21 07.09.2021
920
© НОК УзбекистанаЖители Ташкента приняли участие в "Массовой ходьбе"
Жители Ташкента приняли участие в Массовой ходьбе - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
© НОК Узбекистана
Общее количество жителей республики составило 35 000 524. Причем 17,57 млн из них — мужчины и 17,43 млн — женщины.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. На обновленном сайте Государственного комитета по статистике появился счетчик постоянного населения Узбекистана, который обновляется в режиме реального времени.
По данным Госкомстата, к 7 сентября количество жителей республики составило 35 000 524. Причем 17,57 млн от общего числа — мужчины и 17,43 млн — женщины.
Узбекская семья прогуливается по парку во время празднования Дня Независимости в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2020
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Перепись населения в Узбекистане: точные даты и порядок
13 ноября 2020, 13:00
333
В Узбекистане готовятся к пробной переписи населения в 2021 году и к первой национальной переписи населения 2023 года.
Специалисты будут использовать современные средства информационно-коммуникационных технологий и цифровые методы сбора информации, включая применение электронных карт, электронных переписных листов, Интернета.
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