https://uz.sputniknews.ru/20210907/chislennost-naseleniya-uzbekistana-prevysila-otmetku-v-35-mln-20403825.html

Численность населения Узбекистана превысила отметку в 35 млн

Численность населения Узбекистана превысила отметку в 35 млн

Общее количество жителей республики составило 35 000 524. Причем 17,57 млн из них — мужчины и 17,43 млн — женщины. 07.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-07T20:21+0500

2021-09-07T20:21+0500

2021-09-07T20:21+0500

общество

население

государственный комитет по статистике

перепись населения

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. На обновленном сайте Государственного комитета по статистике появился счетчик постоянного населения Узбекистана, который обновляется в режиме реального времени.По данным Госкомстата, к 7 сентября количество жителей республики составило 35 000 524. Причем 17,57 млн от общего числа — мужчины и 17,43 млн — женщины.В Узбекистане готовятся к пробной переписи населения в 2021 году и к первой национальной переписи населения 2023 года.Специалисты будут использовать современные средства информационно-коммуникационных технологий и цифровые методы сбора информации, включая применение электронных карт, электронных переписных листов, Интернета.

https://uz.sputniknews.ru/20201113/Perepis-naseleniya-v-Uzbekistane-tochnye-daty-i-poryadok-15395678.html

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население, государственный комитет по статистике, перепись населения