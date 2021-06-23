Узбекистан готовится к пробной переписи населения

В 2019 году состоялись переписи населения в Азербайджане и Беларуси. В Таджикистане перепись населения провели в 2020 году. Эти страны завершили этап полевых работ, но из-за короновируса сроки обработки и получения итогов пролонгированы.

В прошлом году переписи населения должны были состояться в Армении, Казахстане, Кыргызстане и России. Армения, Казахстан и Россия приняли решение о переносе переписей населения на 2021 год. В Кыргызстане решение о новых сроках пока не принято.

В Туркменистане перепись населения запланирована на 2022 год, в Молдове, Узбекистане и Украине – на 2023 год.