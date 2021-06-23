Узбекистан готовится к пробной переписи населения

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Председатель Межгосударственного статистического комитета СНГ Владимир Соколин выступил в рамках международного форума глобального межпарламентского сотрудничества в реализации Целей устойчивого развития, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Он напомнил, что в 2015 году ООН приняла Резолюцию, объявившую раунд переписей населения 2020 года. Он знаменателен тем, что впервые с 1989 года все страны региона Содружества планируют провести свои национальные переписи. Впервые за последние 30 лет перепись населения проведет и Республика Узбекистан (в 2023 году).В начале 2020 года мир столкнулся с пандемией COVID-19. В этой связи в некоторых странах сроки проведения переписи перенесли, изменены методы их проведения, в некоторых странах изменены вопросы переписных листов. В странах Содружества на сегодняшний день ситуация складывается следующим образом.Сейчас в Узбекистане прорабатываются вопросы подготовки к пробной переписи населения в 2021 году и к первой национальной переписи населения 2023 года. Специалисты планируют использовать современные средства информационно-коммуникационных технологий и цифровые методы сбора информации, включая применение электронных карт, электронных переписных листов, Интернета.
Сейчас в Узбекистане прорабатываются вопросы подготовки к пробной переписи населения в 2021 году и к первой национальной переписи населения 2023 года.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Председатель Межгосударственного статистического комитета СНГ Владимир Соколин выступил в рамках международного форума глобального межпарламентского сотрудничества в реализации Целей устойчивого развития, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Он напомнил, что в 2015 году ООН приняла Резолюцию, объявившую раунд переписей населения 2020 года. Он знаменателен тем, что впервые с 1989 года все страны региона Содружества планируют провести свои национальные переписи. Впервые за последние 30 лет перепись населения проведет и Республика Узбекистан (в 2023 году).
В начале 2020 года мир столкнулся с пандемией COVID-19. В этой связи в некоторых странах сроки проведения переписи перенесли, изменены методы их проведения, в некоторых странах изменены вопросы переписных листов.
В странах Содружества на сегодняшний день ситуация складывается следующим образом.
Перепись населения в странах СНГ
В 2019 году состоялись переписи населения в Азербайджане и Беларуси. В Таджикистане перепись населения провели в 2020 году. Эти страны завершили этап полевых работ, но из-за короновируса сроки обработки и получения итогов пролонгированы.
В прошлом году переписи населения должны были состояться в Армении, Казахстане, Кыргызстане и России. Армения, Казахстан и Россия приняли решение о переносе переписей населения на 2021 год. В Кыргызстане решение о новых сроках пока не принято.
В Туркменистане перепись населения запланирована на 2022 год, в Молдове, Узбекистане и Украине – на 2023 год.
Сейчас в Узбекистане прорабатываются вопросы подготовки к пробной переписи населения в 2021 году и к первой национальной переписи населения 2023 года.
Специалисты планируют использовать современные средства информационно-коммуникационных технологий и цифровые методы сбора информации, включая применение электронных карт, электронных переписных листов, Интернета.