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https://uz.sputniknews.ru/20210623/uzbekistan-gotovitsya-k-probnoy-perepisi-naseleniya-19378942.html
Узбекистан готовится к пробной переписи населения
Узбекистан готовится к пробной переписи населения
Сейчас в Узбекистане прорабатываются вопросы подготовки к пробной переписи населения в 2021 году и к первой национальной переписи населения 2023 года. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-23T17:42+0500
2021-06-23T17:48+0500
общество
перепись населения
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Председатель Межгосударственного статистического комитета СНГ Владимир Соколин выступил в рамках международного форума глобального межпарламентского сотрудничества в реализации Целей устойчивого развития, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Он напомнил, что в 2015 году ООН приняла Резолюцию, объявившую раунд переписей населения 2020 года. Он знаменателен тем, что впервые с 1989 года все страны региона Содружества планируют провести свои национальные переписи. Впервые за последние 30 лет перепись населения проведет и Республика Узбекистан (в 2023 году).В начале 2020 года мир столкнулся с пандемией COVID-19. В этой связи в некоторых странах сроки проведения переписи перенесли, изменены методы их проведения, в некоторых странах изменены вопросы переписных листов. В странах Содружества на сегодняшний день ситуация складывается следующим образом.Сейчас в Узбекистане прорабатываются вопросы подготовки к пробной переписи населения в 2021 году и к первой национальной переписи населения 2023 года. Специалисты планируют использовать современные средства информационно-коммуникационных технологий и цифровые методы сбора информации, включая применение электронных карт, электронных переписных листов, Интернета.
https://uz.sputniknews.ru/20190531/Skolko-nas-Uzbekistan-provedet-perepis-naseleniya-vpervye-za-30-let-11654212.html
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перепись населения, узбекистан

Узбекистан готовится к пробной переписи населения

17:42 23.06.2021 (обновлено: 17:48 23.06.2021)
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© AP PhotoУзбекская семья прогуливается по парку во время празднования Дня Независимости в Ташкенте
Узбекская семья прогуливается по парку во время празднования Дня Независимости в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2021
© AP Photo
Сейчас в Узбекистане прорабатываются вопросы подготовки к пробной переписи населения в 2021 году и к первой национальной переписи населения 2023 года.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Председатель Межгосударственного статистического комитета СНГ Владимир Соколин выступил в рамках международного форума глобального межпарламентского сотрудничества в реализации Целей устойчивого развития, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Он напомнил, что в 2015 году ООН приняла Резолюцию, объявившую раунд переписей населения 2020 года. Он знаменателен тем, что впервые с 1989 года все страны региона Содружества планируют провести свои национальные переписи. Впервые за последние 30 лет перепись населения проведет и Республика Узбекистан (в 2023 году).
В начале 2020 года мир столкнулся с пандемией COVID-19. В этой связи в некоторых странах сроки проведения переписи перенесли, изменены методы их проведения, в некоторых странах изменены вопросы переписных листов.
Жительницы Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2019
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Сколько нас? Узбекистан проведет перепись населения впервые за 30 лет
31 мая 2019, 11:23
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В странах Содружества на сегодняшний день ситуация складывается следующим образом.
Перепись населения в странах СНГ

В 2019 году состоялись переписи населения в Азербайджане и Беларуси. В Таджикистане перепись населения провели в 2020 году. Эти страны завершили этап полевых работ, но из-за короновируса сроки обработки и получения итогов пролонгированы.

В прошлом году переписи населения должны были состояться в Армении, Казахстане, Кыргызстане и России. Армения, Казахстан и Россия приняли решение о переносе переписей населения на 2021 год. В Кыргызстане решение о новых сроках пока не принято.

В Туркменистане перепись населения запланирована на 2022 год, в Молдове, Узбекистане и Украине – на 2023 год.

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Сейчас в Узбекистане прорабатываются вопросы подготовки к пробной переписи населения в 2021 году и к первой национальной переписи населения 2023 года.
Специалисты планируют использовать современные средства информационно-коммуникационных технологий и цифровые методы сбора информации, включая применение электронных карт, электронных переписных листов, Интернета.
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