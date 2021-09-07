https://uz.sputniknews.ru/20210907/chm-2022-v-katare-gotovitsya-k-otkrytiyu-razbornyy-lego-stadion--foto-i-video-20402136.html

ЧМ-2022: в Катаре готовится к открытию разборный "лего-стадион" — фото и видео

ЧМ-2022: в Катаре готовится к открытию разборный "лего-стадион" — фото и видео

Он построен из 974-х разноцветных грузовых контейнеров в соответствии с международным телефонным кодом государства. 07.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-07T18:37+0500

2021-09-07T18:37+0500

2021-09-07T18:37+0500

в мире

катар

чемпионат мира 2022

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Катаре на берегу Персидского залива достроили единственный в истории чемпионатов мира по футболу полностью разборный стадион - арена "Рас Абу Абуд". Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Юлия Троицкая. В настоящее время сооружение готовится к открытию, которое состоится во время матча первого Арабского кубка ФИФА по футболу между ОАЭ и Сирией 30 ноября.Отмечается, что стадион построен из 974-х грузовых контейнеров в соответствии с международным телефонным кодом Катара. В цветных контейнерах расположены все внутренние помещения стадиона: VIP-зоны, раздевалки, медпункты, комнаты для допинг-контроля, студии для телевещания и туалеты. Возле стадиона в ближайшее время планируется открыть парк, на территории которого уже расположились кафе и рестораны с видом на Персидский залив. "Этот стадион будет полностью разобран, потому что мы изначально понимали, что нам не пригодится столько стадионов после окончания чемпионата, по этой причине там не предусмотрена система кондиционирования. ", - сказал директор по устойчивому развитию ответственного за подготовку мундиаля Высшего комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 в Катаре Будур аль-Мир.По ее словам, впоследствии стадион будет демонтирован, а его части намечено использовать для различных проектов в Дохе, а также в развивающихся странах, испытывающих недостаток в спортивной инфраструктуре. Как утверждает специалист, разборка стадиона не потребует много вложений и сил, так как в основе его дизайна заложена концепция знаменитого конструктора лего.Первый в истории арабского мира чемпионат по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на восьми стадионах, отмеченных специальными сертификатами "зеленых строений". Они построены с учетом самых высоких экологических требований, в частности, сокращения отходов, их грамотной утилизации, рационального использования воды и электроэнергии. Четыре из них уже были открыты и опробованы во время различных футбольных состязаний. По ожиданиям, все спортивные арены ЧМ-2022 будут введены в строй к началу следующего года.

https://uz.sputniknews.ru/20210616/uzbekistan-poteryal-shansy-popast-na-chm-2022-19253762.html

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катар, чемпионат мира 2022