https://uz.sputniknews.ru/20210907/grajdane-rossii-progolosovali-dosrochno-v-almalyke-20395255.html
Граждане России голосуют досрочно в Алмалыке
Граждане России голосуют досрочно в Алмалыке
Выездной участок будет открыт с 10.00 до 17.00. В пресс-службе посольства РФ в Узбекистане поделились фотографиями первых проголосовавших. 07.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-07T12:36+0500
2021-09-07T12:36+0500
2021-09-07T12:37+0500
общество
государственная дума рф
голосование
цик рф
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Граждане России, проживающие в городе Алмалыке Ташкентской области приступили к досрочному голосованию за своих кандидатов на выборах депутатов в Госдуму Федерального собрания Российской Федерации VIII созываВыездной участок будет открыт с 10.00 до 17.00. В пресс-службе посольства РФ в Узбекистане поделились фотографиями первых проголосовавших.Накануне досрочное голосование стартовало в Ангрене.Ранее сообщалось, что в день голосования 19 сентября избирательные участки будут открыты для граждан с 8.00 до 22.00 по местному времени в Ташкенте, Самарканде и Фергане. Также досрочное голосование пройдет еще в городе Чирчик Ташкентской области 10 сентября.
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государственная дума рф, голосование, цик рф
Граждане России голосуют досрочно в Алмалыке
12:36 07.09.2021 (обновлено: 12:37 07.09.2021)
Выездной участок будет открыт с 10.00 до 17.00. В пресс-службе посольства РФ в Узбекистане поделились фотографиями первых проголосовавших.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Граждане России, проживающие в городе Алмалыке Ташкентской области приступили к досрочному голосованию за своих кандидатов на выборах депутатов в Госдуму Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва
Выездной участок будет открыт с 10.00 до 17.00. В пресс-службе посольства РФ в Узбекистане поделились
фотографиями первых проголосовавших.
Накануне досрочное голосование стартовало
в Ангрене.
Ранее сообщалось, что в день голосования 19 сентября избирательные участки будут открыты для граждан с 8.00 до 22.00 по местному времени в Ташкенте, Самарканде и Фергане. Также досрочное голосование пройдет еще в городе Чирчик Ташкентской области 10 сентября.