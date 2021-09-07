https://uz.sputniknews.ru/20210907/grajdane-rossii-progolosovali-dosrochno-v-almalyke-20395255.html

Граждане России голосуют досрочно в Алмалыке

Граждане России голосуют досрочно в Алмалыке

Выездной участок будет открыт с 10.00 до 17.00. В пресс-службе посольства РФ в Узбекистане поделились фотографиями первых проголосовавших. 07.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-07T12:36+0500

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общество

государственная дума рф

голосование

цик рф

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Граждане России, проживающие в городе Алмалыке Ташкентской области приступили к досрочному голосованию за своих кандидатов на выборах депутатов в Госдуму Федерального собрания Российской Федерации VIII созываВыездной участок будет открыт с 10.00 до 17.00. В пресс-службе посольства РФ в Узбекистане поделились фотографиями первых проголосовавших.Накануне досрочное голосование стартовало в Ангрене.Ранее сообщалось, что в день голосования 19 сентября избирательные участки будут открыты для граждан с 8.00 до 22.00 по местному времени в Ташкенте, Самарканде и Фергане. Также досрочное голосование пройдет еще в городе Чирчик Ташкентской области 10 сентября.

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государственная дума рф, голосование, цик рф