Культура
Когда танцует душа: в ГАБТе им.Навои состоялась премьера балетного спектакля "Лазги"
17:45 07.09.2021 (обновлено: 17:53 07.09.2021)
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© Мухиддин АлиБалетный спектакль "Лазги"
© Мухиддин Али
Авторы решили создать целостную композицию, соединив передовые сценические технологии с самобытностью хорезмского танца.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Это не просто танец, а скорее душа многих поколений, которые в течение тысячелетий создали свой способ выражения характера и темперамента, переживаний и чаяний в ярком музыкальном порыве.
Хорезмский танец Лазги, включенный в 2019 году по решению ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества сегодня зазвучал в новом прочтении.
Авторы решили создать целостную композицию, соединив передовые сценические технологии с самобытностью хорезмского танца. Так на сцене ГАБТ им. А. Навои 5 сентября состоялась премьера балетного спектакля "Лазги: танец души и любви".
Инициировал постановку Фонд развития культуры и искусства при Минкульте Узбекистана. К работе над созданием театрального шедевра пригласили международную команду профессионалов: немецкого хореографа, балетмейстера Дортмундского балета Рауля Раймондо Ребека, японского сценографа, художницу-постановщицу Йоко Сеяма, над костюмами артистов работал известный российский дизайнер Фрол Буримский. Консультировали зарубежных специалистов – Гульнора Мусаева и Гавхар Матякубова.
Среди зрителей в ГАБТе была и первая леди Узбекистана Зироат Мирзиёева. После премьеры она встретилась с творческой труппой, поблагодарив каждого за проделанную работу и великолепный итог, воплощенный в спектакле.
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© Мухиддин Али
В интервью со Sputnik Узбекистан дизайнер Фрол Буримский поделился впечатлениями от работы над проектом. По его словам, в таком виде в котором он предстал перед зрителями, спектакль явил собой синтез зарубежного взгляда и национального духа танца Лазги.
Нам всем это очень напоминало знаменитые "Русские сезоны" в Париже - участие в которых принимали театральные деятели всех национальностей и культур. Они объединялись для того, чтобы создать что-то совершенно новое.
"Русские сезоны":
Театральная антреприза русского театрального деятеля Сергея Дягилева.
Гастрольные выступления артистов Императорских театров Санкт-Петербурга и Москвы за границей в летние месяцы 1908–1914 годов.
В "Русских сезонах" были показаны русские оперы и новые русские балеты.
Костюмы для выступлений готовились на протяжении четырех месяцев. Для такого масштабного проекта, признается Фрол, это очень сжатые сроки. Но работа проходила легко и интересно вместе с мастерицами ателье театра.
Сама постановка совмещает разные виды танцев, она очень эклетична. В спектакле присутствует и настоящий лазги, и танец в кроссовках, и в мягкой балетной обуви, и на пуантах.
Постановка сложная по задумке, она объединяет разные эпохи - от прошлого и настоящего до взглядов в будущее, в бесконечность. Конечно это отразилось и на костюмах: есть сцена, где мы старались быть более традиционными, а в некоторых эпизодах предпочитали облачить артистов в современные одежды. Нужно было чутко прислушиваться к хореографу и уважать характер танца, движения, комфорт танцоров. Такой была специфика работы в этом проекте.
При этом мы постоянно общались с историками танцев, с архитекторами, культурологами, много путешествовали по Хорезму, для того, чтобы изучить особенности быта местных жителей, рассказывает дизайнер.
29 сентября 2020, 10:56
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В связи с эпидемиологической ситуацией в Узбекистане, премьера проходила в закрытом формате, однако все желающие могли увидеть спектакль на канале Milliy TV и на больших экранах, установленных на площади ГАБТ им. Алишера Навои.
Представление войдет в постоянный репертуар Государственного Академического Большого Театра им. Алишера Навои.