Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210907/kogda-tantsuet-dusha-v-gabte-imnavoi-sostoyalas-premera-baletnogo-spektaklya-lazgi-20389355.html
Когда танцует душа: в ГАБТе им.Навои состоялась премьера балетного спектакля "Лазги"
Когда танцует душа: в ГАБТе им.Навои состоялась премьера балетного спектакля "Лазги"
Авторы решили создать целостную композицию, соединив передовые сценические технологии с самобытностью хорезмского танца. 07.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-07T17:45+0500
2021-09-07T17:53+0500
культура
премьера
юнеско
театр им. алишера навои
балет
лазги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/06/20386557_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c1523ba054a02273b8a786fd77fd2247.jpg
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Это не просто танец, а скорее душа многих поколений, которые в течение тысячелетий создали свой способ выражения характера и темперамента, переживаний и чаяний в ярком музыкальном порыве.Хорезмский танец Лазги, включенный в 2019 году по решению ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества сегодня зазвучал в новом прочтении.Авторы решили создать целостную композицию, соединив передовые сценические технологии с самобытностью хорезмского танца. Так на сцене ГАБТ им. А. Навои 5 сентября состоялась премьера балетного спектакля "Лазги: танец души и любви".Инициировал постановку Фонд развития культуры и искусства при Минкульте Узбекистана. К работе над созданием театрального шедевра пригласили международную команду профессионалов: немецкого хореографа, балетмейстера Дортмундского балета Рауля Раймондо Ребека, японского сценографа, художницу-постановщицу Йоко Сеяма, над костюмами артистов работал известный российский дизайнер Фрол Буримский. Консультировали зарубежных специалистов – Гульнора Мусаева и Гавхар Матякубова.Среди зрителей в ГАБТе была и первая леди Узбекистана Зироат Мирзиёева. После премьеры она встретилась с творческой труппой, поблагодарив каждого за проделанную работу и великолепный итог, воплощенный в спектакле.В интервью со Sputnik Узбекистан дизайнер Фрол Буримский поделился впечатлениями от работы над проектом. По его словам, в таком виде в котором он предстал перед зрителями, спектакль явил собой синтез зарубежного взгляда и национального духа танца Лазги. Нам всем это очень напоминало знаменитые "Русские сезоны" в Париже - участие в которых принимали театральные деятели всех национальностей и культур. Они объединялись для того, чтобы создать что-то совершенно новое.Костюмы для выступлений готовились на протяжении четырех месяцев. Для такого масштабного проекта, признается Фрол, это очень сжатые сроки. Но работа проходила легко и интересно вместе с мастерицами ателье театра. Сама постановка совмещает разные виды танцев, она очень эклетична. В спектакле присутствует и настоящий лазги, и танец в кроссовках, и в мягкой балетной обуви, и на пуантах.При этом мы постоянно общались с историками танцев, с архитекторами, культурологами, много путешествовали по Хорезму, для того, чтобы изучить особенности быта местных жителей, рассказывает дизайнер.В связи с эпидемиологической ситуацией в Узбекистане, премьера проходила в закрытом формате, однако все желающие могли увидеть спектакль на канале Milliy TV и на больших экранах, установленных на площади ГАБТ им. Алишера Навои.Представление войдет в постоянный репертуар Государственного Академического Большого Театра им. Алишера Навои.
https://uz.sputniknews.ru/20210618/nemetskiy-xoreograf-postavit-na-stsene-gabta-im-navoi-balet-lazgi-19309464.html
https://uz.sputniknews.ru/20200929/V-Khive-raz-v-dva-goda-budet-prokhodit-festival-tantsa-lazgi-15073838.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/06/20386557_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_583380615a37f18873def0a411e3c3af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
премьера, юнеско, театр им. алишера навои, балет, лазги

Когда танцует душа: в ГАБТе им.Навои состоялась премьера балетного спектакля "Лазги"

17:45 07.09.2021 (обновлено: 17:53 07.09.2021)
591
© Мухиддин АлиБалетный спектакль "Лазги"
Балетный спектакль Лазги - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
© Мухиддин Али
Авторы решили создать целостную композицию, соединив передовые сценические технологии с самобытностью хорезмского танца.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Это не просто танец, а скорее душа многих поколений, которые в течение тысячелетий создали свой способ выражения характера и темперамента, переживаний и чаяний в ярком музыкальном порыве.
Хорезмский танец Лазги, включенный в 2019 году по решению ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества сегодня зазвучал в новом прочтении.
Авторы решили создать целостную композицию, соединив передовые сценические технологии с самобытностью хорезмского танца. Так на сцене ГАБТ им. А. Навои 5 сентября состоялась премьера балетного спектакля "Лазги: танец души и любви".
Балетная постановка Лазги в ГАБТе им. Навои - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.06.2021
Культура
Немецкий хореограф готовит на сцене ГАБТа им. Навои балетную постановку "Лазги"
18 июня, 22:14
8821
Инициировал постановку Фонд развития культуры и искусства при Минкульте Узбекистана. К работе над созданием театрального шедевра пригласили международную команду профессионалов: немецкого хореографа, балетмейстера Дортмундского балета Рауля Раймондо Ребека, японского сценографа, художницу-постановщицу Йоко Сеяма, над костюмами артистов работал известный российский дизайнер Фрол Буримский. Консультировали зарубежных специалистов – Гульнора Мусаева и Гавхар Матякубова.
Среди зрителей в ГАБТе была и первая леди Узбекистана Зироат Мирзиёева. После премьеры она встретилась с творческой труппой, поблагодарив каждого за проделанную работу и великолепный итог, воплощенный в спектакле.
© Мухиддин Али
Лазги: премьера спектакля-балета в ГАБТ им. Навои - Sputnik Узбекистан
1/10
© Мухиддин Али
© Мухиддин Али
Балетный спектакль Лазги - Sputnik Узбекистан
2/10
© Мухиддин Али
© Мухиддин Али
Лазги: премьера спектакля-балета в ГАБТ им. Навои - Sputnik Узбекистан
3/10
© Мухиддин Али
© Мухиддин Али
Лазги: премьера спектакля-балета в ГАБТ им. Навои - Sputnik Узбекистан
4/10
© Мухиддин Али
© Мухиддин Али
Лазги: премьера спектакля-балета в ГАБТ им. Навои - Sputnik Узбекистан
5/10
© Мухиддин Али
© Мухиддин Али
Лазги: премьера спектакля-балета в ГАБТ им. Навои - Sputnik Узбекистан
6/10
© Мухиддин Али
© Мухиддин Али
Лазги: премьера спектакля-балета в ГАБТ им. Навои - Sputnik Узбекистан
7/10
© Мухиддин Али
© Мухиддин Али
Лазги: премьера спектакля-балета в ГАБТ им. Навои - Sputnik Узбекистан
8/10
© Мухиддин Али
© Мухиддин Али
Балетный спектакль Лазги - Sputnik Узбекистан
9/10
© Мухиддин Али
© Мухиддин Али
Балетный спектакль Лазги - Sputnik Узбекистан
10/10
© Мухиддин Али
1/10
© Мухиддин Али
2/10
© Мухиддин Али
3/10
© Мухиддин Али
4/10
© Мухиддин Али
5/10
© Мухиддин Али
6/10
© Мухиддин Али
7/10
© Мухиддин Али
8/10
© Мухиддин Али
9/10
© Мухиддин Али
10/10
© Мухиддин Али
В интервью со Sputnik Узбекистан дизайнер Фрол Буримский поделился впечатлениями от работы над проектом. По его словам, в таком виде в котором он предстал перед зрителями, спектакль явил собой синтез зарубежного взгляда и национального духа танца Лазги.
Нам всем это очень напоминало знаменитые "Русские сезоны" в Париже - участие в которых принимали театральные деятели всех национальностей и культур. Они объединялись для того, чтобы создать что-то совершенно новое.
"Русские сезоны":

Театральная антреприза русского театрального деятеля Сергея Дягилева.

Гастрольные выступления артистов Императорских театров Санкт-Петербурга и Москвы за границей в летние месяцы 1908–1914 годов.

В "Русских сезонах" были показаны русские оперы и новые русские балеты.

Костюмы для выступлений готовились на протяжении четырех месяцев. Для такого масштабного проекта, признается Фрол, это очень сжатые сроки. Но работа проходила легко и интересно вместе с мастерицами ателье театра.
Сама постановка совмещает разные виды танцев, она очень эклетична. В спектакле присутствует и настоящий лазги, и танец в кроссовках, и в мягкой балетной обуви, и на пуантах.
Постановка сложная по задумке, она объединяет разные эпохи - от прошлого и настоящего до взглядов в будущее, в бесконечность. Конечно это отразилось и на костюмах: есть сцена, где мы старались быть более традиционными, а в некоторых эпизодах предпочитали облачить артистов в современные одежды. Нужно было чутко прислушиваться к хореографу и уважать характер танца, движения, комфорт танцоров. Такой была специфика работы в этом проекте.
Фрол Буримский в Хиве - Sputnik Узбекистан
Фрол Буримский
Дизайнер, автор костюмов балетного спектакля "Лазги: танец души и любви"
При этом мы постоянно общались с историками танцев, с архитекторами, культурологами, много путешествовали по Хорезму, для того, чтобы изучить особенности быта местных жителей, рассказывает дизайнер.
Празднование Навруза в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2020
Культура
В Хиве раз в два года будет проходить фестиваль танца лазги
29 сентября 2020, 10:56
228
В связи с эпидемиологической ситуацией в Узбекистане, премьера проходила в закрытом формате, однако все желающие могли увидеть спектакль на канале Milliy TV и на больших экранах, установленных на площади ГАБТ им. Алишера Навои.
Представление войдет в постоянный репертуар Государственного Академического Большого Театра им. Алишера Навои.
300000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:04В Минэнерго объявили тендер по проекту строительства трех новых ФЭС
19:56В Узбекистане стартуют масштабные культурные мероприятия
19:18АБР выразил готовность поддерживать Узбекистан после пандемии
18:52Леонков: чем Центральной Азии грозит взятие Панджшера
18:37ЧМ-2022: в Катаре готовится к открытию разборный "лего-стадион" — фото и видео
17:45Когда танцует душа: в ГАБТе им.Навои состоялась премьера балетного спектакля "Лазги"
17:37Талибы наводят свои порядки, но другие страны признавать их не спешат
17:03Президент Туркменистана планирует официальный визит в Узбекистан
16:09В Сальвадоре официально легализовали биткоин
15:02Племенные нидерландские быки приедут в Узбекистан
15:00Компания UzAirways в сентябре увеличила число рейсов в РФ
14:16Очередные победы спортсменов Узбекистана: игры стран СНГ
14:13В Узбекистане на IT-сферу выделят дополнительно 50 млрд сумов
13:13Кухня за миллиард: Чиланзарский хокимият запросил на столовую кругленькую сумму
13:09Таможенный комитет Узбекистана потратил на новые авто почти 700 тысяч долларов
12:36Граждане России голосуют досрочно в Алмалыке
12:26Телеуроки для школьников Узбекистана покажут по трем каналам
11:43В Узбекистане от прививки смертей не зарегистрировано
11:41"Мы не должны позволить им": Запад попытался обмануть Россию и Китай
11:08США объявляют новую войну с русскими вредителями