https://uz.sputniknews.ru/20210907/kogda-tantsuet-dusha-v-gabte-imnavoi-sostoyalas-premera-baletnogo-spektaklya-lazgi-20389355.html

Когда танцует душа: в ГАБТе им.Навои состоялась премьера балетного спектакля "Лазги"

Когда танцует душа: в ГАБТе им.Навои состоялась премьера балетного спектакля "Лазги"

Авторы решили создать целостную композицию, соединив передовые сценические технологии с самобытностью хорезмского танца. 07.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-07T17:45+0500

2021-09-07T17:45+0500

2021-09-07T17:53+0500

культура

премьера

юнеско

театр им. алишера навои

балет

лазги

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Это не просто танец, а скорее душа многих поколений, которые в течение тысячелетий создали свой способ выражения характера и темперамента, переживаний и чаяний в ярком музыкальном порыве.Хорезмский танец Лазги, включенный в 2019 году по решению ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества сегодня зазвучал в новом прочтении.Авторы решили создать целостную композицию, соединив передовые сценические технологии с самобытностью хорезмского танца. Так на сцене ГАБТ им. А. Навои 5 сентября состоялась премьера балетного спектакля "Лазги: танец души и любви".Инициировал постановку Фонд развития культуры и искусства при Минкульте Узбекистана. К работе над созданием театрального шедевра пригласили международную команду профессионалов: немецкого хореографа, балетмейстера Дортмундского балета Рауля Раймондо Ребека, японского сценографа, художницу-постановщицу Йоко Сеяма, над костюмами артистов работал известный российский дизайнер Фрол Буримский. Консультировали зарубежных специалистов – Гульнора Мусаева и Гавхар Матякубова.Среди зрителей в ГАБТе была и первая леди Узбекистана Зироат Мирзиёева. После премьеры она встретилась с творческой труппой, поблагодарив каждого за проделанную работу и великолепный итог, воплощенный в спектакле.В интервью со Sputnik Узбекистан дизайнер Фрол Буримский поделился впечатлениями от работы над проектом. По его словам, в таком виде в котором он предстал перед зрителями, спектакль явил собой синтез зарубежного взгляда и национального духа танца Лазги. Нам всем это очень напоминало знаменитые "Русские сезоны" в Париже - участие в которых принимали театральные деятели всех национальностей и культур. Они объединялись для того, чтобы создать что-то совершенно новое.Костюмы для выступлений готовились на протяжении четырех месяцев. Для такого масштабного проекта, признается Фрол, это очень сжатые сроки. Но работа проходила легко и интересно вместе с мастерицами ателье театра. Сама постановка совмещает разные виды танцев, она очень эклетична. В спектакле присутствует и настоящий лазги, и танец в кроссовках, и в мягкой балетной обуви, и на пуантах.При этом мы постоянно общались с историками танцев, с архитекторами, культурологами, много путешествовали по Хорезму, для того, чтобы изучить особенности быта местных жителей, рассказывает дизайнер.В связи с эпидемиологической ситуацией в Узбекистане, премьера проходила в закрытом формате, однако все желающие могли увидеть спектакль на канале Milliy TV и на больших экранах, установленных на площади ГАБТ им. Алишера Навои.Представление войдет в постоянный репертуар Государственного Академического Большого Театра им. Алишера Навои.

https://uz.sputniknews.ru/20210618/nemetskiy-xoreograf-postavit-na-stsene-gabta-im-navoi-balet-lazgi-19309464.html

https://uz.sputniknews.ru/20200929/V-Khive-raz-v-dva-goda-budet-prokhodit-festival-tantsa-lazgi-15073838.html

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премьера, юнеско, театр им. алишера навои, балет, лазги