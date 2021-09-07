https://uz.sputniknews.ru/20210907/plemennye-niderlandskie-byki-priedut-v-uzbekistan-20398923.html

Племенные нидерландские быки приедут в Узбекистан

Племенные нидерландские быки приедут в Узбекистан

Предприниматель из Ферганы побывал в Нидерландах и договорился о сотрудничестве с крупным животноводческим кооперативом. 07.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-07T15:02+0500

2021-09-07T15:02+0500

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общество

узбекистан

нидерланды

животноводство

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ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. О реализации совместного проекта договорился директор ООО "POBBUS" из Ферганской области с руководством крупного нидерландского кооператива "CRV". В рамках проекта в Узбекистан поставят племенных быков из Европы, а ферганские фермеры пройдут обучение современным европейским технологиям животноводства.Визит фермера из Ферганской области Исакжона Насретдинова в город Анем, в один из крупнейших кооперативов по разведению крупного рогатого скота "CRV", организовало посольство Узбекистана в странах Бенилюкс, сообщает информационное агентство "Дунё".Кооператив "CRV" был создан в 1874 году и занимается селекцией крупного рогатого скота, созданием базы лучших мясных и молочных пород. Кооператив открыл представительства в 12 странах мира, где трудятся более 23 тысяч человек. Компания поставляет свою продукцию более чем 50 тысячам потребителей в 60 странах. Годовой оборот компании превышает 170 миллионов евро.Инновационные технологии в животноводстве внедряются в Узбекистане на базе национального кластера Jizzax Organic. В сельскохозяйственном кластере проводится работа по улучшению породности скота, внедрению телемедицины, предоставлению государственных субсидий животноводам, закупки скота из других стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210602/telemeditsina-dlya-jivotnyx-v-uzbekistane-poyavitsya-onlayn-veterinariya-19057198.html

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узбекистан, нидерланды, животноводство