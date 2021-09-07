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Племенные нидерландские быки приедут в Узбекистан
Племенные нидерландские быки приедут в Узбекистан
Предприниматель из Ферганы побывал в Нидерландах и договорился о сотрудничестве с крупным животноводческим кооперативом. 07.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-07T15:02+0500
2021-09-07T15:03+0500
общество
узбекистан
нидерланды
животноводство
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ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. О реализации совместного проекта договорился директор ООО "POBBUS" из Ферганской области с руководством крупного нидерландского кооператива "CRV". В рамках проекта в Узбекистан поставят племенных быков из Европы, а ферганские фермеры пройдут обучение современным европейским технологиям животноводства.Визит фермера из Ферганской области Исакжона Насретдинова в город Анем, в один из крупнейших кооперативов по разведению крупного рогатого скота "CRV", организовало посольство Узбекистана в странах Бенилюкс, сообщает информационное агентство "Дунё".Кооператив "CRV" был создан в 1874 году и занимается селекцией крупного рогатого скота, созданием базы лучших мясных и молочных пород. Кооператив открыл представительства в 12 странах мира, где трудятся более 23 тысяч человек. Компания поставляет свою продукцию более чем 50 тысячам потребителей в 60 странах. Годовой оборот компании превышает 170 миллионов евро.Инновационные технологии в животноводстве внедряются в Узбекистане на базе национального кластера Jizzax Organic. В сельскохозяйственном кластере проводится работа по улучшению породности скота, внедрению телемедицины, предоставлению государственных субсидий животноводам, закупки скота из других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210602/telemeditsina-dlya-jivotnyx-v-uzbekistane-poyavitsya-onlayn-veterinariya-19057198.html
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узбекистан, нидерланды, животноводство

Племенные нидерландские быки приедут в Узбекистан

15:02 07.09.2021 (обновлено: 15:03 07.09.2021)
526
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКоровник
Коровник - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
Предприниматель из Ферганы побывал в Нидерландах и договорился о сотрудничестве с крупным животноводческим кооперативом.
ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. О реализации совместного проекта договорился директор ООО "POBBUS" из Ферганской области с руководством крупного нидерландского кооператива "CRV". В рамках проекта в Узбекистан поставят племенных быков из Европы, а ферганские фермеры пройдут обучение современным европейским технологиям животноводства.
Визит фермера из Ферганской области Исакжона Насретдинова в город Анем, в один из крупнейших кооперативов по разведению крупного рогатого скота "CRV", организовало посольство Узбекистана в странах Бенилюкс, сообщает информационное агентство "Дунё".
Кооператив "CRV" был создан в 1874 году и занимается селекцией крупного рогатого скота, созданием базы лучших мясных и молочных пород. Кооператив открыл представительства в 12 странах мира, где трудятся более 23 тысяч человек. Компания поставляет свою продукцию более чем 50 тысячам потребителей в 60 странах. Годовой оборот компании превышает 170 миллионов евро.
Инновационные технологии в животноводстве внедряются в Узбекистане на базе национального кластера Jizzax Organic. В сельскохозяйственном кластере проводится работа по улучшению породности скота, внедрению телемедицины, предоставлению государственных субсидий животноводам, закупки скота из других стран.
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