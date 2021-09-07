https://uz.sputniknews.ru/20210907/sily-pvo-uzbekistana-provodyat-uchebnye-sbory-na-granitse-s-afganistanom-20392841.html
Силы ПВО Узбекистана проводят учебные сборы на границе с Афганистаном
Силы ПВО Узбекистана проводят учебные сборы на границе с Афганистаном
Учения начались на полевом учебном полигоне "Термез". 07.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-07T10:43+0500
2021-09-07T10:43+0500
2021-09-07T10:43+0500
общество
афганистан
пво
сурхандарьинская область
термез
военные учения
граница
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Воинские части и подразделения ПВО Южно-западного специального военного округа Узбекистана проводят учебные сборы в Сурхандарьинской области, граничащей с Афганистаном.Об этом сообщили в Минобороны республики.Учебно-методические сборы начались на полевом учебном полигоне "Термез". Ранее стало известно, что 15 августа силы ПВО ВВС страны пресекли попытку незаконного пересечения воздушной границы афганским военным самолетом. Борт упал в Шерабадском районе Сурхандарьинской области, граничащей с Афганистаном, пилоты катапультировались и были доставлены в реанимацию в клинику в Термезе. Накануне в термезском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи РИА Новости сообщили, что летчиков выписали из отделения травматологии, они чувствуют себя хорошо.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране определится в ближайшее время.Последние две недели через аэропорт Кабула проводилась экстренная эвакуация граждан стран Запада, а также афганцев, работавших на иностранных военных и представительства в Афганистане.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Накануне талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций, и второй раз за три недели заявили об окончании войны.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210907/slezotochivyy-gaz-i-elektroshokery-kak--taliby-utixomirili-jenschin-v-kabule--video-20390249.html
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афганистан, пво, сурхандарьинская область, термез, военные учения, граница
Силы ПВО Узбекистана проводят учебные сборы на границе с Афганистаном
Учения начались на полевом учебном полигоне "Термез".
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Воинские части и подразделения ПВО Южно-западного специального военного округа Узбекистана проводят учебные сборы в Сурхандарьинской области, граничащей с Афганистаном.
Об этом сообщили в Минобороны республики.
"Согласно приказу заместителя командующего Южно-западного специального военного округа на территории Сурхандарьинской области в районах интенсивных полётов авиации запланировано проведение полевых учебных сборов воинских частей и подразделений ПВО", — заявили в ведомстве.
Учебно-методические сборы начались на полевом учебном полигоне "Термез".
"Основная цель полевой подготовки — дальнейшее совершенствование накопленного опыта, закрепление полученных знаний при организации боевых действий и их комплексное обеспечение в современных условиях", — добавили в Минобороны.
Ранее стало известно, что 15 августа силы ПВО ВВС страны пресекли попытку незаконного пересечения воздушной границы афганским военным самолетом.
Борт упал в Шерабадском районе Сурхандарьинской области, граничащей с Афганистаном, пилоты катапультировались и были доставлены в реанимацию в клинику в Термезе. Накануне в термезском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи РИА Новости сообщили, что летчиков выписали из отделения травматологии, они чувствуют себя хорошо.
Захват талибами власти в Афганистане
В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну, чтобы "предотвратить бойню".
Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране определится в ближайшее время.
Последние две недели через аэропорт Кабула проводилась экстренная эвакуация граждан стран Запада, а также афганцев, работавших на иностранных военных и представительства в Афганистане.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Накануне талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций, и второй раз за три недели заявили об окончании войны.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран