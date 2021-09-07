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https://uz.sputniknews.ru/20210907/ssha-obyavlyayut-novuyu-voynu-s-russkimi-vreditelyami-20392421.html
США объявляют новую войну с русскими вредителями
США объявляют новую войну с русскими вредителями
В западных СМИ вновь резко активизировалась антироссийская кампания. 07.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-07T11:08+0500
2021-09-07T11:08+0500
колумнисты
сша
москва
сми
информационная война
радикальное движение "талибан"
расследование отравления бывшего офицера гру сергея скрипаля
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Вот только несколько примеров тематики публикаций последних дней:Повторимся, это далеко не полный перечень обвинений против российского государства, которые прямо или косвенно озвучены лишь за несколько последних дней в различных западных СМИ.И вроде бы все это мы уже слышали неоднократно. С 2014 года обвинения поставлены на поток, а уж после "отравления Скрипалей" и американской саги под названием "Рашагейт" этот самый поток стал бесконечным. Однако после прихода к власти новой администрации в США обвинения против России если не стихли, то во всяком случае стали прореживаться более спокойными материалами.Зазвучали даже призывы не торопиться с беспочвенными инсинуациями, как это было в случае с фейком о том, что Россия якобы предлагала "Талибану"* вознаграждение за головы американских военных. Помните, Белый дом назвал эти обвинения "шаткими". Как будто до этого данное обстоятельство удерживало Америку от санкций против России.И вот эта же газета дала старт новой волне такой же кампании, обнародовав свой эксклюзив о "женатых кремлевских шпионах", которые чуть ли не стоят за каталонским сепаратизмом. Ссылаясь на некие "конфиденциальные документы следствия" (само собой, без указания конкретного источника), газета утверждает, что в 2019 году советник лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона профессор Жозеп Льюис Алай совершил несколько поездок в Москву с целью заручиться поддержкой. Самое удивительное: судя по статье, никакой поддержки он не получил. Что не мешает газете обвинить Россию во вмешательстве.Причем автор "расследования" признает, что лидеры каталонских сепаратистов много ездили по Европе. Не надо забывать, что Пучдемон с 2017 года скрывается от политической расправы в самом сердце Европы — в Бельгии. Причем не раз совершал поездки по различным европейским странам. Но NYT утверждает, что каталонцы не получили поддержки в Европе, в отличие от России, где встретили сочувствие и понимание.Между тем, если уж и говорить о прямой поддержке движения Каталонии к отделению от Испании, то скорее надо обвинить руководство Шотландии. Именно Шотландская национальная партия и ее активисты, включая членов британского и европейского парламентов, открыто поддерживают сепаратистов Барселоны. Остается только ждать обвинений в том, что шотландцы делают это по указанию Кремля.Буквально на следующий день после этой статьи эстафету New York Times подхватила британская газета The Times, опубликовавшая свой "эксклюзив". Вроде бы тема статьи совершенно иная — речь в ней идет об арестованном еще весной в Швейцарии российском бизнесмене Владиславе Клюшине, которого пытаются заполучить США якобы по обвинению в торговле инсайдерской информацией, то есть в промышленном шпионаже. Согласно источникам The Times, американские спецслужбы используют надуманный предлог, с тем чтобы доставить арестованного бизнесмена в США, где намерены обвинить его в проникновении (само собой, под руководством российского ГРУ — как же без этого!) в сеть штаба Демпартии. Поскольку в Швейцарии существуют законы, запрещающие экстрадицию людей по политическим мотивам, Вашингтон просто состряпал историю с бизнес-преступлениями. В последнее верится — вполне в стиле смехотворных обвинений в "сексуальных домогательствах" против Джулиана Ассанжа, сфабрикованных исключительно для того, чтобы вывезти его из Британии в Швецию, откуда Америке было бы легче достать политического оппонента.Нет сомнений в том, что американцы надеются добиться от Клюшина желаемых показаний с обвинениями против России. Вспомним хотя бы, как в 2018 году выбивали "признание" в работе на российское государство от Марии Бутиной. В вышедшей в прошлом году книге "Тюремный дневник" она описала выбор, перед которым поставили ее американские следователи: "Я уже знала, что выбора у меня нет: или я подписываю сочиненный прокуратурой документ, или в следующий раз я увижу своих родителей через 15 лет". Видимо, такой "выбор" готовят и для Клюшина в случае его экстрадиции в США. И снова можно будет обвинять Россию во всех смертных грехах. Ведь принцип "признание — царица доказательств", который на Западе так любят приписывать сталинской эпохе, давно является основным правилом американской юриспруденции.Да и не только американской. Обратите внимание, как развивается судебное шоу по делу MH17 в Нидерландах (на этой неделе оно возобновилось после летних каникул, перейдя к самой эмоциональной стадии — выступлениям родственников жертв катастрофы "Боинга"). Мы видели, как в основу обвинений против четырех назначенных следствием подсудимых положены показания анонимных свидетелей, чьи личности и правдивость сведений верифицировать невозможно. Но следствие ведь изначально работало над "единственно правильной" версией, связанной с обвинением против России. Причем полиция вновь гарантирует анонимность "свидетелям", призывая пользоваться защищенными мессенджерами для связи. А это значит, что дальше в очередном акте судебного шоу мы вновь услышим показания какого-нибудь "свидетеля M58" о "русском акценте русского языка" или же душераздирающую историю о бегстве из России "ценных свидетелей", у которых "агенты ФСБ" убили кота.Кстати, автор этой забавной истории — голландский журналист Хауб Моддерколк, на фейки которого уже неоднократно указывал МИД России, на прошлой неделе опубликовал свою англоязычную книгу, в которой также содержится масса штампованных обвинений против России (тут тебе и "вмешательство в американские выборы", и MH17, и хакерство, и те же каталонцы). Все обвинения, как обычно, строятся на "анонимных источниках", но при этом автор откровенно признается в том, что голландские спецслужбы в сотрудничестве с ЦРУ проникали в номера отеля с целью взлома ноутбуков российских сотрудников "Лаборатории Касперского", то есть занимались тем самым промышленным шпионажем, в котором американцы обвиняют Клюшина. Тут же с гордостью описываются рутинные операции нидерландской разведки по хакерскому взлому российских госучреждений и даже учебных заведений. То есть это, оказывается, нормальная практика, которой голландец восхищается. Им можно — это нам нельзя.Разбирать каждое отдельное обвинение против России не имеет смысла. Некоторые из них (как с вызовом на допрос в полицию министра внутренних дел Чехии Яна Гамачека по поводу его несостоявшейся поездки в Москву) совершенно смехотворны и не подлежат серьезному анализу. Но стоит обратить внимание на то, что после "странной смерти либеральной русофобии" та вновь переживает ренессанс.Вряд ли можно назвать случайным совпадением появление сразу такого количества антироссийских "эксклюзивов" и "расследований", составленных по единому шаблону. Без сомнения, западные СМИ вновь активизировали кампанию фейков против нашей страны, чтобы хоть как-то отвлечь свою публику от обсуждения унизительного поражения Запада в Афганистане. Неудобные вопросы о смысле существования НАТО, о чрезмерности затрат на оборону и спецслужбы, о сплоченности "демократического мира" вокруг пошатнувшейся империи должны отступить на задний план перед страхом, который должен объединить разуверившихся обывателей. Стало быть, краткое и шаткое перемирие окончено, наступает новый виток информационной войны Запада против России. Так что ждем появления новых фееричных историй и санкций.* Террористическая организация, запрещенная в России и ряде других странИсточник: РИА Новости
https://uz.sputniknews.ru/20210609/bayden-prevraschaetsya-v-kurera-putina-19160492.html
https://uz.sputniknews.ru/20210824/chto-sluchitsya-kogda-uberut-baydena-20211491.html
https://uz.sputniknews.ru/20200219/Novye-dokumenty-po-katastrofe-MH17-stavyat-pod-somnenie-prichastnost-Rossii-13500784.html
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Владимир Корнилов
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сша, москва, сми, информационная война, радикальное движение "талибан", расследование отравления бывшего офицера гру сергея скрипаля

США объявляют новую войну с русскими вредителями

11:08 07.09.2021
389
© AP Photo / David PhillipРабочий устанавливает флаги США
Рабочий устанавливает флаги США - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
© AP Photo / David Phillip
Владимир Корнилов - Sputnik Узбекистан
Владимир Корнилов
Все материалы
В западных СМИ вновь резко активизировалась антироссийская кампания.
Вот только несколько примеров тематики публикаций последних дней:
Россия поддерживает каталонский сепаратизм в Испании;
США нашли того самого российского "хакера", вмешавшегося в американские выборы 2016 года;
Россия меняла свою вакцину на секретные сведения о взрывах военных складов в Чехии;
Голландская полиция уже знает, из какого российского города была отправлена ракета, сбившая рейс MH17;
Россия засылает мигрантов в Европу через Беларусь.
Повторимся, это далеко не полный перечень обвинений против российского государства, которые прямо или косвенно озвучены лишь за несколько последних дней в различных западных СМИ.
И вроде бы все это мы уже слышали неоднократно. С 2014 года обвинения поставлены на поток, а уж после "отравления Скрипалей" и американской саги под названием "Рашагейт" этот самый поток стал бесконечным. Однако после прихода к власти новой администрации в США обвинения против России если не стихли, то во всяком случае стали прореживаться более спокойными материалами.
Зазвучали даже призывы не торопиться с беспочвенными инсинуациями, как это было в случае с фейком о том, что Россия якобы предлагала "Талибану"* вознаграждение за головы американских военных. Помните, Белый дом назвал эти обвинения "шаткими". Как будто до этого данное обстоятельство удерживало Америку от санкций против России.
Дошло до того, что флагман русофобской информационной войны — газета New York Times устами своих колумнистов в июне сего года констатировала "странную смерть либеральной русофобии", назвав истерию в отношении нашей страны "паранойей" и "чрезмерно острой реакцией истеблишмента". Подчеркнем, это утверждение появилось на страницах газеты, регулярно получавшей Пулитцеровские премии за антироссийские информационные кампании.
И вот эта же газета дала старт новой волне такой же кампании, обнародовав свой эксклюзив о "женатых кремлевских шпионах", которые чуть ли не стоят за каталонским сепаратизмом.
Ссылаясь на некие "конфиденциальные документы следствия" (само собой, без указания конкретного источника), газета утверждает, что в 2019 году советник лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона профессор Жозеп Льюис Алай совершил несколько поездок в Москву с целью заручиться поддержкой.
Самое удивительное: судя по статье, никакой поддержки он не получил. Что не мешает газете обвинить Россию во вмешательстве.
Причем автор "расследования" признает, что лидеры каталонских сепаратистов много ездили по Европе. Не надо забывать, что Пучдемон с 2017 года скрывается от политической расправы в самом сердце Европы — в Бельгии. Причем не раз совершал поездки по различным европейским странам. Но NYT утверждает, что каталонцы не получили поддержки в Европе, в отличие от России, где встретили сочувствие и понимание.
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Между тем, если уж и говорить о прямой поддержке движения Каталонии к отделению от Испании, то скорее надо обвинить руководство Шотландии. Именно Шотландская национальная партия и ее активисты, включая членов британского и европейского парламентов, открыто поддерживают сепаратистов Барселоны. Остается только ждать обвинений в том, что шотландцы делают это по указанию Кремля.
Буквально на следующий день после этой статьи эстафету New York Times подхватила британская газета The Times, опубликовавшая свой "эксклюзив".
Вроде бы тема статьи совершенно иная — речь в ней идет об арестованном еще весной в Швейцарии российском бизнесмене Владиславе Клюшине, которого пытаются заполучить США якобы по обвинению в торговле инсайдерской информацией, то есть в промышленном шпионаже.
При этом материал составлен абсолютно по тем же лекалам, что и "каталонская" статья американцев: также со ссылкой на копию неких документов следствия (само собой, без указания источника) и так же — в стиле "хайли лайкли" — с обвинениями против России, но на этот раз во вмешательстве в американские выборы — 2016. Давно нас не обвиняли в этом, правда?
Согласно источникам The Times, американские спецслужбы используют надуманный предлог, с тем чтобы доставить арестованного бизнесмена в США, где намерены обвинить его в проникновении (само собой, под руководством российского ГРУ — как же без этого!) в сеть штаба Демпартии.
Поскольку в Швейцарии существуют законы, запрещающие экстрадицию людей по политическим мотивам, Вашингтон просто состряпал историю с бизнес-преступлениями. В последнее верится — вполне в стиле смехотворных обвинений в "сексуальных домогательствах" против Джулиана Ассанжа, сфабрикованных исключительно для того, чтобы вывезти его из Британии в Швецию, откуда Америке было бы легче достать политического оппонента.
Нет сомнений в том, что американцы надеются добиться от Клюшина желаемых показаний с обвинениями против России.
Вспомним хотя бы, как в 2018 году выбивали "признание" в работе на российское государство от Марии Бутиной. В вышедшей в прошлом году книге "Тюремный дневник" она описала выбор, перед которым поставили ее американские следователи: "Я уже знала, что выбора у меня нет: или я подписываю сочиненный прокуратурой документ, или в следующий раз я увижу своих родителей через 15 лет".
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Видимо, такой "выбор" готовят и для Клюшина в случае его экстрадиции в США. И снова можно будет обвинять Россию во всех смертных грехах. Ведь принцип "признание — царица доказательств", который на Западе так любят приписывать сталинской эпохе, давно является основным правилом американской юриспруденции.
Да и не только американской. Обратите внимание, как развивается судебное шоу по делу MH17 в Нидерландах (на этой неделе оно возобновилось после летних каникул, перейдя к самой эмоциональной стадии — выступлениям родственников жертв катастрофы "Боинга").
Мы видели, как в основу обвинений против четырех назначенных следствием подсудимых положены показания анонимных свидетелей, чьи личности и правдивость сведений верифицировать невозможно. Но следствие ведь изначально работало над "единственно правильной" версией, связанной с обвинением против России.
Поэтому неудивительно, что сейчас, аккурат под возобновление работы Гаагского районного суда, полиция Нидерландов обратилась к российским военным и жителям Курска (голландцы уже знают, откуда доставляли пресловутый "Бук" в Донбасс) с призывом выдать им сведения о ракете.
Причем полиция вновь гарантирует анонимность "свидетелям", призывая пользоваться защищенными мессенджерами для связи. А это значит, что дальше в очередном акте судебного шоу мы вновь услышим показания какого-нибудь "свидетеля M58" о "русском акценте русского языка" или же душераздирающую историю о бегстве из России "ценных свидетелей", у которых "агенты ФСБ" убили кота.
Кстати, автор этой забавной истории — голландский журналист Хауб Моддерколк, на фейки которого уже неоднократно указывал МИД России, на прошлой неделе опубликовал свою англоязычную книгу, в которой также содержится масса штампованных обвинений против России (тут тебе и "вмешательство в американские выборы", и MH17, и хакерство, и те же каталонцы).
Все обвинения, как обычно, строятся на "анонимных источниках", но при этом автор откровенно признается в том, что голландские спецслужбы в сотрудничестве с ЦРУ проникали в номера отеля с целью взлома ноутбуков российских сотрудников "Лаборатории Касперского", то есть занимались тем самым промышленным шпионажем, в котором американцы обвиняют Клюшина.
Тут же с гордостью описываются рутинные операции нидерландской разведки по хакерскому взлому российских госучреждений и даже учебных заведений. То есть это, оказывается, нормальная практика, которой голландец восхищается. Им можно — это нам нельзя.
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Разбирать каждое отдельное обвинение против России не имеет смысла. Некоторые из них (как с вызовом на допрос в полицию министра внутренних дел Чехии Яна Гамачека по поводу его несостоявшейся поездки в Москву) совершенно смехотворны и не подлежат серьезному анализу. Но стоит обратить внимание на то, что после "странной смерти либеральной русофобии" та вновь переживает ренессанс.
Вряд ли можно назвать случайным совпадением появление сразу такого количества антироссийских "эксклюзивов" и "расследований", составленных по единому шаблону. Без сомнения, западные СМИ вновь активизировали кампанию фейков против нашей страны, чтобы хоть как-то отвлечь свою публику от обсуждения унизительного поражения Запада в Афганистане.
Неудобные вопросы о смысле существования НАТО, о чрезмерности затрат на оборону и спецслужбы, о сплоченности "демократического мира" вокруг пошатнувшейся империи должны отступить на задний план перед страхом, который должен объединить разуверившихся обывателей.
Стало быть, краткое и шаткое перемирие окончено, наступает новый виток информационной войны Запада против России. Так что ждем появления новых фееричных историй и санкций.

* Террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
Источник: РИА Новости
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