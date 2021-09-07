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Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210907/taliby-obyavili-novyy-sostav-vremennogo-pravitelstva-afganistana-20404401.html
Талибы объявили новый состав временного правительства Афганистана
Талибы объявили новый состав временного правительства Афганистана
В структуру нового правления вошли свыше 20-ти человек. Об этом в ходе пресс-конференции заявил представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид. 07.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-07T22:08+0500
2021-09-07T22:10+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
власть
радикальное движение "талибан"
правительство
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Афганистане объявлен новый состав временного правительства республики. Об этом в ходе пресс-конференции заявил представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид. По данным Sputnik Афганистан, основные посты заняли: Отмечается, что в состав нового правительства вошли свыше 20-ти человек.Верховным лидером и "главой Исламского эмирата Афганистан" объявили Хайбатуллу Ахундзада, руководившим "Талибаном"* с 2016 года. Он в свою очередь сообщил, что Афганистан обязуется соблюдать все международные соглашения, если они не противоречат канонам ислама и национальным ценностям. Также в стране будут предпринимать серьезные шаги для защиты прав человека и меньшинств в рамках ислама, добавил Ахундзада. Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. Уже 15 августа они вошли в Кабул. На следующий день боевики заявили, что война окончена, а форма правления в республике прояснится в ближайшее время.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт. Это действие ознаменовало собой завершение почти 20-летнего вооруженного присутствия США в Афганистане. В понедельник, 6 сентября, талибы заявили, что Панджшер, последней из 34 афганских провинций, также перешел под их контроль. Однако силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли данную информацию. *"Талибан" – террористическое движение, запрещенное в России и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210907/leonkov-chem-tsentralnoy-azii-grozit-vzyatie-pandjshera--20402526.html
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афганистан, власть, радикальное движение "талибан", правительство

Талибы объявили новый состав временного правительства Афганистана

22:08 07.09.2021 (обновлено: 22:10 07.09.2021)
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© Sputnik / Юлия Троицкая / Перейти в фотобанкМежафганские переговоры начались в Катаре
Межафганские переговоры начались в Катаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
© Sputnik / Юлия Троицкая
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В структуру нового правления вошли свыше 20-ти человек. Об этом в ходе пресс-конференции заявил представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Афганистане объявлен новый состав временного правительства республики. Об этом в ходе пресс-конференции заявил представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид.
По данным Sputnik Афганистан, основные посты заняли:
Премьер-министр – Мохаммад Хасан Ахунд (глава совета руководства "Талибана"*)
Заместитель премьера – Абдул-Гани Барадар (глава политофиса талибов);
Заместитель премьера – Абдул-Салам Ханафи (замглавы политофиса талибов)
Глава МИД – Амир-Хан Моттаки (член политофиса "Талибана"*)
Министр обороны – мулла Якуб (сын основателя "Талибана"* муллы Омара)
Глава МВД – Сираджуддин Хаккани (лидер "Сети Хаккани", входящей в "Талибан"*)
Министр культуры и информации – Хайрулла Хайрхах (один их представителей талибов на переговорах в Дохе, в 1990-е был главой МВД)
Отмечается, что в состав нового правительства вошли свыше 20-ти человек.
Верховным лидером и "главой Исламского эмирата Афганистан" объявили Хайбатуллу Ахундзада, руководившим "Талибаном"* с 2016 года. Он в свою очередь сообщил, что Афганистан обязуется соблюдать все международные соглашения, если они не противоречат канонам ислама и национальным ценностям. Также в стране будут предпринимать серьезные шаги для защиты прав человека и меньшинств в рамках ислама, добавил Ахундзада.
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Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. Уже 15 августа они вошли в Кабул. На следующий день боевики заявили, что война окончена, а форма правления в республике прояснится в ближайшее время.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт. Это действие ознаменовало собой завершение почти 20-летнего вооруженного присутствия США в Афганистане. В понедельник, 6 сентября, талибы заявили, что Панджшер, последней из 34 афганских провинций, также перешел под их контроль. Однако силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли данную информацию.
*"Талибан" – террористическое движение, запрещенное в России и ряде других стран.
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