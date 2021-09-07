https://uz.sputniknews.ru/20210907/taliby-obyavili-novyy-sostav-vremennogo-pravitelstva-afganistana-20404401.html

Талибы объявили новый состав временного правительства Афганистана

Талибы объявили новый состав временного правительства Афганистана

В структуру нового правления вошли свыше 20-ти человек. Об этом в ходе пресс-конференции заявил представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид. 07.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-07T22:08+0500

2021-09-07T22:08+0500

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обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

власть

радикальное движение "талибан"

правительство

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Афганистане объявлен новый состав временного правительства республики. Об этом в ходе пресс-конференции заявил представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид. По данным Sputnik Афганистан, основные посты заняли: Отмечается, что в состав нового правительства вошли свыше 20-ти человек.Верховным лидером и "главой Исламского эмирата Афганистан" объявили Хайбатуллу Ахундзада, руководившим "Талибаном"* с 2016 года. Он в свою очередь сообщил, что Афганистан обязуется соблюдать все международные соглашения, если они не противоречат канонам ислама и национальным ценностям. Также в стране будут предпринимать серьезные шаги для защиты прав человека и меньшинств в рамках ислама, добавил Ахундзада. Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. Уже 15 августа они вошли в Кабул. На следующий день боевики заявили, что война окончена, а форма правления в республике прояснится в ближайшее время.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт. Это действие ознаменовало собой завершение почти 20-летнего вооруженного присутствия США в Афганистане. В понедельник, 6 сентября, талибы заявили, что Панджшер, последней из 34 афганских провинций, также перешел под их контроль. Однако силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли данную информацию. *"Талибан" – террористическое движение, запрещенное в России и ряде других стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210907/leonkov-chem-tsentralnoy-azii-grozit-vzyatie-pandjshera--20402526.html

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афганистан, власть, радикальное движение "талибан", правительство