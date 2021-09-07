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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210907/leonkov-chem-tsentralnoy-azii-grozit-vzyatie-pandjshera--20402526.html
Леонков: чем Центральной Азии грозит взятие Панджшера
Леонков: чем Центральной Азии грозит взятие Панджшера
Военный эксперт Алексей Леонков специально для Sputnik– о вариантах развития событий в Панджере и о том, какие дополнительные угрозы "Талибан"* несет для стран... 07.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-07T18:52+0500
2021-09-07T18:57+0500
афганистан
радикальное движение "талибан"
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид 6 сентября заявил, что единственный район Афганистана, сопротивлявшийся контролю талибов – Панджшер, - сломлен. Повстанцы под руководством Ахмада Масуда, называющие себя Фронтом национального сопротивления Афганистана, утверждают, что борьба продолжается.Что же происходит в Панджершском ущелье на самом деле? Каким источникам можно верить? Как будет развиваться военная ситуация в ущелье в ближайшее время и чем она грозит странам Центральной Азии и Европы? Об этом в интервью на YouTube-канале "Sputnikна русском" рассказывает военный эксперт Алексей Леонков.Талибы мечтают о реваншеМуджахид и Масуд заявляют абсолютно противоположные вещи, подтвердить или опровергнуть которые пока невозможно. По словам Алексей Леонкова, ни одна из сторон сейчас не признается в потере контроля."В любом конфликте достоверность информации нужно делить на десять, - говорит он в интервью Sputnik. – Стороны либо преуменьшают свои потери и преувеличивают потери врага, либо заявляют, что фактически контролируют ту или иную территорию. С третьего сентября мы с вами получаем информацию, что Панджер пал, потом ее опровергают. Затем говорят, что Ахмад Масуд бежал, но это не соответствует действительности".В реальности захватить Панджерское ущелье нелегко из-за его географического положения, считает Леонков."Там множество ответвлений, откуда можно до бесконечности вести вооруженную борьбу – при условии, что у вас достаточно боеприпасов и людских ресурсов, - объясняет эксперт. – А отследить все козьи тропы, по которым снабжение будет происходить, сложно".Алексей Леонков напоминает: "Талибан"* пытается захватить Панджерское ущелье второй раз, и этот факт может мотивировать бойцов организации, ведь они хотят взять реванш."Это взятие для "Талибана"* знаково и важно, потому что Панджшер является знаменем неповиновения", - говорит он и добавляет, что мировая общественность наблюдает за разворачивающимися событиями, но не вмешивается в них.""Талибан"* так и остается террористической организацией, официально никто отношения к нему не изменил – ни ООН, ни страны Запада, ни Россия, - говорит Леонков. – К тому же, несмотря на то, что талибы объявили амнистию, расправа над противниками идет – какие-то кадры попадают в сеть. Получается, дела "Талибана"* расходится со словами, и страны, граничащие с Афганистаном, занимают осторожную позицию".Как прокормить 37 миллионов человек?Перспективы Афганистана осложняются еще и тем, что экономики как таковой в стране нет, подчеркивает Алексей Леонков."Даже если талибы заблокируют Панджшер, местные жили там столетиями, найдут, чем пропитаться, как выжить. Сложно будет лишь тем, кто попытается зайти, не зная особенности долины. У них возникнут проблемы с продовольствием", - поясняет он.Впрочем, проблемы с продовольствием рискуют стать общеафганской проблемой, говорит Леонков."Американцы, когда уходили, заблокировали все финансовые счета, которыми пользовалось правительство Гани, - отмечает эксперт. – "Талибану"* они недоступны. А страна жила за счет завоза продовольствия, вооружения и горюче-смазочных материалов. То есть та техника, на которой талибы ездят, встанет. И кто завезет им нефтепродукты? Я об обычных продуктах не говорю".Леонков задается вопросом: как страна прокормит 37 миллионов человек, учитывая, что средства заработка у талибов исчезли с уходом США с территории Афганистана."Благодаря транзиту через свою территорию талибы получали деньги от американцев – до $2 млрд в год, - рассуждает он. – А сейчас эти источники исчезли".Европа в опасностиЕдинственный вариант, который остается талибам в ближайшее время – перепродать тяжелое вооружение, оставленное в стране американскими военными. Однако тогда "Талибану"* предстоит целая логистическая операция, ведь доставка танка, например, в Йемен или Ливию требует затрат.А вот оставленные американцами ПЗРК (переносные зенитные ракетные комплексы) талибы, скорее всего, продавать не будут, и этот вид вооружения представляет для мирового сообщества наибольшую опасность, полагает Алексей Леонков."Это может быть козырной картой, которой "Талибан"* начнет шантажировать всех, - говорит военный эксперт. – Не хотите договариваться? Тогда познайте ПЗРК. Он может оказаться даже в благополучной Европе, где-нибудь около гражданского аэропорта. Что, если террорист выпустит ракет по обычному самолету?"Возможно, поэтому Европа и США дистанцировались от Афганистана, вывезя из страны всех послов. Что касается граничащих с Афганистаном государств, они не понимают, что даст им потенциальное сотрудничество с талибами."Что "Талибан"* может дать странам? – говорит Леонков. – Промышленного производства там нет. Месторождения встречаются, но они настолько мелкие, что не представляют интереса. Да и с кем сотрудничать? А вдруг талибы не удержатся во власти? Вдруг придет "Аль-Каида"? По опыту Сирии мы все знаем: разговаривать с террористами нельзя".Инклюзия или режим?Не менее спорны заявления "Талибана"* о создании инклюзивного правительства, полагает Алексей Леонков."Ни одной экономической программы, ни одной программы политического устройства – одни лозунги, - перечисляет эксперт. – Если же мы говорим об инклюзивном правительстве, в нем должны быть представители всех этнических групп, проживающих на территории Афганистана".По мнению Леонкова, в состав инклюзивного правительства должны войти представители пуштунов, хазарийцев, таджиков, узбеков, а также члены местных турецких общин."Но не слышно, чтобы они получили приглашение, - говорит Алексей Леонков. – Получается, талибы единолично взяли власть в стране, формируют правительство по своему усмотрению. Тогда они не учитывают интересов остальных жителей Афганистана, а значит, это не инклюзивное правительство – это режим".Международное сообщество не доверяет "Талибану"*, даже несмотря на выступление талибов в ООН, потому что растет число людей, желающих покинуть страну, считает Леонков."По оценкам ООН, бежать сейчас готовы 500 тысяч человек, - заявил военный эксперт. – Люди же бегут не от хорошей жизни. Поэтому они на местах показывают ситуацию лучше, чем пропаганда талибов".* Террористическая организация, запрещенная на территории РФ и в ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210907/taliby-navodyat-svoi-poryadki-no-drugie-strany-priznavat-ix-ne-speshat-20400994.html
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афганистан, радикальное движение "талибан"

Леонков: чем Центральной Азии грозит взятие Панджшера

18:52 07.09.2021 (обновлено: 18:57 07.09.2021)
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© AFP / AHMAD SAHEL ARMANПровинция Панджшер Афганистана
Провинция Панджшер Афганистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
© AFP / AHMAD SAHEL ARMAN
Военный эксперт Алексей Леонков специально для Sputnik– о вариантах развития событий в Панджере и о том, какие дополнительные угрозы "Талибан"* несет для стран ближнего зарубежья.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид 6 сентября заявил, что единственный район Афганистана, сопротивлявшийся контролю талибов – Панджшер, - сломлен. Повстанцы под руководством Ахмада Масуда, называющие себя Фронтом национального сопротивления Афганистана, утверждают, что борьба продолжается.
Что же происходит в Панджершском ущелье на самом деле? Каким источникам можно верить? Как будет развиваться военная ситуация в ущелье в ближайшее время и чем она грозит странам Центральной Азии и Европы? Об этом в интервью на YouTube-канале "Sputnikна русском" рассказывает военный эксперт Алексей Леонков.

Талибы мечтают о реванше

Муджахид и Масуд заявляют абсолютно противоположные вещи, подтвердить или опровергнуть которые пока невозможно. По словам Алексей Леонкова, ни одна из сторон сейчас не признается в потере контроля.
"В любом конфликте достоверность информации нужно делить на десять, - говорит он в интервью Sputnik. – Стороны либо преуменьшают свои потери и преувеличивают потери врага, либо заявляют, что фактически контролируют ту или иную территорию. С третьего сентября мы с вами получаем информацию, что Панджер пал, потом ее опровергают. Затем говорят, что Ахмад Масуд бежал, но это не соответствует действительности".
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В реальности захватить Панджерское ущелье нелегко из-за его географического положения, считает Леонков.
"Там множество ответвлений, откуда можно до бесконечности вести вооруженную борьбу – при условии, что у вас достаточно боеприпасов и людских ресурсов, - объясняет эксперт. – А отследить все козьи тропы, по которым снабжение будет происходить, сложно".
Алексей Леонков напоминает: "Талибан"* пытается захватить Панджерское ущелье второй раз, и этот факт может мотивировать бойцов организации, ведь они хотят взять реванш.
"Это взятие для "Талибана"* знаково и важно, потому что Панджшер является знаменем неповиновения", - говорит он и добавляет, что мировая общественность наблюдает за разворачивающимися событиями, но не вмешивается в них.
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""Талибан"* так и остается террористической организацией, официально никто отношения к нему не изменил – ни ООН, ни страны Запада, ни Россия, - говорит Леонков. – К тому же, несмотря на то, что талибы объявили амнистию, расправа над противниками идет – какие-то кадры попадают в сеть. Получается, дела "Талибана"* расходится со словами, и страны, граничащие с Афганистаном, занимают осторожную позицию".

Как прокормить 37 миллионов человек?

Перспективы Афганистана осложняются еще и тем, что экономики как таковой в стране нет, подчеркивает Алексей Леонков.
"Даже если талибы заблокируют Панджшер, местные жили там столетиями, найдут, чем пропитаться, как выжить. Сложно будет лишь тем, кто попытается зайти, не зная особенности долины. У них возникнут проблемы с продовольствием", - поясняет он.
Впрочем, проблемы с продовольствием рискуют стать общеафганской проблемой, говорит Леонков.
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"Американцы, когда уходили, заблокировали все финансовые счета, которыми пользовалось правительство Гани, - отмечает эксперт. – "Талибану"* они недоступны. А страна жила за счет завоза продовольствия, вооружения и горюче-смазочных материалов. То есть та техника, на которой талибы ездят, встанет. И кто завезет им нефтепродукты? Я об обычных продуктах не говорю".
Леонков задается вопросом: как страна прокормит 37 миллионов человек, учитывая, что средства заработка у талибов исчезли с уходом США с территории Афганистана.
"Благодаря транзиту через свою территорию талибы получали деньги от американцев – до $2 млрд в год, - рассуждает он. – А сейчас эти источники исчезли".

Европа в опасности

Единственный вариант, который остается талибам в ближайшее время – перепродать тяжелое вооружение, оставленное в стране американскими военными. Однако тогда "Талибану"* предстоит целая логистическая операция, ведь доставка танка, например, в Йемен или Ливию требует затрат.
А вот оставленные американцами ПЗРК (переносные зенитные ракетные комплексы) талибы, скорее всего, продавать не будут, и этот вид вооружения представляет для мирового сообщества наибольшую опасность, полагает Алексей Леонков.
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"Это может быть козырной картой, которой "Талибан"* начнет шантажировать всех, - говорит военный эксперт. – Не хотите договариваться? Тогда познайте ПЗРК. Он может оказаться даже в благополучной Европе, где-нибудь около гражданского аэропорта. Что, если террорист выпустит ракет по обычному самолету?"
Возможно, поэтому Европа и США дистанцировались от Афганистана, вывезя из страны всех послов. Что касается граничащих с Афганистаном государств, они не понимают, что даст им потенциальное сотрудничество с талибами.
"Что "Талибан"* может дать странам? – говорит Леонков. – Промышленного производства там нет. Месторождения встречаются, но они настолько мелкие, что не представляют интереса. Да и с кем сотрудничать? А вдруг талибы не удержатся во власти? Вдруг придет "Аль-Каида"? По опыту Сирии мы все знаем: разговаривать с террористами нельзя".

Инклюзия или режим?

Не менее спорны заявления "Талибана"* о создании инклюзивного правительства, полагает Алексей Леонков.
"Ни одной экономической программы, ни одной программы политического устройства – одни лозунги, - перечисляет эксперт. – Если же мы говорим об инклюзивном правительстве, в нем должны быть представители всех этнических групп, проживающих на территории Афганистана".
По мнению Леонкова, в состав инклюзивного правительства должны войти представители пуштунов, хазарийцев, таджиков, узбеков, а также члены местных турецких общин.
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"Но не слышно, чтобы они получили приглашение, - говорит Алексей Леонков. – Получается, талибы единолично взяли власть в стране, формируют правительство по своему усмотрению. Тогда они не учитывают интересов остальных жителей Афганистана, а значит, это не инклюзивное правительство – это режим".
Международное сообщество не доверяет "Талибану"*, даже несмотря на выступление талибов в ООН, потому что растет число людей, желающих покинуть страну, считает Леонков.
"По оценкам ООН, бежать сейчас готовы 500 тысяч человек, - заявил военный эксперт. – Люди же бегут не от хорошей жизни. Поэтому они на местах показывают ситуацию лучше, чем пропаганда талибов".
* Террористическая организация, запрещенная на территории РФ и в ряде других стран.
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