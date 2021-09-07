https://uz.sputniknews.ru/20210907/uzbekistan-vremenno-priostanovil-vydachu-elektronnyx-viz-20403994.html

Узбекистан временно приостановил выдачу электронных виз туристам

Узбекистан временно приостановил выдачу электронных виз туристам

О сроках возобновления процедуры по выдаче иностранным гражданам электронных виз в Министерстве иностранных дел республики пока не уточнили. 07.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-07T20:53+0500

2021-09-07T20:53+0500

2021-09-07T20:53+0500

общество

мид узбекистана

электронная виза

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Накануне власти Узбекистана временно приостановили выдачу электронных виз из-за профилактических работ, сообщает пресс-служба МИД республики. "В связи с проведением профилактических работ в системе e-visa, с 6 сентября 2021 года временно приостановлена выдача электронных виз", - информируется в релизе министерства.Отметим, что электронная виза выдается гражданам тех иностранных государств, с которыми установлен упрощенный порядок оформления въездных виз в республику.Документ может получить только тот иностранец, который планирует посетить республику в туристических целях со сроком пребывания в стране до 30 дней. Для этого ему необходимо обратиться на официальный портал электронной визы Узбекистана не менее чем за три рабочих дня до планируемой даты прибытия.Обращение на оформление электронной визы рассматривается в течение двух рабочих дней, без учета даты подачи заявления. Документ действителен для въезда в Узбекистан 90 дней со дня его оформления.Напомним: электронные въездные визы Узбекистан начал выдавать с 15 июля 2018 года.

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мид узбекистана, электронная виза