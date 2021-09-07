https://uz.sputniknews.ru/20210907/uzbekskaya-zvezda-rayxon-ganieva-otvela-synovey-v-pervyy-klass--foto-20390408.html

Узбекская звезда Райхон Ганиева отвела сыновей в первый класс — фото

Узбекская звезда Райхон Ганиева отвела сыновей в первый класс — фото

Накануне в школах Узбекистана прозвенел первый звонок. Радостным событием певица поделилась со своими подписчиками в соцсетях. 07.09.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

шоу-бизнес

райхон ганиева

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Узбекская артистка Райхон Ганиева показала, как отвела своих сыновей в первый класс.Трогательными снимками и видео певица поделилась в своем Instagram.Ганиева поздравила всех родителей первоклассников и самих детей "с началом взрослой жизни".Певица также поделилась кадрами со школьной линейки и показала, как прошел первый урок. На днях артистка рассказала, что "очень устала от бесконечных трясок в дорогах, от подготовки к школе, от вечных голодовок и много чего еще".Ганиева призналась, что утром "ревела навзрыд и не могла контролировать свои эмоции".Между тем звезда добавила, что очень счастлива.

https://uz.sputniknews.ru/20210802/pesni-uzbekskoy-pevitsy-rayxon-zazvuchali-v-roskoshnom-restorane-germanii--video-19914478.html

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шоу-бизнес, райхон ганиева