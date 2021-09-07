https://uz.sputniknews.ru/20210907/uzbekskaya-zvezda-rayxon-ganieva-otvela-synovey-v-pervyy-klass--foto-20390408.html
Узбекская звезда Райхон Ганиева отвела сыновей в первый класс — фото
Узбекская звезда Райхон Ганиева отвела сыновей в первый класс — фото
Накануне в школах Узбекистана прозвенел первый звонок. Радостным событием певица поделилась со своими подписчиками в соцсетях. 07.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-07T08:47+0500
2021-09-07T08:47+0500
2021-09-07T08:50+0500
общество
шоу-бизнес
райхон ганиева
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Узбекская артистка Райхон Ганиева показала, как отвела своих сыновей в первый класс.Трогательными снимками и видео певица поделилась в своем Instagram.Ганиева поздравила всех родителей первоклассников и самих детей "с началом взрослой жизни".Певица также поделилась кадрами со школьной линейки и показала, как прошел первый урок. На днях артистка рассказала, что "очень устала от бесконечных трясок в дорогах, от подготовки к школе, от вечных голодовок и много чего еще".Ганиева призналась, что утром "ревела навзрыд и не могла контролировать свои эмоции".Между тем звезда добавила, что очень счастлива.
https://uz.sputniknews.ru/20210802/pesni-uzbekskoy-pevitsy-rayxon-zazvuchali-v-roskoshnom-restorane-germanii--video-19914478.html
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шоу-бизнес, райхон ганиева
Узбекская звезда Райхон Ганиева отвела сыновей в первый класс — фото
08:47 07.09.2021 (обновлено: 08:50 07.09.2021)
Накануне в школах Узбекистана прозвенел первый звонок. Радостным событием певица поделилась со своими подписчиками в соцсетях.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Узбекская артистка Райхон Ганиева показала, как отвела своих сыновей в первый класс.
Трогательными снимками и видео певица поделилась в своем Instagram.
Ганиева поздравила всех родителей первоклассников и самих детей "с началом взрослой жизни".
"Всем желаю успехов и удачи", — написала под фото звезда.
Певица также поделилась кадрами со школьной линейки и показала, как прошел первый урок.
На днях артистка рассказала
, что "очень устала от бесконечных трясок в дорогах, от подготовки к школе, от вечных голодовок и много чего еще".
Ганиева призналась, что утром "ревела навзрыд и не могла контролировать свои эмоции".
Между тем звезда добавила, что очень счастлива.
"Я готовлю к школе моих любимых мальчиков, у меня такая любимая работа , как мне помогла сестренка в этот период, как поддерживает муж, сколько теплых слов я получаю от моих любимых поклонников", — поделилась Ганиева со своими подписчиками.