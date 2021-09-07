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В Узбекистане от прививки смертей не зарегистрировано
В Узбекистане от прививки смертей не зарегистрировано
Член штаба по борьбе с коронавирусом Севара Убайдуллаева рассказала о возможных побочных эффектах вакцины от коронавируса. 07.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-07T11:43+0500
2021-09-07T11:46+0500
общество
заявление
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. Смерть после вакцинации от Covid-19, как и после любой другой прививки, может наступить из-за тяжелой аллергической реакции или анафилактического шока только в течение часа после инъекции, отметила на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций член штаба по борьбе с коронавирусом Севара Убайдуллаева.Эксперт прокомментировала распространившуюся в социальных сетях информацию о пострадавших после вакцинации. По ее словам, в каждом случае Минздрав создавал рабочую группу и разбирался в причинах произошедшего. Ни одного случая смерти, вызванной прививкой, или тяжелых побочных эффектов в стране зарегистрировано не было.Чтобы избежать тяжелых последствий, медик посоветовала после введения вакцины не сразу уходить из поликлиники, чтобы в случае аллергической реакции врачи могли оперативно оказать помощь.Обычно побочные эффекты от вакцинации выражаются в покраснении, боли на месте укола, повышении температуры, головной боли, чувстве усталости, боли в мышцах и суставах, ознобе и тошноте. Чаще всего эти реакции слабовыраженые и проходят в течение трех дней.В настоящий момент в республике доступны четыре вакцины: узбекско-китайская ZF-UZ-VAC2001, американская Moderna, российская "Спутник V" и британская AstraZeneca. Совместная узбекско-китайская вакцина недавно успешно прошла третью фазу испытаний и показала эффективность 81,76% против всех штаммов вируса.
https://uz.sputniknews.ru/20210830/rossiyskiy-immunolog-nazval-5-plyusov-tomatnoy-vaktsiny-iz-uzbekistana-20289456.html
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заявление, вакцинация от covid-19 в узбекистане

В Узбекистане от прививки смертей не зарегистрировано

11:43 07.09.2021 (обновлено: 11:46 07.09.2021)
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© АИМКСевара Убайдуллаева - сотрудник штаба по борьбе с коронавирусом
Севара Убайдуллаева - сотрудник штаба по борьбе с коронавирусом - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
© АИМК
Член штаба по борьбе с коронавирусом Севара Убайдуллаева рассказала о возможных побочных эффектах вакцины от коронавируса.
ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. Смерть после вакцинации от Covid-19, как и после любой другой прививки, может наступить из-за тяжелой аллергической реакции или анафилактического шока только в течение часа после инъекции, отметила на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций член штаба по борьбе с коронавирусом Севара Убайдуллаева.
Эксперт прокомментировала распространившуюся в социальных сетях информацию о пострадавших после вакцинации. По ее словам, в каждом случае Минздрав создавал рабочую группу и разбирался в причинах произошедшего. Ни одного случая смерти, вызванной прививкой, или тяжелых побочных эффектов в стране зарегистрировано не было.
Чтобы избежать тяжелых последствий, медик посоветовала после введения вакцины не сразу уходить из поликлиники, чтобы в случае аллергической реакции врачи могли оперативно оказать помощь.
Обычно побочные эффекты от вакцинации выражаются в покраснении, боли на месте укола, повышении температуры, головной боли, чувстве усталости, боли в мышцах и суставах, ознобе и тошноте. Чаще всего эти реакции слабовыраженые и проходят в течение трех дней.
"Позаботьтесь о своем здоровье в первые дни после вакцинации, чтобы избежать различных побочных эффектов", - пожелала Севара Убайдуллаева.
В настоящий момент в республике доступны четыре вакцины: узбекско-китайская ZF-UZ-VAC2001, американская Moderna, российская "Спутник V" и британская AstraZeneca. Совместная узбекско-китайская вакцина недавно успешно прошла третью фазу испытаний и показала эффективность 81,76% против всех штаммов вируса.
Помидоры - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2021
Общество
Российский иммунолог назвал 5 плюсов "томатной" вакцины из Узбекистана
30 августа, 16:12
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