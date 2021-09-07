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Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210907/v-uzbekistane-startuyut-masshtabnye-kulturnye-meropriyatiya--20403453.html
В Узбекистане стартуют масштабные культурные мероприятия
В Узбекистане стартуют масштабные культурные мероприятия
В республике с 14 по 15 сентября пройдет Международный культурный форум "Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций", а с 13 по 21 сентября — Неделя... 07.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-07T19:56+0500
2021-09-07T20:01+0500
культура
форум
нукус
министерство культуры узбекистана
дни культуры узбекистана
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В республике в сентябре этого года пройдут Неделя культурного наследия и международный культурный форум. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-центре Фонда развития культуры и искусства.В Хиве с 14 по 15 сентября стартует Международный культурный форум "Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций" при поддержке ЮНЕСКО. Отмечается, что предстоящий форум станет платформой для обмена мнениями о вкладе народов ЦА в мировую цивилизацию.В рамках мероприятия также состоится открытие заседания постоянного совета министров культуры стран ТЮРКСОЙ, в ходе которого будет заслушан отчет "Хива – культурная столица Тюркского мира", представлена презентация о культурной столице Тюркского мира 2022 года, а также избран генсек ТЮРКСКОЙ на ближайшие три года. Также c 13 по 21 сентября в Ташкенте, Хиве и Нукусе пройдет ряд мероприятий Недели культурного наследия. В частности, состоится V Конгресс всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана. В нем примут участие свыше 350 ученых и экспертов из 46 стран мира и республики: ведущие востоковеды, корановеды, исследователи, специалисты по рукописям и миниатюрам и многие другие.К тому же запланировано проведение свыше десяти различных выставок и презентация 50 уникальных книг-альбомов из серии “Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира”. Ценную литературу впоследствии планируется передать музеям, галереям, учебным заведениям, посольствам и консульствам зарубежных стран, расположенным в республике.Кроме того, в Нукусе будут организованы международные научно-теоретические конференции "Археология и туризм: определение потенциала и управление наследием" и "Роль искусства бахши в цивилизации мировой культуры", а также Международный фестиваль искусства бахши.
https://uz.sputniknews.ru/20210625/v-uzbekistane-sozdadut-institut-povysheniya-kvalifikatsii-rabotnikov-kultury-i-iskusstva-19412991.html
https://uz.sputniknews.ru/20210608/v-uzbekistane-utverjden-den-iskusstva-i-kultury-19136535.html
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форум, нукус, министерство культуры узбекистана, дни культуры узбекистана

В Узбекистане стартуют масштабные культурные мероприятия

19:56 07.09.2021 (обновлено: 20:01 07.09.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровНациональные узбекские танцы на концерте в честь Дня независимости
Национальные узбекские танцы на концерте в честь Дня независимости - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В республике с 14 по 15 сентября пройдет Международный культурный форум "Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций", а с 13 по 21 сентября — Неделя культурного наследия.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В республике в сентябре этого года пройдут Неделя культурного наследия и международный культурный форум. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-центре Фонда развития культуры и искусства.
В Хиве с 14 по 15 сентября стартует Международный культурный форум "Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций" при поддержке ЮНЕСКО.
Отмечается, что предстоящий форум станет платформой для обмена мнениями о вкладе народов ЦА в мировую цивилизацию.
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В рамках мероприятия также состоится открытие заседания постоянного совета министров культуры стран ТЮРКСОЙ, в ходе которого будет заслушан отчет "Хива – культурная столица Тюркского мира", представлена презентация о культурной столице Тюркского мира 2022 года, а также избран генсек ТЮРКСКОЙ на ближайшие три года.
Также c 13 по 21 сентября в Ташкенте, Хиве и Нукусе пройдет ряд мероприятий Недели культурного наследия. В частности, состоится V Конгресс всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана. В нем примут участие свыше 350 ученых и экспертов из 46 стран мира и республики: ведущие востоковеды, корановеды, исследователи, специалисты по рукописям и миниатюрам и многие другие.
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К тому же запланировано проведение свыше десяти различных выставок и презентация 50 уникальных книг-альбомов из серии “Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира”. Ценную литературу впоследствии планируется передать музеям, галереям, учебным заведениям, посольствам и консульствам зарубежных стран, расположенным в республике.
Кроме того, в Нукусе будут организованы международные научно-теоретические конференции "Археология и туризм: определение потенциала и управление наследием" и "Роль искусства бахши в цивилизации мировой культуры", а также Международный фестиваль искусства бахши.
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