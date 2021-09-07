https://uz.sputniknews.ru/20210907/v-uzbekistane-startuyut-masshtabnye-kulturnye-meropriyatiya--20403453.html

В Узбекистане стартуют масштабные культурные мероприятия

В Узбекистане стартуют масштабные культурные мероприятия

В республике с 14 по 15 сентября пройдет Международный культурный форум "Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций", а с 13 по 21 сентября — Неделя... 07.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-07T19:56+0500

2021-09-07T19:56+0500

2021-09-07T20:01+0500

культура

форум

нукус

министерство культуры узбекистана

дни культуры узбекистана

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В республике в сентябре этого года пройдут Неделя культурного наследия и международный культурный форум. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-центре Фонда развития культуры и искусства.В Хиве с 14 по 15 сентября стартует Международный культурный форум "Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций" при поддержке ЮНЕСКО. Отмечается, что предстоящий форум станет платформой для обмена мнениями о вкладе народов ЦА в мировую цивилизацию.В рамках мероприятия также состоится открытие заседания постоянного совета министров культуры стран ТЮРКСОЙ, в ходе которого будет заслушан отчет "Хива – культурная столица Тюркского мира", представлена презентация о культурной столице Тюркского мира 2022 года, а также избран генсек ТЮРКСКОЙ на ближайшие три года. Также c 13 по 21 сентября в Ташкенте, Хиве и Нукусе пройдет ряд мероприятий Недели культурного наследия. В частности, состоится V Конгресс всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана. В нем примут участие свыше 350 ученых и экспертов из 46 стран мира и республики: ведущие востоковеды, корановеды, исследователи, специалисты по рукописям и миниатюрам и многие другие.К тому же запланировано проведение свыше десяти различных выставок и презентация 50 уникальных книг-альбомов из серии “Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира”. Ценную литературу впоследствии планируется передать музеям, галереям, учебным заведениям, посольствам и консульствам зарубежных стран, расположенным в республике.Кроме того, в Нукусе будут организованы международные научно-теоретические конференции "Археология и туризм: определение потенциала и управление наследием" и "Роль искусства бахши в цивилизации мировой культуры", а также Международный фестиваль искусства бахши.

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https://uz.sputniknews.ru/20210608/v-uzbekistane-utverjden-den-iskusstva-i-kultury-19136535.html

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форум, нукус, министерство культуры узбекистана, дни культуры узбекистана