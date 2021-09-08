https://uz.sputniknews.ru/20210908/afganskoe-posolstvo-v-uzbekistane-s-novym-pravitelstvom-ne-svyazyvalos-20422913.html

Афганское посольство в Узбекистане продолжает прием граждан, но не контактирует с Кабулом

Афганское посольство в Узбекистане продолжает прием граждан, но не контактирует с Кабулом

Посольство Афганистана в Ташкенте с новым правительством своей страны еще не связывалось, сообщил источник в дип. представительстве. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-08T21:58+0500

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обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

афганистан

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ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Посольство Афганистана в Узбекистане работает как обычно, связи с новым правительством своей страны не поддерживает, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника дипмиссии.Консульский отдел посольства продолжает прием граждан по визовым вопросам, уточнил собеседник агентства. По его словам, консульский отдел дипмиссии продолжает планово принимать граждан по визовым вопросам.Ситуация в Афганистане резко обострилась в августе в связи с выводом американского воинского контингента из страны. К середине августа движение "Талибан"* захватило почти всю территорию страны, включая столицу, и объявило об окончании 20-летней войны. Бывший президент страны Ашраф Гани бежал за границу, "чтобы избежать бойни".Накануне талибы объявили новый состав правительства Афганистана. Возглавлять его будет бывший министр иностранных дел Мохаммад Хасан Ахунд. И.о.главы МИД назначен Амир Хан Мутаки, бывший представителем руководства талибов.*"Талибан" – террористическое движение, запрещенное в России и ряде других стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210908/ministry-sosednix-s-afganistanom-stran-obsudili-obstanovku-20421790.html

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