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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210908/afganskoe-posolstvo-v-uzbekistane-s-novym-pravitelstvom-ne-svyazyvalos-20422913.html
Афганское посольство в Узбекистане продолжает прием граждан, но не контактирует с Кабулом
Афганское посольство в Узбекистане продолжает прием граждан, но не контактирует с Кабулом
Посольство Афганистана в Ташкенте с новым правительством своей страны еще не связывалось, сообщил источник в дип. представительстве. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-08T21:58+0500
2021-09-08T22:24+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
афганистан
посольство
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ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Посольство Афганистана в Узбекистане работает как обычно, связи с новым правительством своей страны не поддерживает, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника дипмиссии.Консульский отдел посольства продолжает прием граждан по визовым вопросам, уточнил собеседник агентства. По его словам, консульский отдел дипмиссии продолжает планово принимать граждан по визовым вопросам.Ситуация в Афганистане резко обострилась в августе в связи с выводом американского воинского контингента из страны. К середине августа движение "Талибан"* захватило почти всю территорию страны, включая столицу, и объявило об окончании 20-летней войны. Бывший президент страны Ашраф Гани бежал за границу, "чтобы избежать бойни".Накануне талибы объявили новый состав правительства Афганистана. Возглавлять его будет бывший министр иностранных дел Мохаммад Хасан Ахунд. И.о.главы МИД назначен Амир Хан Мутаки, бывший представителем руководства талибов.*"Талибан" – террористическое движение, запрещенное в России и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210908/ministry-sosednix-s-afganistanom-stran-obsudili-obstanovku-20421790.html
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узбекистан, афганистан, посольство

Афганское посольство в Узбекистане продолжает прием граждан, но не контактирует с Кабулом

21:58 08.09.2021 (обновлено: 22:24 08.09.2021)
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CC BY 2.0 / Joel Bombardier / baksheeshДокументы в руках
Документы в руках - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2021
CC BY 2.0 / Joel Bombardier / baksheesh
Посольство Афганистана в Ташкенте с новым правительством своей страны еще не связывалось, сообщил источник в дип. представительстве.
ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Посольство Афганистана в Узбекистане работает как обычно, связи с новым правительством своей страны не поддерживает, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника дипмиссии.

"Никаких контактов с новым правительством мы не ведем, от них также пока не поступало звонков", — сказал собеседник агентства.

Консульский отдел посольства продолжает прием граждан по визовым вопросам, уточнил собеседник агентства. По его словам, консульский отдел дипмиссии продолжает планово принимать граждан по визовым вопросам.
Ситуация в Афганистане резко обострилась в августе в связи с выводом американского воинского контингента из страны. К середине августа движение "Талибан"* захватило почти всю территорию страны, включая столицу, и объявило об окончании 20-летней войны. Бывший президент страны Ашраф Гани бежал за границу, "чтобы избежать бойни".
Накануне талибы объявили новый состав правительства Афганистана. Возглавлять его будет бывший министр иностранных дел Мохаммад Хасан Ахунд. И.о.главы МИД назначен Амир Хан Мутаки, бывший представителем руководства талибов.
*"Талибан" – террористическое движение, запрещенное в России и ряде других стран.
Встреча министров иностранных дел стран-соседей Афганистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
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