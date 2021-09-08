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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210908/ministry-sosednix-s-afganistanom-stran-obsudili-obstanovku-20421790.html
Министры соседних с Афганистаном стран обсудили обстановку
Министры соседних с Афганистаном стран обсудили обстановку
Встреча министров иностранных дел проходила под председательством МИД Пакистана Шах Махмуда Курейши в формате видеоконференции. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-08T20:02+0500
2021-09-08T20:02+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
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ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Онлайн-встреча министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран, посвященная ситуации в регионе, состоялась 8 сентября, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.Встреча проводилась под председательством пакистанского министра Шах Махмуда Курейши. Участвовали в ней главы внешнеполитических ведомств Узбекистана Абдулазиз Камилов, Китая – Ван И, Ирана – Хоссейн Амир Абдуллахиён, Таджикистана Сироджиддин Мухриддин и замминистра Туркменистана Вепа Хаджиев.Дипломаты также отметили важность стабильной и мирной ситуации в Афганистане для страны и всего мирового сообщества, а также необходимость устойчивого международного взаимодействия с Афганистаном, поддержки его гуманитарных потребностей в области развития.Стороны договорились о сотрудничестве для решения региональных проблем и об укреплении добрососедских отношений "во имя содействия миру, безопасности, стабильности, региональной взаимосвязанности и экономической интеграции".Накануне движение "Талибан"* опубликовало состав нового правительства Афганистана. МИД Узбекистана поприветствовал создание временного правительства и выразил готовность сотрудничать с новыми чиновниками.Между тем, глава Таджикистана Эмомали Рахмон осудил международные институты за бездействие в отношении нарушений прав человека в Афганистане, заявив, что мировое сообщество не имеет права оставлять страну наедине с ее проблемами.Ситуация в Афганистане резко обострилась в августе в связи с выводом американского воинского контингента из страны. К середине августа движение "Талибан"* захватило почти всю территорию страны, включая столицу, и объявило об окончании 20-летней войны. Бывший президент страны Ашраф Гани бежал за границу, "чтобы избежать бойни". Представители разных стран высказывали требование, чтобы в переходное правительство вошли не только талибы, но и представители всех этнических и политических сил в стране.*"Талибан" – террористическое движение, запрещенное в России и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210907/taliby-navodyat-svoi-poryadki-no-drugie-strany-priznavat-ix-ne-speshat-20400994.html
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Министры соседних с Афганистаном стран обсудили обстановку

20:02 08.09.2021
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© Пресс-служба МИД УзбекистанаВстреча министров иностранных дел стран-соседей Афганистана
Встреча министров иностранных дел стран-соседей Афганистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2021
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Встреча министров иностранных дел проходила под председательством МИД Пакистана Шах Махмуда Курейши в формате видеоконференции.
ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Онлайн-встреча министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран, посвященная ситуации в регионе, состоялась 8 сентября, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
Встреча проводилась под председательством пакистанского министра Шах Махмуда Курейши. Участвовали в ней главы внешнеполитических ведомств Узбекистана Абдулазиз Камилов, Китая – Ван И, Ирана – Хоссейн Амир Абдуллахиён, Таджикистана Сироджиддин Мухриддин и замминистра Туркменистана Вепа Хаджиев.
"Участники встречи, выражая поддержку суверенитету, независимости и территориальной целостности Афганистана, а также приверженность делу обеспечения мира, безопасности, национального примирения, принципам невмешательства и устойчивого развития Афганистана, подчеркнули, что будущее страны должно определяться его народом", - говорится в сообщении пресс-службы.
Дипломаты также отметили важность стабильной и мирной ситуации в Афганистане для страны и всего мирового сообщества, а также необходимость устойчивого международного взаимодействия с Афганистаном, поддержки его гуманитарных потребностей в области развития.
Стороны договорились о сотрудничестве для решения региональных проблем и об укреплении добрососедских отношений "во имя содействия миру, безопасности, стабильности, региональной взаимосвязанности и экономической интеграции".
Накануне движение "Талибан"* опубликовало состав нового правительства Афганистана. МИД Узбекистана поприветствовал создание временного правительства и выразил готовность сотрудничать с новыми чиновниками.
Между тем, глава Таджикистана Эмомали Рахмон осудил международные институты за бездействие в отношении нарушений прав человека в Афганистане, заявив, что мировое сообщество не имеет права оставлять страну наедине с ее проблемами.
Ситуация в Афганистане резко обострилась в августе в связи с выводом американского воинского контингента из страны. К середине августа движение "Талибан"* захватило почти всю территорию страны, включая столицу, и объявило об окончании 20-летней войны. Бывший президент страны Ашраф Гани бежал за границу, "чтобы избежать бойни". Представители разных стран высказывали требование, чтобы в переходное правительство вошли не только талибы, но и представители всех этнических и политических сил в стране.
*"Талибан" – террористическое движение, запрещенное в России и ряде других стран.
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Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
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