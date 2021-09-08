https://uz.sputniknews.ru/20210908/dve-partii-sdali-v-tsik-podpisnye-listy-za-kandidatov-v-prezidenty-20417860.html

Две партии сдали в ЦИК подписные листы за кандидатов в президенты

Две партии сдали в ЦИК подписные листы за кандидатов в президенты

Необходимое количество подписей за своих кандидатов собрали Экологическая партия Узбекистана и "Миллий тикланиш". 08.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-08T16:55+0500

2021-09-08T16:55+0500

2021-09-08T16:55+0500

выборы президента узбекистана-2021

цик узбекистана

регистрация

кандидат

сми

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ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Две партии Узбекистана подали 8 сентября необходимые документы и подписные листы за своих кандидатов на предстоящих президентских выборах, сообщает Центральная избирательная комиссия.Документы приняты у Экологической партии Узбекистана и демократической партии "Миллий тикланиш". Напомним, для участия в выборах эти партии выдвинули своих руководителей, Нарзулло Обломурадова и Алишера Кадырова соответственно.Социал-демократическая партия "Адолат" в тот же день утвердила на съезде своего кандидата - Бахрома Абдухалимова.Кроме того, 8 сентября представители почти 50 зарубежных СМИ получили свидетельства аккредитации на выборы.НДПУ утвердила кандидатом заместителя председателя центрального совета Максуду Варисову на съезде 6 сентября. Регистрация кандидатов на президентские выборы завершится в ЦИК 19 сентября. Само голосование назначено на 24 октября.

https://uz.sputniknews.ru/20210906/na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-ojidaetsya-prisutstvie-nablyudateley-iz-50-stran--tsik--20384528.html

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цик узбекистана, регистрация, кандидат, сми