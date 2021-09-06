https://uz.sputniknews.ru/20210906/na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-ojidaetsya-prisutstvie-nablyudateley-iz-50-stran--tsik--20384528.html

На выборах президента Узбекистана ожидается присутствие наблюдателей из 50 стран — ЦИК

На выборах президента Узбекистана ожидается присутствие наблюдателей из 50 стран — ЦИК

Наряду с миссиями Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Бюро по демократическим институтам и правам человека... 06.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-06T16:49+0500

2021-09-06T16:49+0500

2021-09-06T16:49+0500

выборы президента узбекистана-2021

президентские выборы в узбекистане

цик узбекистана

наблюдатели

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/1a/15864936_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_31ec1695b669a5c249d2d7ca00715cfb.jpg

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. На выборах президента Узбекистана, назначенных на 24 октября, ожидается участие наблюдателей из 50 стран и десятка международных организаций, заявил в понедельник председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев.Отмечается, что наряду с миссиями Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) также ожидается участие наблюдателей от СНГ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, ШОС и ряда других организацией.Ранее зампредседателя ЦИК Бахром Кучкаров сообщал журналистам, что ожидается приезд полноценной миссии БДИПЧ ОБСЕ - 28 долгосрочных и около 250 краткосрочных наблюдателей.Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября. Избирательная кампания стартовала в стране 23 июля. Согласно законодательству республики, выдвигать кандидатуры для участия в выборах президента могут только те политические партии, которые были зарегистрированы не позднее четырех месяцев со дня объявления избирательной кампании.Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет. Внеочередные президентские выборы прошли в республике 4 декабря 2016 года. Тогда победу одержал Шавкат Мирзиёев, занимавший пост премьера. Руководивший страной с 1989 года первый президент Ислам Каримов скончался от инсульта 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет.

https://uz.sputniknews.ru/20210830/tsik-zaregistrirovala-trex-nablyudateley-i-36-jurnalistov-20297310.html

https://uz.sputniknews.ru/20210825/uzbekskie-grajdane-smogut-progolosovat-v-dvux-gorodax-afganistana-20239125.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

президентские выборы в узбекистане, цик узбекистана, наблюдатели