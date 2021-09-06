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Паспорт и бланк в руках избирателя - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20210906/na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-ojidaetsya-prisutstvie-nablyudateley-iz-50-stran--tsik--20384528.html
На выборах президента Узбекистана ожидается присутствие наблюдателей из 50 стран — ЦИК
На выборах президента Узбекистана ожидается присутствие наблюдателей из 50 стран — ЦИК
Наряду с миссиями Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Бюро по демократическим институтам и правам человека... 06.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-06T16:49+0500
2021-09-06T16:49+0500
выборы президента узбекистана-2021
президентские выборы в узбекистане
цик узбекистана
наблюдатели
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. На выборах президента Узбекистана, назначенных на 24 октября, ожидается участие наблюдателей из 50 стран и десятка международных организаций, заявил в понедельник председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев.Отмечается, что наряду с миссиями Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) также ожидается участие наблюдателей от СНГ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, ШОС и ряда других организацией.Ранее зампредседателя ЦИК Бахром Кучкаров сообщал журналистам, что ожидается приезд полноценной миссии БДИПЧ ОБСЕ - 28 долгосрочных и около 250 краткосрочных наблюдателей.Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября. Избирательная кампания стартовала в стране 23 июля. Согласно законодательству республики, выдвигать кандидатуры для участия в выборах президента могут только те политические партии, которые были зарегистрированы не позднее четырех месяцев со дня объявления избирательной кампании.Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет. Внеочередные президентские выборы прошли в республике 4 декабря 2016 года. Тогда победу одержал Шавкат Мирзиёев, занимавший пост премьера. Руководивший страной с 1989 года первый президент Ислам Каримов скончался от инсульта 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет.
https://uz.sputniknews.ru/20210830/tsik-zaregistrirovala-trex-nablyudateley-i-36-jurnalistov-20297310.html
https://uz.sputniknews.ru/20210825/uzbekskie-grajdane-smogut-progolosovat-v-dvux-gorodax-afganistana-20239125.html
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президентские выборы в узбекистане, цик узбекистана, наблюдатели

На выборах президента Узбекистана ожидается присутствие наблюдателей из 50 стран — ЦИК

16:49 06.09.2021
343
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВыборы президента Узбекистана
Выборы президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
/
Перейти в фотобанк
Наряду с миссиями Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) также ожидается участие наблюдателей от СНГ, Межпарламентской ассамблеи СНГ и ШОС.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. На выборах президента Узбекистана, назначенных на 24 октября, ожидается участие наблюдателей из 50 стран и десятка международных организаций, заявил в понедельник председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев.
Отмечается, что наряду с миссиями Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) также ожидается участие наблюдателей от СНГ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, ШОС и ряда других организацией.
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Ранее зампредседателя ЦИК Бахром Кучкаров сообщал журналистам, что ожидается приезд полноценной миссии БДИПЧ ОБСЕ - 28 долгосрочных и около 250 краткосрочных наблюдателей.
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября. Избирательная кампания стартовала в стране 23 июля. Согласно законодательству республики, выдвигать кандидатуры для участия в выборах президента могут только те политические партии, которые были зарегистрированы не позднее четырех месяцев со дня объявления избирательной кампании.
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Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет. Внеочередные президентские выборы прошли в республике 4 декабря 2016 года. Тогда победу одержал Шавкат Мирзиёев, занимавший пост премьера. Руководивший страной с 1989 года первый президент Ислам Каримов скончался от инсульта 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет.
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