https://uz.sputniknews.ru/20210908/glavred-baltnews-poluchil-premiyu-za-mujestvo-v-otstaivanii-svobody-slova-20420560.html

Главред Baltnews получил премию за мужество в отстаивании свободы слова

Главред Baltnews получил премию за мужество в отстаивании свободы слова

Андрей Стариков признался, что столкнувшись с уголовным преследованием в Латвии и привлекая внимание к этому произволу, поддержка российских коллег по... 08.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-08T22:15+0500

2021-09-08T22:15+0500

2021-09-08T22:15+0500

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Главный редактор информационного агентства Baltnews Андрей Стариков получил премию "Солидарность" Союза журналистов России (СЖР).Премия была учреждена в 2020 году. В международный день солидарности журналистов 8 сентября награду присваивают репортерам, которые проявили гражданское мужество в отстаивании свободы слова. Первым ее иностранным лауреатом стал находящийся в британской тюрьме основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.Глава СЖР Владимир Соловьев объяснил, почему наградой отметили именно Андрея Старикова: "Он руководит коллективом, который уже несколько лет работает под открытым давлением прибалтийских властей. Против некоторых сотрудничающих с изданием журналистов возбуждены уголовные дела по надуманным обвинениям в нарушении режима международных санкций, которые не имеют никакого отношения к этим людям. При этом они мужественно продолжают делать свою работу, отстаивают свободу слова и права человека, невзирая ни на что".

https://uz.sputniknews.ru/20210408/voyna-latvii-s-rossiyskimi-smi-kak-boryutsya-s-neugodnymi-jurnalistami-18231214.html

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