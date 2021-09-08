Главред Baltnews получил премию за мужество в отстаивании свободы слова

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Главный редактор информационного агентства Baltnews Андрей Стариков получил премию "Солидарность" Союза журналистов России (СЖР).Премия была учреждена в 2020 году. В международный день солидарности журналистов 8 сентября награду присваивают репортерам, которые проявили гражданское мужество в отстаивании свободы слова. Первым ее иностранным лауреатом стал находящийся в британской тюрьме основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.Глава СЖР Владимир Соловьев объяснил, почему наградой отметили именно Андрея Старикова: "Он руководит коллективом, который уже несколько лет работает под открытым давлением прибалтийских властей. Против некоторых сотрудничающих с изданием журналистов возбуждены уголовные дела по надуманным обвинениям в нарушении режима международных санкций, которые не имеют никакого отношения к этим людям. При этом они мужественно продолжают делать свою работу, отстаивают свободу слова и права человека, невзирая ни на что".
Андрей Стариков признался, что столкнувшись с уголовным преследованием в Латвии и привлекая внимание к этому произволу, поддержка российских коллег по журналистскому цеху чувствовалась постоянно.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Главный редактор информационного агентства Baltnews Андрей Стариков получил премию "Солидарность" Союза журналистов России (СЖР).
Премия была учреждена в 2020 году. В международный день солидарности журналистов 8 сентября награду присваивают репортерам, которые проявили гражданское мужество в отстаивании свободы слова. Первым ее иностранным лауреатом стал находящийся в британской тюрьме основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Глава СЖР Владимир Соловьев объяснил, почему наградой отметили именно Андрея Старикова: "Он руководит коллективом, который уже несколько лет работает под открытым давлением прибалтийских властей. Против некоторых сотрудничающих с изданием журналистов возбуждены уголовные дела по надуманным обвинениям в нарушении режима международных санкций, которые не имеют никакого отношения к этим людям. При этом они мужественно продолжают делать свою работу, отстаивают свободу слова и права человека, невзирая ни на что".
"Солидарность" – хорошее слово, регулярно сталкиваясь с давлением в прибалтийских странах, столкнувшись с уголовным преследованием в Латвии и привлекая внимание к этому произволу, мы постоянно чувствовали поддержку российских коллег по журналистскому цеху. В том числе и коллег, чьи издания находятся на диаметрально противоположных политических позициях нашему. Такая поддержка внушает надежду. Показывает, что российское журналистское сообщество здорово, способно к сплочению, к солидарности.
Андрей Стариков
Главный редактор информационного агентства Baltnews
Для справки:
Baltnews — русскоязычное информационное агентство, специализирующееся на освещении общественно-политической ситуации в Латвии, Литве, Эстонии. Входит в медиагруппу "Россия сегодня".