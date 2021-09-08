Экономика
На что Узбекистан направит $751 млн, полученные от МВФ
13:05 08.09.2021 (обновлено: 13:06 08.09.2021)
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Что такое специальные права заимствования? Как они выделяются? Как это скажется на экономике Узбекистана? Подробности — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В конце августа Международный валютный фонд (МВФ) объявил о распределении между 187 странами специальных прав заимствования (SDR) в эквиваленте 650 миллиардов долларов.
Из них Узбекистану было передано 751,2 миллиона долларов.
О сущности SDR, исторических предпосылках системы, а также возможном применении распределенных средств в интервью Sputnik Узбекистан рассказали независимые аналитики, а также представители ЦБ.
Что такое SDR и зачем их передали странам СНГ
SDR — специальные права заимствования (Special Drawing Rights) — это инструмент Ямайской валютной системы. Она была создана в конце 1960-х для повышения независимости мировой валютной системы от долларовой монополии, объяснила доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова.
Курс этой международной счетной единицы определяется, исходя из "корзины" валют, в которую входят доллар США, евро, фунт стерлингов Великобритании, японская иена и китайский юань.
"Владение и использование SDR — прерогатива членов МВФ. SDR существуют в форме кредитовых записей на счетах каждой страны-члена МВФ. В результате проводимых МВФ эмиссий SDR на счет каждой страны-члена ложится их определенное количество, соответствующее квоте каждой страны в Уставном капитале Фонда".
Крупнейшим инвестором МВФ являются США, квота которых составляет около 18%, подчеркнула эксперт.
Квота России в Уставном капитале МВФ с 2016 года — 2,71%. По этому показателю РФ входит в десятку ведущих акционеров Фонда и имеет самую большую квоту среди стран бывшего СССР. К примеру, квота Беларуси в Уставном капитале МВФ составляет 0,14%, Грузии — 0,04%, Эстонии — 0,05%, Казахстана — 0,24%, Таджикистана — 0,04%. Украины — 0,42%.
Эмиссия SDR 2021 года — пятая по счету. Первая эмиссия состоялась в 1970-1972 годах, когда проводилось первое распределение СДР между странами-членами МВФ, вторая эмиссия — в 1979-1981 годах, третья — 28 августа 2009-го, четвертая — 9 сентября 2009-го.
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Страны-члены МВФ могут использовать SDR для расчетов по долгам с фондом, другими странами-членами МВФ, привлечения новых займов, пополнения суверенных резервов.
Широкое распространение SDR в мировой валютной системе сдерживает ее искусственное содержание — материальная необеспеченность, отсутствие реального эквивалента в ее основе.
SDR являются составной частью международных резервов государства, включающих также иностранную валюту и монетарное золото. Однако доля SDR в мировых официальных золотовалютных резервах сегодня незначительна. Основное значение указанный ресурс имеет для стран, обладающих незначительными валютными и золотыми запасами, среди которых практически все страны бывшего СССР, не считая Россию.
Последняя дополнительная эмиссия SDR обеспечит их общий прирост примерно втрое.
"Средства, предоставляемые МВФ, дают шанс государствам с невысокими доходами направить их в национальные хозяйства, осуществив конвертацию SDR в валюты стран-членов, что позволит решить и проблемы вакцинации, и проблемы социального характера, оказать помощь бизнесу. Все это — звенья одной цепи, направленные на повышение уровня жизни".
США получили в результате настоящего распределения 82 994 миллионов SDR, Франция — 20 155 миллионов SDR, Германия — 26 634 миллиона SDR.
МВФ рассчитывает, что развитые страны, получившие наиболее существенную часть эмиссии SDR, станут основными донорами для экономик развивающихся государств.
Вместе с тем можно предположить, что процесс кредитования через механизм обмена SDR не будет гладким. Вероятнее всего, немногие потенциальные кредиторы решатся сегодня рисковать своими официальными активами, даже в рамках финансовых механизмов МВФ.
Эмиссия SDR — "смазка" для мировой экономики
Эмиссия и распределение SDR между членами МВФ представляет собой увеличение мировой денежной массы, но не в виде валют, а в виде прав на приобретение валюты, объяснил директор российского Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец.
"За счет этого страны, эмитирующие резервные валюты, снабжают деньгами, или ликвидностью, говоря финансовым языком, весь остальной мир. Это позволяет избегать дефолтов и финансовых кризисов, а еще создавать глобальный спрос, что полезно для всех, включая и развитые страны, контролирующие МВФ. Так что эмиссия SDR, по сути, представляет собой "смазку" для мировой экономики, беспроцентный кредит, обеспеченный не залогом, а выпущенными в обращение SDR".
Эксперт отметил, что распределение SDR между участниками МВФ — не уникальная операция: было несколько эмиссий СДР в 1970-е и 1980-е годы, крупное распределение СДР МВФ провел в 2009-м на фоне мирового финансового кризиса.
Однако эмиссия СДР, предпринятая МВФ в 2021 году — самая крупная за все время существования МВФ и предпринята она для борьбы с последствиями мирового финансового кризиса, вызванного пандемией.
Разово в мировую экономику было вброшено СДР на сумму в 660 миллиардов долларов, что в 2,5 раза больше эмиссии 2009 года.
Распределение МВФ дополнительной эмиссии специальных прав заимствования проводится пропорционально доли стран в МВФ. Россия имеет квоту в 2,71% от суммы участий разных стран в МВФ, соответственно наша страна получила из общей эмиссии в 456 миллиардов SDR помощь в размере 12,3 миллиарда SDR или 17,5 миллиардов долларов.
Помощь от МВФ поступает в распоряжение Центрального банка, далее SDR можно использовать для погашения долгов перед МВФ (у России сейчас их нет), или же обменять на одну из резервных валют, а ее уже использовать на различные нужды страны, включая финансирование расходов бюджета.
"При этом надо понимать, что трансферт от МВФ в размере 17,5 миллиарда долларов — это в реальности не слишком значительная сумма. Она примерно соответствует доходу России от экспорта менее чем за 2 недели".
Куда направят SDR: официальный ответ ЦБ
По распределению МВФ Узбекистан получил дополнительные специальные права заимствования в размере 528,3 миллиона SDR (в эквиваленте 751,2 миллиона долларов).
Увеличение объема SDR страны не означает увеличение государственного долга, в связи с чем учет SDR ведется как в активах, так и в обязательствах Центробанка.
В общепринятой практике SDR используются только при наличии потребности, вызванной состоянием платежного баланса, резервов страны и проблемами с валютным курсом.
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При нынешних экономических условиях не возникает необходимости в использовании дополнительных SDR и данные средства будут частью совокупных международных резервов страны, отметили в ЦБ.
Информация о международных резервах Узбекистана, включая новое распределение SDR, появится на сайте ЦБ при публикации данных о международных резервах 10 сентября.
При этом отмечено, что "Центральный банк не рассматривает возможность передачи или получения СДР от других стран членов МВФ".
Как функционирует МВФ
Тонкости устройства валютно-финансовой организации объяснил финансовый эксперт Абдулла Абдукадиров.
"Когда в 1944 году создавался Международный валютный фонд, государства-учредители определили конкретные цели его создания: обеспечение мировой финансовой стабильности, развитие международной торговли, содействие высокой занятости и устойчивому экономическому росту, а также сокращение бедности".
Это решение этих вопросов требовало аккумуляцию больших денег и главным донором тогда выступили США, рассказал эксперт.
МВФ, являясь учреждением международной валютно-финансовой системы, представляет также собой фонд, который могут использовать государства-члены, нуждающиеся во временном финансировании для решения проблем платежного баланса или обеспечения обязательств перед третьими лицами — кредиторами страны.
До 1973 года государства-участники МВФ вносили свой вклад соответственно квотам, исходя из эквивалента выбранной ими валюты к золоту по фиксированному курсу. Поскольку этот курс на практике постоянно колебался, возникала всегда курсовая разница между фактическим вкладом страны и стоимостью этого вклада на конкретный текущий момент.
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Иными словами, с самого начала требовалось создание дополнительного международного резервного актива (больше виртуально-номинального, говоря современными понятиями), который своим существованием нивелировал бы курсовые расхождения и относительно точно определял размер вклада каждой страны в фонд и размер ее потенциальных финансовых требований к МВФ.
Поэтому, после отказа от золотого эквивалента, в 1973-м была принята корзина из нескольких валют (сейчас это пять валют — доллар США, евро, китайский юань, японская иена и английский фунт стерлингов), по средневзвешенным значениям которых определяется размер SDR каждой страны.
Стоимостная оценка СДР основана на оценке первоначальных весов валют, используемых для определения сумм (количества единиц) каждой валюты в корзине СДР. При этом сами суммы валют в корзине остаются неизменными на протяжении следующего пятилетнего периода оценки стоимости СДР.
Меняются фактические веса валют в корзине, которые колеблются вместе с изменением обменных курсов включенных в корзину валют относительно друг друга. Это позволяет корректировать стоимость СДР ежедневно на основе рыночных обменных курсов.
"Если говорить совсем упрощенно, SDR — это некий рыночно корректируемый показатель, который наиболее реально отражает стоимость вклада каждого участника МВФ и его потенциальные требования к фонду. Если весь объем средств являются пассивами фонда, которыми он имеет право распоряжаться, то SDR отражает только ту резервную часть, которую конкретная страна может запросить у МВФ в случае крайней нужды".
Поэтому именно после мировых финансовых кризисов МВФ практикует общую процедуру распределения SDR по странам.
В этот раз это было связано с нежеланием США слишком сильно раздувать мировой финансовый рынок за счет беспрецедентной эмиссии долларов США для минимизации последствий падения спроса из-за ситуации с Ковид-19 и желанием возложить на МВФ часть обязательств по финансированию роста мирового спроса за счет накопленного резерва SDR.
Что получил Узбекистан
По последнему распределению МВФ от 2 августа 2021 года Узбекистан получил дополнительные специальные права заимствования (Special Drawing Rights, SDR) в размере 528,3 миллиона SDR (около751,2 миллиона долларов в эквиваленте).
"Опять же, говоря простым языком, МВФ фактически "возвращает Узбекистану" часть того, что страна когда-то вложила в этот фонд. Увеличение объема SDR страны не означает увеличение госдолга, поскольку Узбекистан, как и все страны, ведет учет SDR как в активах (в данном случае — активы, хранящиеся в международных финансовых институтах), так и в обязательствах Центрального банка".
Однако это означает прирост ЗВР страны на соответствующую сумму, добавил Абдукадиров.
Узбекистан может обменять SDR на иную валюту, если страна-член МВФ согласится ее обменять (практически, Узбекистан переведет свои активы в фонде на имя другой страны в обмен на СКВ) или может использовать SDR как часть золотовалютных резервов (ЗВР) для гарантирования возврата инвестиций.
"Из сообщения ЦБ Узбекистана понятно, что именно второй сценарий будет принят за основу. Иными словами, притока живых денег в экономику (бюджет) страны не будет, а просто "жировая складка" нашего государства прирастет".
То, что другие страны могут отказаться от своих прав на SDR в пользу наиболее пострадавших стран, — это всегда универсальная оговорка, которой никто не следует.
По словам эксперта, деньги (пусть не абсолютно и не безусловно ликвидные) всем нужны, и, как и любой кредит, такая уступка требует оговорки, согласия сторон и решения массы политических, геополитических и экономических вопросов во взаимоотношениях двух стран.
3 августа, 10:28
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