https://uz.sputniknews.ru/20210908/kuda-uzbekistan-napravit-751-mln-poluchennye-ot-mvf-20407344.html

На что Узбекистан направит $751 млн, полученные от МВФ

На что Узбекистан направит $751 млн, полученные от МВФ

Что такое специальные права заимствования? Как они выделяются? Как это скажется на экономике Узбекистана? Подробности — в обзоре. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-08T13:05+0500

2021-09-08T13:05+0500

2021-09-08T13:06+0500

экономика

узбекистан

ссср

валюта

международный валютный фонд

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В конце августа Международный валютный фонд (МВФ) объявил о распределении между 187 странами специальных прав заимствования (SDR) в эквиваленте 650 миллиардов долларов.Из них Узбекистану было передано 751,2 миллиона долларов. О сущности SDR, исторических предпосылках системы, а также возможном применении распределенных средств в интервью Sputnik Узбекистан рассказали независимые аналитики, а также представители ЦБ.Что такое SDR и зачем их передали странам СНГSDR — специальные права заимствования (Special Drawing Rights) — это инструмент Ямайской валютной системы. Она была создана в конце 1960-х для повышения независимости мировой валютной системы от долларовой монополии, объяснила доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова.Курс этой международной счетной единицы определяется, исходя из "корзины" валют, в которую входят доллар США, евро, фунт стерлингов Великобритании, японская иена и китайский юань.Крупнейшим инвестором МВФ являются США, квота которых составляет около 18%, подчеркнула эксперт.Квота России в Уставном капитале МВФ с 2016 года — 2,71%. По этому показателю РФ входит в десятку ведущих акционеров Фонда и имеет самую большую квоту среди стран бывшего СССР. К примеру, квота Беларуси в Уставном капитале МВФ составляет 0,14%, Грузии — 0,04%, Эстонии — 0,05%, Казахстана — 0,24%, Таджикистана — 0,04%. Украины — 0,42%.Эмиссия SDR 2021 года — пятая по счету. Первая эмиссия состоялась в 1970-1972 годах, когда проводилось первое распределение СДР между странами-членами МВФ, вторая эмиссия — в 1979-1981 годах, третья — 28 августа 2009-го, четвертая — 9 сентября 2009-го.Страны-члены МВФ могут использовать SDR для расчетов по долгам с фондом, другими странами-членами МВФ, привлечения новых займов, пополнения суверенных резервов.Широкое распространение SDR в мировой валютной системе сдерживает ее искусственное содержание — материальная необеспеченность, отсутствие реального эквивалента в ее основе.SDR являются составной частью международных резервов государства, включающих также иностранную валюту и монетарное золото. Однако доля SDR в мировых официальных золотовалютных резервах сегодня незначительна. Основное значение указанный ресурс имеет для стран, обладающих незначительными валютными и золотыми запасами, среди которых практически все страны бывшего СССР, не считая Россию.Последняя дополнительная эмиссия SDR обеспечит их общий прирост примерно втрое.США получили в результате настоящего распределения 82 994 миллионов SDR, Франция — 20 155 миллионов SDR, Германия — 26 634 миллиона SDR. МВФ рассчитывает, что развитые страны, получившие наиболее существенную часть эмиссии SDR, станут основными донорами для экономик развивающихся государств.Вместе с тем можно предположить, что процесс кредитования через механизм обмена SDR не будет гладким. Вероятнее всего, немногие потенциальные кредиторы решатся сегодня рисковать своими официальными активами, даже в рамках финансовых механизмов МВФ.Эмиссия SDR — "смазка" для мировой экономикиЭмиссия и распределение SDR между членами МВФ представляет собой увеличение мировой денежной массы, но не в виде валют, а в виде прав на приобретение валюты, объяснил директор российского Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец.Эксперт отметил, что распределение SDR между участниками МВФ — не уникальная операция: было несколько эмиссий СДР в 1970-е и 1980-е годы, крупное распределение СДР МВФ провел в 2009-м на фоне мирового финансового кризиса. Однако эмиссия СДР, предпринятая МВФ в 2021 году — самая крупная за все время существования МВФ и предпринята она для борьбы с последствиями мирового финансового кризиса, вызванного пандемией. Разово в мировую экономику было вброшено СДР на сумму в 660 миллиардов долларов, что в 2,5 раза больше эмиссии 2009 года.Распределение МВФ дополнительной эмиссии специальных прав заимствования проводится пропорционально доли стран в МВФ. Россия имеет квоту в 2,71% от суммы участий разных стран в МВФ, соответственно наша страна получила из общей эмиссии в 456 миллиардов SDR помощь в размере 12,3 миллиарда SDR или 17,5 миллиардов долларов. Помощь от МВФ поступает в распоряжение Центрального банка, далее SDR можно использовать для погашения долгов перед МВФ (у России сейчас их нет), или же обменять на одну из резервных валют, а ее уже использовать на различные нужды страны, включая финансирование расходов бюджета. Куда направят SDR: официальный ответ ЦБПо распределению МВФ Узбекистан получил дополнительные специальные права заимствования в размере 528,3 миллиона SDR (в эквиваленте 751,2 миллиона долларов).Увеличение объема SDR страны не означает увеличение государственного долга, в связи с чем учет SDR ведется как в активах, так и в обязательствах Центробанка.В общепринятой практике SDR используются только при наличии потребности, вызванной состоянием платежного баланса, резервов страны и проблемами с валютным курсом.При нынешних экономических условиях не возникает необходимости в использовании дополнительных SDR и данные средства будут частью совокупных международных резервов страны, отметили в ЦБ.Информация о международных резервах Узбекистана, включая новое распределение SDR, появится на сайте ЦБ при публикации данных о международных резервах 10 сентября.При этом отмечено, что "Центральный банк не рассматривает возможность передачи или получения СДР от других стран членов МВФ".Как функционирует МВФТонкости устройства валютно-финансовой организации объяснил финансовый эксперт Абдулла Абдукадиров.Это решение этих вопросов требовало аккумуляцию больших денег и главным донором тогда выступили США, рассказал эксперт.МВФ, являясь учреждением международной валютно-финансовой системы, представляет также собой фонд, который могут использовать государства-члены, нуждающиеся во временном финансировании для решения проблем платежного баланса или обеспечения обязательств перед третьими лицами — кредиторами страны.До 1973 года государства-участники МВФ вносили свой вклад соответственно квотам, исходя из эквивалента выбранной ими валюты к золоту по фиксированному курсу. Поскольку этот курс на практике постоянно колебался, возникала всегда курсовая разница между фактическим вкладом страны и стоимостью этого вклада на конкретный текущий момент. Иными словами, с самого начала требовалось создание дополнительного международного резервного актива (больше виртуально-номинального, говоря современными понятиями), который своим существованием нивелировал бы курсовые расхождения и относительно точно определял размер вклада каждой страны в фонд и размер ее потенциальных финансовых требований к МВФ. Поэтому, после отказа от золотого эквивалента, в 1973-м была принята корзина из нескольких валют (сейчас это пять валют — доллар США, евро, китайский юань, японская иена и английский фунт стерлингов), по средневзвешенным значениям которых определяется размер SDR каждой страны.Стоимостная оценка СДР основана на оценке первоначальных весов валют, используемых для определения сумм (количества единиц) каждой валюты в корзине СДР. При этом сами суммы валют в корзине остаются неизменными на протяжении следующего пятилетнего периода оценки стоимости СДР. Меняются фактические веса валют в корзине, которые колеблются вместе с изменением обменных курсов включенных в корзину валют относительно друг друга. Это позволяет корректировать стоимость СДР ежедневно на основе рыночных обменных курсов.Поэтому именно после мировых финансовых кризисов МВФ практикует общую процедуру распределения SDR по странам. В этот раз это было связано с нежеланием США слишком сильно раздувать мировой финансовый рынок за счет беспрецедентной эмиссии долларов США для минимизации последствий падения спроса из-за ситуации с Ковид-19 и желанием возложить на МВФ часть обязательств по финансированию роста мирового спроса за счет накопленного резерва SDR.Что получил УзбекистанПо последнему распределению МВФ от 2 августа 2021 года Узбекистан получил дополнительные специальные права заимствования (Special Drawing Rights, SDR) в размере 528,3 миллиона SDR (около751,2 миллиона долларов в эквиваленте).Однако это означает прирост ЗВР страны на соответствующую сумму, добавил Абдукадиров.Узбекистан может обменять SDR на иную валюту, если страна-член МВФ согласится ее обменять (практически, Узбекистан переведет свои активы в фонде на имя другой страны в обмен на СКВ) или может использовать SDR как часть золотовалютных резервов (ЗВР) для гарантирования возврата инвестиций.То, что другие страны могут отказаться от своих прав на SDR в пользу наиболее пострадавших стран, — это всегда универсальная оговорка, которой никто не следует.По словам эксперта, деньги (пусть не абсолютно и не безусловно ликвидные) всем нужны, и, как и любой кредит, такая уступка требует оговорки, согласия сторон и решения массы политических, геополитических и экономических вопросов во взаимоотношениях двух стран.

https://uz.sputniknews.ru/20201019/15213482.html

https://uz.sputniknews.ru/20210218/MVF-nazval-osnovnye-riski-dlya-Uzbekistana-v-2021-godu-16029170.html

https://uz.sputniknews.ru/20210402/mvf-v-panike-ukraina-uje-desyat-mesyatsev-obxoditsya-bez-ego-deneg-18107870.html

https://uz.sputniknews.ru/20210803/mvf-vydelit-uzbekistanu-svyshe-750-mln-19925412.html

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узбекистан, ссср, валюта, международный валютный фонд