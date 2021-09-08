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Один из районов Ташкента временно останется без газа
Один из районов Ташкента временно останется без газа
Местных жителей предупредили о предстоящих работах по устранению утечки газа в подземном газопроводе среднего давления D-108 мм. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-08T09:18+0500
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общество
ташкент
газоснабжение
газ
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе столицы на день отключат газоснабжение.Это связано с подготовкой к предстоящему осенне–зимнему сезону. Работы будут проводиться в подземном газопроводе среднего давления D-108 мм около Кибрайской улицы.В связи с этим, газа не будет 8 сентября с 10.00 до 18.00 в следующих локациях:От газа будут отключены оптовые потребители по указанным адресам.
https://uz.sputniknews.ru/20210906/troe-mujchin-zadoxnulis-ugarnym-gazom-v-xorezmskoy-oblasti-20388637.html
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ташкент, газоснабжение, газ

Один из районов Ташкента временно останется без газа

09:18 08.09.2021
757
© Pexels / PrinceПлов готовится на газовой плите
Плов готовится на газовой плите - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2021
© Pexels / Prince
Местных жителей предупредили о предстоящих работах по устранению утечки газа в подземном газопроводе среднего давления D-108 мм.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе столицы на день отключат газоснабжение.
Это связано с подготовкой к предстоящему осенне–зимнему сезону. Работы будут проводиться в подземном газопроводе среднего давления D-108 мм около Кибрайской улицы.
В связи с этим, газа не будет 8 сентября с 10.00 до 18.00 в следующих локациях:
улицы Хирмонтепа, М.Юсуфа, Аральская, Кибрайская и Буюк Ипак Йули (695 жилых помещений);
массив Буз-1 (семь многоэтажек, 180 квартир);
улица Х.Абдуллаева (две многоэтажки, 128 квартир).
От газа будут отключены оптовые потребители по указанным адресам.
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