https://uz.sputniknews.ru/20210908/odin-iz-rayonov-tashkenta-vremenno-ostanetsya-bez-gaza-20405692.html

Один из районов Ташкента временно останется без газа

Один из районов Ташкента временно останется без газа

Местных жителей предупредили о предстоящих работах по устранению утечки газа в подземном газопроводе среднего давления D-108 мм. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-08T09:18+0500

2021-09-08T09:18+0500

2021-09-08T09:18+0500

общество

ташкент

газоснабжение

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/08/20405623_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_cea167fa4e788b49a6e455364c39a707.jpg

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе столицы на день отключат газоснабжение.Это связано с подготовкой к предстоящему осенне–зимнему сезону. Работы будут проводиться в подземном газопроводе среднего давления D-108 мм около Кибрайской улицы.В связи с этим, газа не будет 8 сентября с 10.00 до 18.00 в следующих локациях:От газа будут отключены оптовые потребители по указанным адресам.

https://uz.sputniknews.ru/20210906/troe-mujchin-zadoxnulis-ugarnym-gazom-v-xorezmskoy-oblasti-20388637.html

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, газоснабжение, газ